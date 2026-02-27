РУС
Войска РФ продвинулись возле Часова Яра, - DeepState

Российские оккупационные войска продвигаются в Бахмутском районе на Донетчине.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение врага

"Враг продвинулся вблизи Часова Яра (Бахмутский район Донецкой области). Уточнено район вблизи Пазено (Бахмутский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты

Продвижение РФ в Донецкой области

Продвижение РФ в Донецкой области

Донецкая область (5672) Часов Яр (358) Бахмутский район (750) Пазено (5) DeepState (465)
Вони ж його ніби вже захопили?
27.02.2026 19:54 Ответить
Останній населений пункт, який вони захопили - Сіверськ.
27.02.2026 19:57 Ответить
 
 