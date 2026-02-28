РУС
Враг продвинулся возле Платоновки, Новоалександровки, в Резниковке и Гришино, - DeepState. КАРТА

Платоновка карта

Российские оккупационные войска продвигаются в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Платоновки (село Северской городской громады Бахмутского района Донецкой области), Новоалександровки (село Криворожской сельской громады Покровского района Донецкой области), в Резниковке (село Северской городской громады Бахмутского района Донецкой области) и Гришино (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Карты

Платоновка карта
Платоновка 

Новоалександровка и Гришино
Новоалександровка и Гришино

Резниковка карта
Резниковка 

Донецкая область (5680) Бахмутский район (752) Покровский район (1545) Платоновка (8) Резниковка (12) Новоалександровка (6) Гришино (32) DeepState (466)
Ворог просунувся ,ворог захопив ,коли ворог буде зупинений ? це я до так званого президента який ні за що не відповідає ,лише рейтинг.
28.02.2026 16:41 Ответить
Нарешті братушкі успєх продємонстріровалі.
2.861 km² - це вам не хухри-мухри, а цєлоє - ух!
28.02.2026 16:42 Ответить
У правому нижньому куті це Мирноград?
28.02.2026 16:42 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2026/02/28/8023260/
28.02.2026 16:48 Ответить
 
 