Російський повномасштабний наступ зупинився на кілька місяців, - Bloomberg

Зростання втрат серед особового складу, ймовірно, не дозволить російському президенту Володимиру Путіну проводити широкомасштабні наступи проти України у найближчі місяці.

Як передає Цензор.НЕТ, втрати Росії на полі бою вже протягом трьох місяців поспіль перевищують набір нових окупантів, і це може вплинути на розрахунки Путіна в організації наступу навесні та влітку, пише Bloomberg.

Протягом повномасштабного вторгнення Москві вдавалось щомісяця вербувати в армію 30-35 тисяч людей. Але зараз втрати перевищують ці цифри, що створює перспективу повнішої мобілізації.

Міністр збройних сил Британії Ел Карнс вважає, що серед варіантів Путіна - збільшення набору в містах Росії, а не в бідніших сільських регіонах. Проте у такому випадку Кремль почне втрачати частину політичної підтримки, яка знаходиться в цих районах з високою щільністю населення.

"Ми спостерігаємо непропорційне зростання втрат, і економічна ситуація в Росії починає ставати досить нестабільною, особливо з наближенням літа", - каже він.

За даними західних чиновників, Росія може вирішити зосередити свій наступ на так званому "поясі фортець" у Донецькій області. Альтернативою може бути відновлення просування до Запоріжжя.

