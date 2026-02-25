Росіяни просунулися біля Закітного на Донеччині, - DeepState
Російські війська мають просування у Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Просування військ РФ
"Ворог просунувся поблизу Закітного (Краматорський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
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Степан Орлик
показати весь коментар25.02.2026 18:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleg Pan
показати весь коментар25.02.2026 22:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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