6 011 17

Российское полномасштабное наступление остановилось на несколько месяцев, - Bloomberg

Уровень российских потерь превышает набор новых солдат

Рост потерь среди личного состава, вероятно, не позволит российскому президенту Владимиру Путину проводить широкомасштабные наступления против Украины в ближайшие месяцы

Как передает Цензор.НЕТ, потери России на поле боя уже в течение трех месяцев подряд превышают набор новых оккупантов, и это может повлиять на расчеты Путина в организации наступления весной и летом, пишет Bloomberg.

Подробности

В ходе полномасштабного вторжения Москве удавалось ежемесячно вербовать в армию 30-35 тысяч человек. Но сейчас потери превышают эти цифры, что создает перспективу более полной мобилизации.

Министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс считает, что среди вариантов Путина - увеличение набора в городах России, а не в более бедных сельских регионах. Однако в таком случае Кремль начнет терять часть политической поддержки, которая находится в этих районах с высокой плотностью населения.

"Мы наблюдаем непропорциональный рост потерь, и экономическая ситуация в России начинает становиться довольно нестабильной, особенно с приближением лета", - говорит он.

По данным западных чиновников, Россия может решить сосредоточить свое наступление на так называемом "поясе крепостей" в Донецкой области. Альтернативой может быть возобновление продвижения к Запорожью.

Топ комментарии
+7
Вона розвалиться від об'єктивних причин незалежних від від того що я хочу як розвалився совок. Всі імперії розвалились і ця розвалиться.
24.02.2026 15:35 Ответить
+4
А вона все таки скоро розвалиться, навіть якщо ти цього не хочеш.
24.02.2026 15:28 Ответить
+3
то, це було два місяці тому?
а, кажуть що діп стейт не бреше.
чи, то блумберг....
24.02.2026 15:11 Ответить
Прийде П.П. и розкаже, що раша скоро розвалиться.
Що примітно, інші, які будуть натякати на протилежне і розповідати про худого з товстим, з ним не сперечатимуться.
24.02.2026 15:09 Ответить
А вона все таки скоро розвалиться, навіть якщо ти цього не хочеш.
24.02.2026 15:28 Ответить
Wishful thinking. Вона не розвалиться через те, що ти цього хочеш.
24.02.2026 15:33 Ответить
Вона розвалиться від об'єктивних причин незалежних від від того що я хочу як розвалився совок. Всі імперії розвалились і ця розвалиться.
24.02.2026 15:35 Ответить
Але це відбудеться не скоро, об'єктивних підстав для розпалу немає. Імперії існують століттями, тому говорити, що "розпад скоро" - це видавання бажаного за дійсне. Ти ще напиши, що зараз 1991 рік😆
24.02.2026 16:17 Ответить
Об'ктивні підстави для цього - вже прямо зараз наявні. І це каже не анонімний орест чи Nirgendwo , а купа іменитих та досвічених економістів, прогнози яких за останні 5 років справдилися з пугаючою точністю та послідовністю. Бо закони економіки - невблаганні, що б ти собі там не вигадував. Ті, хто їх розуміє - бачить "що трапиться". А ти - просто папугою нескінчено варнякаєш "не розвалиться, не розвалиться, не розвалиться"...

І саме з-за цього Україні допомогу надавали доволі кволо. Бояться різкого обвалу державності в засрашці.

Але воно все рівно настане, бо суть засрашинської імперії така, що там підкоряються центру тільки доти, поки з федерального бюджету бабло на покриття потреб чиновничків в регіонах іде. І правда в тому, що воно майже не іде вже 14+ місяців. І цього не помічаєш тільки ти...
24.02.2026 16:28 Ответить
І, до речі, в деяких речах стан економіки засрашки зараз НАБАГАТО гірший, ніж в 1991 році.

Наприклад:
* стан ЖКХ - значно гірший;
* дефіцит бюджету і становище банків - значно гірші;
* залежність бюджетів від нафтогазових доходів - значно вищі;
* ефективність ВПК - значно нижча;
* вартість обходу санкцій - значно вища;
* якість та кількість власного виробництва - ЗНАЧНО менша (совок окрім мікросхем і продуктів - сам все виробляв, а засрашка чи не половину продовольства імпортує, а про машини, верстати тощо - взагалі мови немає - 70-90% імпортне).

Але ти продовжуй, продовжуй кукурікати "не розвалиться, не розвалиться, ..., нннннееее роооозвалллиииться!!!".
24.02.2026 16:31 Ответить
Ніхто не сподівався що совок рухне, але він рухнув. Та буде і з рашею.
24.02.2026 16:34 Ответить
********* вже розвалюється
24.02.2026 15:29 Ответить
Цікаво а потім що? Вони знову наберуть і попруть колонами по 30 км?
24.02.2026 15:11 Ответить
Можуть спробувати набрати. У них вже є досвід. Вони з 21.09.2022 (дата указу про мобілізацію) до 31.12.2022 набрали десь 200'000 - зеками на зонах, повістками і рейдами на підприємства. Це дозволило їм підпирати фронт за вагнерами до весни, коли запрацювала система винагород мільйонних за контракти.

А знаєте чого вони запровадили систему винагород за контракти і чому фактично перестали мобілізовувати "задарма" народішко?

Бо до початку 2023 року в них з країни емігрувало через грузію, казахстан та китай - біля мільйона молодих і здорових ... чоловіків. Після чого в них вже на початку 2023 року почався "кадровий голод" і інші "прєлєсті".

Тож можуть спробувати. А народішко - драпане. І буде палити військомати, а також відстрілюватись. Без варіантів. Що то такеє - в штурмовики, там вже знають. І самовбивці всі вже підписали контракти.
24.02.2026 18:36 Ответить
то, це було два місяці тому?
а, кажуть що діп стейт не бреше.
чи, то блумберг....
24.02.2026 15:11 Ответить
Ахмєтов збагатився - отримав пару мільярдів на відновлення енергетики.
Бомж Вася збагатився - здав два ящики пустих пляшок.
24.02.2026 16:05 Ответить
Хоч якась добра новина за цілий день!
24.02.2026 15:11 Ответить
Шкода лиш, що придумана
24.02.2026 15:26 Ответить
Ну, якщо вірити цій аналітиці, то справи в засрашки будуть "не дуже". Бо "зосередитись на штурмі поясу фортець" означатиме "зняття резервів та боєздатних підрозділів з усіх інших напрямків".

А чим це для засрашки закінчилось в 2022 році, коли під неілюзорний "наступ" ЗСУ на Херсон вони зняли практично всі кадрові війська з харківської області (сконцентрувавши під Херсоном ядро підрозділів всіх трьох своїх дивізій ДШВ) і Ізюм обороняла збірна солянка невідомо яких підрозділів, з яких чи не найбоєздатнішим був "СОБР" (з своїм мєнтовським озброєнням) - їм досі в кошмарах сниться.
24.02.2026 16:21 Ответить
Не було ніякого широкомасштабного наступу, не розповсюджуйте брехливі наративи! Широкомасштабний наступ був тільки на початку 2022 року, і вже такого ніколи не буде, буде просочування кацапів, будуть ще щось пробувати, але їм уже нічого не світить!
24.02.2026 16:48 Ответить
 
 