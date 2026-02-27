3 400 8
Війська РФ просунулися біля Часового Яру, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська мають просування у Бахмутському районі на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Ворог просунувся поблизу Часового Яру (Бахмутський район Донецької області). Уточнено район поблизу Пазено (Бахмутський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлені мапи
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потужний наступ второй арміі міра.
... біда в тому, що пу лише благає про передишку, зняття санкцій і тільки піднакопить сил, то посуне знов.. адже...сто раз пу казав, що викоринення першопричин, знищення українців для нього ціль життя.
і бреше пу вже не вперше і хоче цією брехнею за підтримки тр отримати з початку донбас, а потім і Україну на блюдечку з кайомочкой.
...здати донбас означає для України покрокову капітуляцію. Так за що боролись з 2014 року і запеко билися вже 5й рік? А як же громадяни України в Краматорську, Кривому Розі, Слов'янську і ін містах? Здати їх в окупацію і повторити Бучу?