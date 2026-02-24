Російський повномасштабний наступ зупинився на кілька місяців, - Bloomberg

Рівень російських втрат перевищує набір нових солдатів

Зростання втрат серед особового складу, ймовірно, не дозволить російському президенту Володимиру Путіну проводити широкомасштабні наступи проти України у найближчі місяці.

Як передає Цензор.НЕТ, втрати Росії на полі бою вже протягом трьох місяців поспіль перевищують набір нових окупантів, і це може вплинути на розрахунки Путіна в організації наступу навесні та влітку, пише Bloomberg.

Подробиці

Протягом повномасштабного вторгнення Москві вдавалось щомісяця вербувати в армію 30-35 тисяч людей. Але зараз втрати перевищують ці цифри, що створює перспективу повнішої мобілізації.

Міністр збройних сил Британії Ел Карнс вважає, що серед варіантів Путіна - збільшення набору в містах Росії, а не в бідніших сільських регіонах. Проте у такому випадку Кремль почне втрачати частину політичної підтримки, яка знаходиться в цих районах з високою щільністю населення.

"Ми спостерігаємо непропорційне зростання втрат, і економічна ситуація в Росії починає ставати досить нестабільною, особливо з наближенням літа", - каже він.

За даними західних чиновників, Росія може вирішити зосередити свій наступ на так званому "поясі фортець" у Донецькій області. Альтернативою може бути відновлення просування до Запоріжжя.

Топ коментарі
Вона розвалиться від об'єктивних причин незалежних від від того що я хочу як розвалився совок. Всі імперії розвалились і ця розвалиться.
24.02.2026 15:35 Відповісти
А вона все таки скоро розвалиться, навіть якщо ти цього не хочеш.
24.02.2026 15:28 Відповісти
то, це було два місяці тому?
а, кажуть що діп стейт не бреше.
чи, то блумберг....
24.02.2026 15:11 Відповісти
Прийде П.П. и розкаже, що раша скоро розвалиться.
Що примітно, інші, які будуть натякати на протилежне і розповідати про худого з товстим, з ним не сперечатимуться.
24.02.2026 15:09 Відповісти
Wishful thinking. Вона не розвалиться через те, що ти цього хочеш.
24.02.2026 15:33 Відповісти
Але це відбудеться не скоро, об'єктивних підстав для розпалу немає. Імперії існують століттями, тому говорити, що "розпад скоро" - це видавання бажаного за дійсне. Ти ще напиши, що зараз 1991 рік😆
24.02.2026 16:17 Відповісти
Об'ктивні підстави для цього - вже прямо зараз наявні. І це каже не анонімний орест чи Nirgendwo , а купа іменитих та досвічених економістів, прогнози яких за останні 5 років справдилися з пугаючою точністю та послідовністю. Бо закони економіки - невблаганні, що б ти собі там не вигадував. Ті, хто їх розуміє - бачить "що трапиться". А ти - просто папугою нескінчено варнякаєш "не розвалиться, не розвалиться, не розвалиться"...

І саме з-за цього Україні допомогу надавали доволі кволо. Бояться різкого обвалу державності в засрашці.

Але воно все рівно настане, бо суть засрашинської імперії така, що там підкоряються центру тільки доти, поки з федерального бюджету бабло на покриття потреб чиновничків в регіонах іде. І правда в тому, що воно майже не іде вже 14+ місяців. І цього не помічаєш тільки ти...
24.02.2026 16:28 Відповісти
І, до речі, в деяких речах стан економіки засрашки зараз НАБАГАТО гірший, ніж в 1991 році.

Наприклад:
* стан ЖКХ - значно гірший;
* дефіцит бюджету і становище банків - значно гірші;
* залежність бюджетів від нафтогазових доходів - значно вищі;
* ефективність ВПК - значно нижча;
* вартість обходу санкцій - значно вища;
* якість та кількість власного виробництва - ЗНАЧНО менша (совок окрім мікросхем і продуктів - сам все виробляв, а засрашка чи не половину продовольства імпортує, а про машини, верстати тощо - взагалі мови немає - 70-90% імпортне).

Але ти продовжуй, продовжуй кукурікати "не розвалиться, не розвалиться, ..., нннннееее роооозвалллиииться!!!".
24.02.2026 16:31 Відповісти
Ніхто не сподівався що совок рухне, але він рухнув. Та буде і з рашею.
24.02.2026 16:34 Відповісти
********* вже розвалюється
24.02.2026 15:29 Відповісти
Цікаво а потім що? Вони знову наберуть і попруть колонами по 30 км?
24.02.2026 15:11 Відповісти
Можуть спробувати набрати. У них вже є досвід. Вони з 21.09.2022 (дата указу про мобілізацію) до 31.12.2022 набрали десь 200'000 - зеками на зонах, повістками і рейдами на підприємства. Це дозволило їм підпирати фронт за вагнерами до весни, коли запрацювала система винагород мільйонних за контракти.

А знаєте чого вони запровадили систему винагород за контракти і чому фактично перестали мобілізовувати "задарма" народішко?

Бо до початку 2023 року в них з країни емігрувало через грузію, казахстан та китай - біля мільйона молодих і здорових ... чоловіків. Після чого в них вже на початку 2023 року почався "кадровий голод" і інші "прєлєсті".

Тож можуть спробувати. А народішко - драпане. І буде палити військомати, а також відстрілюватись. Без варіантів. Що то такеє - в штурмовики, там вже знають. І самовбивці всі вже підписали контракти.
24.02.2026 18:36 Відповісти
Ахмєтов збагатився - отримав пару мільярдів на відновлення енергетики.
Бомж Вася збагатився - здав два ящики пустих пляшок.
24.02.2026 16:05 Відповісти
Хоч якась добра новина за цілий день!
24.02.2026 15:11 Відповісти
Ну, якщо вірити цій аналітиці, то справи в засрашки будуть "не дуже". Бо "зосередитись на штурмі поясу фортець" означатиме "зняття резервів та боєздатних підрозділів з усіх інших напрямків".

А чим це для засрашки закінчилось в 2022 році, коли під неілюзорний "наступ" ЗСУ на Херсон вони зняли практично всі кадрові війська з харківської області (сконцентрувавши під Херсоном ядро підрозділів всіх трьох своїх дивізій ДШВ) і Ізюм обороняла збірна солянка невідомо яких підрозділів, з яких чи не найбоєздатнішим був "СОБР" (з своїм мєнтовським озброєнням) - їм досі в кошмарах сниться.
24.02.2026 16:21 Відповісти
Не було ніякого широкомасштабного наступу, не розповсюджуйте брехливі наративи! Широкомасштабний наступ був тільки на початку 2022 року, і вже такого ніколи не буде, буде просочування кацапів, будуть ще щось пробувати, але їм уже нічого не світить!
24.02.2026 16:48 Відповісти
 
 