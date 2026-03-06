РФ атаковала Украину 141 БПЛА. ПВО ликвидировала 111 вражеских дронов, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 6 марта враг атаковал Украину 141 беспилотником, среди них около 100 "шахедов". Атаки отражали авиация, ПВО, РЭБ и мобильные огневые группы ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пуски вражеских беспилотников зафиксированы из направлений:

Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ;

Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

