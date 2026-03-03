Враг продвинулся вблизи Марково, Ровного и в Гришино, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Краматорском и Покровском районах Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Марково (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области), Ровного (село Мирноградской городской громады Покровского района Донецкой области) и в Гришино (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Карты
