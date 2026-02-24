Російський повномасштабний наступ зупинився на кілька місяців, - Bloomberg
Зростання втрат серед особового складу, ймовірно, не дозволить російському президенту Володимиру Путіну проводити широкомасштабні наступи проти України у найближчі місяці.
Як передає Цензор.НЕТ, втрати Росії на полі бою вже протягом трьох місяців поспіль перевищують набір нових окупантів, і це може вплинути на розрахунки Путіна в організації наступу навесні та влітку, пише Bloomberg.
Подробиці
Протягом повномасштабного вторгнення Москві вдавалось щомісяця вербувати в армію 30-35 тисяч людей. Але зараз втрати перевищують ці цифри, що створює перспективу повнішої мобілізації.
Міністр збройних сил Британії Ел Карнс вважає, що серед варіантів Путіна - збільшення набору в містах Росії, а не в бідніших сільських регіонах. Проте у такому випадку Кремль почне втрачати частину політичної підтримки, яка знаходиться в цих районах з високою щільністю населення.
"Ми спостерігаємо непропорційне зростання втрат, і економічна ситуація в Росії починає ставати досить нестабільною, особливо з наближенням літа", - каже він.
За даними західних чиновників, Росія може вирішити зосередити свій наступ на так званому "поясі фортець" у Донецькій області. Альтернативою може бути відновлення просування до Запоріжжя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що примітно, інші, які будуть натякати на протилежне і розповідати про худого з товстим, з ним не сперечатимуться.
І саме з-за цього Україні допомогу надавали доволі кволо. Бояться різкого обвалу державності в засрашці.
Але воно все рівно настане, бо суть засрашинської імперії така, що там підкоряються центру тільки доти, поки з федерального бюджету бабло на покриття потреб чиновничків в регіонах іде. І правда в тому, що воно майже не іде вже 14+ місяців. І цього не помічаєш тільки ти...
Наприклад:
* стан ЖКХ - значно гірший;
* дефіцит бюджету і становище банків - значно гірші;
* залежність бюджетів від нафтогазових доходів - значно вищі;
* ефективність ВПК - значно нижча;
* вартість обходу санкцій - значно вища;
* якість та кількість власного виробництва - ЗНАЧНО менша (совок окрім мікросхем і продуктів - сам все виробляв, а засрашка чи не половину продовольства імпортує, а про машини, верстати тощо - взагалі мови немає - 70-90% імпортне).
Але ти продовжуй, продовжуй кукурікати "не розвалиться, не розвалиться, ..., нннннееее роооозвалллиииться!!!".
А знаєте чого вони запровадили систему винагород за контракти і чому фактично перестали мобілізовувати "задарма" народішко?
Бо до початку 2023 року в них з країни емігрувало через грузію, казахстан та китай - біля мільйона молодих і здорових ... чоловіків. Після чого в них вже на початку 2023 року почався "кадровий голод" і інші "прєлєсті".
Тож можуть спробувати. А народішко - драпане. І буде палити військомати, а також відстрілюватись. Без варіантів. Що то такеє - в штурмовики, там вже знають. І самовбивці всі вже підписали контракти.
Джерело: https://censor.net/ua/n3601988
то, це було два місяці тому?
а, кажуть що діп стейт не бреше.
чи, то блумберг....
Бомж Вася збагатився - здав два ящики пустих пляшок.
А чим це для засрашки закінчилось в 2022 році, коли під неілюзорний "наступ" ЗСУ на Херсон вони зняли практично всі кадрові війська з харківської області (сконцентрувавши під Херсоном ядро підрозділів всіх трьох своїх дивізій ДШВ) і Ізюм обороняла збірна солянка невідомо яких підрозділів, з яких чи не найбоєздатнішим був "СОБР" (з своїм мєнтовським озброєнням) - їм досі в кошмарах сниться.