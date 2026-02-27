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Війська РФ просунулися біля Часового Яру, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська мають просування у Бахмутському районі на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Ворог просунувся поблизу Часового Яру (Бахмутський район Донецької області). Уточнено район поблизу Пазено (Бахмутський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Росіяни просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Оновлені мапи

Просування РФ на Донеччині

Просування РФ на Донеччині

Автор: 

Донецька область (11274) Часів Яр (426) Бахмутський район (855) Пазено (9) DeepState (548)
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Вони ж його ніби вже захопили?
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27.02.2026 19:54 Відповісти
Останній населений пункт, який вони захопили - Сіверськ.
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27.02.2026 19:57 Відповісти
Але +0.170 km².
Потужний наступ второй арміі міра.
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28.02.2026 10:40 Відповісти
зараз пу висунув ультіматум: або СОУ виходять з Донбасу або пу припиняє переговори і продовжує війну.

... біда в тому, що пу лише благає про передишку, зняття санкцій і тільки піднакопить сил, то посуне знов.. адже...сто раз пу казав, що викоринення першопричин, знищення українців для нього ціль життя.

і бреше пу вже не вперше і хоче цією брехнею за підтримки тр отримати з початку донбас, а потім і Україну на блюдечку з кайомочкой.

...здати донбас означає для України покрокову капітуляцію. Так за що боролись з 2014 року і запеко билися вже 5й рік? А як же громадяни України в Краматорську, Кривому Розі, Слов'янську і ін містах? Здати їх в окупацію і повторити Бучу?
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28.02.2026 11:11 Відповісти
Вони вже залишили Часіа Яр позаду(
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28.02.2026 13:45 Відповісти
 
 