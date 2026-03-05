Сили оборони зачищають території на стику Запорізької та Дніпропетровської областей, - DeepState

Триває зачистка населених пунктів з боку Сил оборони на стику Запорізької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Тривають активні дії

Так, наразі активні бойові дії тривають в населеному пункті Березове, де Сили Оборони намагаються зачистити село від російської піхоти, але там ворог дає відсіч і постійно здійснює тиск.

Також тривають активні пошуково-ударні роботи по відтинку Калинівське-Новомиколаївка-Новогригорівка-Красногірське-Першотравневе-Рибне-Солодке. Фіксуються ураження по піхоті та укриттях ворога на сході Новомиколаївки і також переважно в східній частині Новогригорівки. Ворог намагається пролізти між Новогригорівкою та Красногірським і активно здійснює тиск на Першотравневе. Також здійснюється різноманітна фіксація противника в сірій зоні.

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Район Гуляйполя

Важливо зазначити, що це єдина ділянка де є активність з боку Сил Оборони з досягнутими успіхами.

Якщо говорити про район Гуляйполя, то там противник має більшу ініціативу, проводячи постійні штурмові дії піхотою, іноді залучаючи броню.

Зазначається, що нещодавно противник завіз на двох одиницях близько 20-ти піхотинців у ліс на північних околицях Святопетрівки.

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Успіхи Сил оборони

"За нашими оцінками, успіхи із зачисткою території з боку Сил Оборони складають - близько 79 км2. (В той же час зарано переводити їх у синю зону, оскільки в тилах досі фіксуються одиничні групи противника.) Якщо маніпулятивно брати сіру зону, де були позиції Сил Оборони, але відбувалися просочування противника в глибину оборони, то ця цифра сягає — близько 200 км2", - розповіли в DeepState

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