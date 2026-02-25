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Росіяни просунулися біля Закітного на Донеччині, - DeepState

Російські війська мають просування у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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Просування військ РФ

"Ворог просунувся поблизу Закітного (Краматорський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ворог інфільтрувався через замерзлий Сіверський Донець у Закітному: дрони 81-ї ОАеМБр проводять зачистку. ВIДЕО

Оновлена мапа

Ворог просунувся біля Закітного

Також читайте: Рашисти підірвали дамбу в районі Осикового, вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, - DeepState

Автор: 

Донецька область (11267) Краматорський район (1254) Закітне (11) DeepState (548)
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Чи не час виводити війська з Ямполя? Сказав би я, якби не підозрював, що там давно їх немає.
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25.02.2026 18:15 Відповісти
Якби ми нарешті розпочали масово переносити наші ФПВ дрони на безпілотниках в тил росіянам на tel:3050 30-50 км то ми би знищили російську логістику і поставили би хрест на їхньому наступу
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25.02.2026 22:09 Відповісти
 
 