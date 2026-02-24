Российское полномасштабное наступление остановилось на несколько месяцев, - Bloomberg

Рост потерь среди личного состава, вероятно, не позволит российскому президенту Владимиру Путину проводить широкомасштабные наступления против Украины в ближайшие месяцы

Как передает Цензор.НЕТ, потери России на поле боя уже в течение трех месяцев подряд превышают набор новых оккупантов, и это может повлиять на расчеты Путина в организации наступления весной и летом, пишет Bloomberg.

В ходе полномасштабного вторжения Москве удавалось ежемесячно вербовать в армию 30-35 тысяч человек. Но сейчас потери превышают эти цифры, что создает перспективу более полной мобилизации.

Министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс считает, что среди вариантов Путина - увеличение набора в городах России, а не в более бедных сельских регионах. Однако в таком случае Кремль начнет терять часть политической поддержки, которая находится в этих районах с высокой плотностью населения.

"Мы наблюдаем непропорциональный рост потерь, и экономическая ситуация в России начинает становиться довольно нестабильной, особенно с приближением лета", - говорит он.

По данным западных чиновников, Россия может решить сосредоточить свое наступление на так называемом "поясе крепостей" в Донецкой области. Альтернативой может быть возобновление продвижения к Запорожью.

