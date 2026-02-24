Встановлено імена понад 200 тисяч російських загарбників, які були ліквідовані в Україні. ФОТО

До четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну журналісти встановили імена 200 186 російських військових, які були ліквідовані на війні.

Такі дані опублікувала Медіазона спільно з російською службою BBC і волонтерами, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше втрат на душу населення - Тива, Бурятія, Алтай, Забайкалля

За їхніми даними, 122,7 тисяч загиблих окупантів були з міст, ще 57,2 тисяч — із сіл. При цьому великі міста і міста-мільйонники "війна майже не зачепила": дві третини загиблих жили в містах і селах із населенням менше ніж 100 тисяч осіб.

За абсолютним числом загиблих нагорі списку йдуть Башкортостан (7,7 тисячі), Татарстан (6,8 тисячі) і Свердловська область (6,3 тисячі).

Згідно з отриманими даними, найчастіше контракт із Міноборони РФ підписують жителі міст і сіл, де хороша робота в дефіциті, при цьому пропаганда від місцевої влади може бути агресивнішою, ніж у великих містах.

"У розподілі загиблих за регіонами найчастіше видно закономірність: що вищий рівень бідності, то вищий, як правило, показник втрат", - ідеться в матеріалі.

Демограф на умовах анонімності, коментуючи отримані дані журналістами, заявив, що список регіонів із високою часткою втрат багато в чому збігається зі списком регіонів із низькою тривалістю життя.

"Іншими словами, на війну охочіше йдуть жителі територій, де ймовірність померти не своєю смертю вже висока. За оцінкою експерта, людьми, які зараз підписують контракт, може рухати вже не стільки бідність, скільки відсутність перспектив, відчуття того, що втрачати однаково нічого", - зазначає видання.