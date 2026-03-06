Враг атаковал Никополь, Кривой Рог и Синельниковский район дронами и артиллерией. ФОТОрепортаж

Ночью 6 марта российские войска атаковали Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы РСЗО "Ураган", беспилотниками и артиллерией. Трое человек получили ранения, среди них – ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

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Никопольский район

Вчера вечером враг нанес РСЗО удар по Никополю. Пострадали 15-летняя девушка, 66-летний мужчина и женщина 55 лет. Все будут лечиться дома.

"Повреждены 8 многоквартирных и 14 частных жилых домов, 7 хозяйственных построек, 2 грузовых и 9 легковых автомобилей, 13 автобусов, транспортная инфраструктура, здание благотворительного фонда, 3 магазина, 4 предприятия, парикмахерская, линии электропередач, 10 заборов. Уничтожен частный жилой дом, 3 хозяйственные постройки, легковой автомобиль", - сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.

Оккупанты также обстреляли дронами и артиллерией Мировскую и Покровскую сельские громады.

В целом по району повреждены инфраструктура, несколько административных зданий, предприятие, магазины, парикмахерская. Разрушены жилые дома, 3 хозяйственные постройки и автомобили. Повреждены более 20 многоэтажных и частных домов, автобусы, легковые и грузовые автомобили.

Криворожский район

Враг атаковал БПЛА Кривой Рог.

"Были попадания в нескольких локациях, один из шахидов влетел в девятиэтажный жилой дом. Слава Богу – все живы, это главное", – сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

В результате атаки пострадали около 30 жилых домов, 4 учебных заведения, объект инфраструктуры и бизнеса, частное предприятие. Для ликвидации последствий задействованы все коммунальные службы.

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Синельниковский район

В результате атаки БПЛА в Васильковской громаде разрушены 2 частных дома, еще 2 повреждены.









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