РФ атаковала Украину 141 БПЛА. ПВО ликвидировала 111 вражеских дронов, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 6 марта враг атаковал Украину 141 беспилотником, среди них около 100 "шахедов". Атаки отражали авиация, ПВО, РЭБ и мобильные огневые группы ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Пуски вражеских беспилотников зафиксированы из направлений:
- Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ;
- Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.
Результат работы ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль