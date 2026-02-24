РУС
Новости Боевіе действия на Запорожье
1 383 6

Российская группировка "Восток" укомплектована на 86%, отдельные подразделения - на треть, - Волошин

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин

На южном направлении штурмовые подразделения российской группировки "Восток" в среднем укомплектованы на 86%, однако после активных боевых действий отдельные части потеряли значительную часть личного состава и имеют лишь треть от штатной численности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Укомплектованность личным составом отрядов "Шторм" объединений и соединений российской группировки "Восток" составляет 86% - это именно штурмовики", - сказал он.

По словам Волошина, есть подразделения с полной численностью более 90%, которые готовы к активным штурмовым действиям, а также части с более низким уровнем укомплектованности.

"Есть такие подразделения, которые укомплектованы выше 90%, но есть и подразделения, которые участвовали в штурмах и сейчас их укомплектованность составляет 33-35%. Более 85-90% - это штурмовики, которые идут на штурмы наших позиций", - отметил спикер.

армия РФ (10448) Силы обороны юга (431)
нафіга ці цифри? Зупинили "болотяних"? От в чому питання...
показать весь комментарий
24.02.2026 16:02 Ответить
журналіст запитав, Волошин відповів
показать весь комментарий
24.02.2026 17:58 Ответить
"рот закрив - робоче місце прибрав..." (с)
показать весь комментарий
24.02.2026 17:59 Ответить
86% це мегакрутий показник. Враховуючи шо кацапню валять пачками. Чого це речник ЗСУ почав хвалити укомплектування ворога?
показать весь комментарий
24.02.2026 16:04 Ответить
В нас укомплектовані на всі 100% - верховна рада, судді, прокурори та поліціянти.
показать весь комментарий
24.02.2026 16:05 Ответить
Яка нам різниця скільки в них особового складу, якщо вони продовжують наступати?
показать весь комментарий
24.02.2026 18:05 Ответить
 
 