855 3

Враг продвинулся вблизи Марково, Ровного и в Гришино, - DeepState. КАРТА

Марково карта

Российские оккупационные войска продвигаются в Краматорском и Покровском районах Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Марково (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области), Ровного (село Мирноградской городской громады Покровского района Донецкой области) и в Гришино (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Карты

Марково карта
Марково 

Ровно карта
Ровное

Гришино карта
Гришино

Коли пишуть просунувся у Гришинимо, ви хоча б уявляєте його розміри? Що там просуватися 100-200 метрів?
03.03.2026 14:39 Ответить
-3.864 km²
Нєвіданний успєх второй арміі міра!
Фронт врага рухнул, побєда блізка!
03.03.2026 14:42 Ответить
Що? Зеленський з Сирським ще 100 км2 звільнили?
03.03.2026 14:47 Ответить
 
 