Враг продвинулся возле Платоновки, Новоалександровки, в Резниковке и Гришино, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Платоновки (село Северской городской громады Бахмутского района Донецкой области), Новоалександровки (село Криворожской сельской громады Покровского района Донецкой области), в Резниковке (село Северской городской громады Бахмутского района Донецкой области) и Гришино (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Карты
2.861 km² - це вам не хухри-мухри, а цєлоє - ух!