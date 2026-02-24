Російське угруповання "Восток" укомплектоване на 86%, окремі підрозділи - лише на третину, - Волошин

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин

На південному напрямку штурмові підрозділи російського угруповання "Восток" у середньому укомплектовані на 86%, однак після активних бойових дій окремі частини втратили значну частину особового складу і мають лише третину від штатної чисельності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказав речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Укомплектованість особовим складом загонів "Шторм" об'єднань і з'єднань російського угруповання "Восток" становить 86% - це саме штурмовиків", - сказав він.

За словами Волошина, є підрозділи з повною чисельністю понад 90%, які готові до активних штурмових дій, а також частини з нижчим рівнем укомплектованості.

"Є такі підрозділи, які укомплектовані вище 90%, але є і підрозділи, які брали участь у штурмах і зараз їх укомплектованість становить 33-35%. Більше 85-90% - це штурмовики, які йдуть на штурми наших позицій", - зазначив речник.

нафіга ці цифри? Зупинили "болотяних"? От в чому питання...
24.02.2026 16:02 Відповісти
журналіст запитав, Волошин відповів
24.02.2026 17:58 Відповісти
"рот закрив - робоче місце прибрав..." (с)
24.02.2026 17:59 Відповісти
86% це мегакрутий показник. Враховуючи шо кацапню валять пачками. Чого це речник ЗСУ почав хвалити укомплектування ворога?
24.02.2026 16:04 Відповісти
В нас укомплектовані на всі 100% - верховна рада, судді, прокурори та поліціянти.
24.02.2026 16:05 Відповісти
Яка нам різниця скільки в них особового складу, якщо вони продовжують наступати?
24.02.2026 18:05 Відповісти
 
 