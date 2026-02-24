Российское полномасштабное наступление остановилось на несколько месяцев, - Bloomberg
Рост потерь среди личного состава, вероятно, не позволит российскому президенту Владимиру Путину проводить широкомасштабные наступления против Украины в ближайшие месяцы
Как передает Цензор.НЕТ, потери России на поле боя уже в течение трех месяцев подряд превышают набор новых оккупантов, и это может повлиять на расчеты Путина в организации наступления весной и летом, пишет Bloomberg.
Подробности
В ходе полномасштабного вторжения Москве удавалось ежемесячно вербовать в армию 30-35 тысяч человек. Но сейчас потери превышают эти цифры, что создает перспективу более полной мобилизации.
Министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс считает, что среди вариантов Путина - увеличение набора в городах России, а не в более бедных сельских регионах. Однако в таком случае Кремль начнет терять часть политической поддержки, которая находится в этих районах с высокой плотностью населения.
"Мы наблюдаем непропорциональный рост потерь, и экономическая ситуация в России начинает становиться довольно нестабильной, особенно с приближением лета", - говорит он.
По данным западных чиновников, Россия может решить сосредоточить свое наступление на так называемом "поясе крепостей" в Донецкой области. Альтернативой может быть возобновление продвижения к Запорожью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що примітно, інші, які будуть натякати на протилежне і розповідати про худого з товстим, з ним не сперечатимуться.
І саме з-за цього Україні допомогу надавали доволі кволо. Бояться різкого обвалу державності в засрашці.
Але воно все рівно настане, бо суть засрашинської імперії така, що там підкоряються центру тільки доти, поки з федерального бюджету бабло на покриття потреб чиновничків в регіонах іде. І правда в тому, що воно майже не іде вже 14+ місяців. І цього не помічаєш тільки ти...
Наприклад:
* стан ЖКХ - значно гірший;
* дефіцит бюджету і становище банків - значно гірші;
* залежність бюджетів від нафтогазових доходів - значно вищі;
* ефективність ВПК - значно нижча;
* вартість обходу санкцій - значно вища;
* якість та кількість власного виробництва - ЗНАЧНО менша (совок окрім мікросхем і продуктів - сам все виробляв, а засрашка чи не половину продовольства імпортує, а про машини, верстати тощо - взагалі мови немає - 70-90% імпортне).
Але ти продовжуй, продовжуй кукурікати "не розвалиться, не розвалиться, ..., нннннееее роооозвалллиииться!!!".
А знаєте чого вони запровадили систему винагород за контракти і чому фактично перестали мобілізовувати "задарма" народішко?
Бо до початку 2023 року в них з країни емігрувало через грузію, казахстан та китай - біля мільйона молодих і здорових ... чоловіків. Після чого в них вже на початку 2023 року почався "кадровий голод" і інші "прєлєсті".
Тож можуть спробувати. А народішко - драпане. І буде палити військомати, а також відстрілюватись. Без варіантів. Що то такеє - в штурмовики, там вже знають. І самовбивці всі вже підписали контракти.
Джерело: https://censor.net/ua/n3601988
то, це було два місяці тому?
а, кажуть що діп стейт не бреше.
чи, то блумберг....
Бомж Вася збагатився - здав два ящики пустих пляшок.
А чим це для засрашки закінчилось в 2022 році, коли під неілюзорний "наступ" ЗСУ на Херсон вони зняли практично всі кадрові війська з харківської області (сконцентрувавши під Херсоном ядро підрозділів всіх трьох своїх дивізій ДШВ) і Ізюм обороняла збірна солянка невідомо яких підрозділів, з яких чи не найбоєздатнішим був "СОБР" (з своїм мєнтовським озброєнням) - їм досі в кошмарах сниться.