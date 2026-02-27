Войска РФ продвинулись возле Часова Яра, - DeepState
Российские оккупационные войска продвигаются в Бахмутском районе на Донетчине.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Враг продвинулся вблизи Часова Яра (Бахмутский район Донецкой области). Уточнено район вблизи Пазено (Бахмутский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
