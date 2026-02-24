Российская группировка "Восток" укомплектована на 86%, отдельные подразделения - на треть, - Волошин

На южном направлении штурмовые подразделения российской группировки "Восток" в среднем укомплектованы на 86%, однако после активных боевых действий отдельные части потеряли значительную часть личного состава и имеют лишь треть от штатной численности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Укомплектованность личным составом отрядов "Шторм" объединений и соединений российской группировки "Восток" составляет 86% - это именно штурмовики", - сказал он.

По словам Волошина, есть подразделения с полной численностью более 90%, которые готовы к активным штурмовым действиям, а также части с более низким уровнем укомплектованности.

"Есть такие подразделения, которые укомплектованы выше 90%, но есть и подразделения, которые участвовали в штурмах и сейчас их укомплектованность составляет 33-35%. Более 85-90% - это штурмовики, которые идут на штурмы наших позиций", - отметил спикер.

