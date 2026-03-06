РУС
Новости Атака беспилотников
Россия атакует Украину беспилотниками вечером 6 марта, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 6 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов 

БПЛА в направлении Харькова - сообщалось в 18:06.

Черниговская область: БПЛА в направлении Славутича/Гончаровского, - сообщалось в 18:15.

БПЛА через север Киевской области, курсом на Иванков, - сообщалось в 18:34.

БПЛА в направлении Гостомеля/Бучи, - сообщалось в 18:49.

БПЛА держит курс на Киев, - сообщалось в 18:56.

Группа БПЛА через Херсонщину в направлении Николаевской области, - сообщалось в 19:12.

Еще группа БПЛА из Черниговской области через Киевское водохранилище. В направлении Вышгорода/Киева, - сообщалось в 19:15.

БПЛА курсом на Николаев, - сообщалось в 19:17.

Сумская область: группа БПЛА через Боромлю в направлении Полтавской области, - сообщалось в 19:35.

Группа БПЛА на Днепропетровщине курсом на Черкасское, - сообщалось в 19:46.

Группа БПЛА с акватории Черного моря курсом на Очаков, - сообщалось в 19:58.

БПЛА с востока курсом на Харьков, - сообщалось в 20:20.

Несколько групп БПЛА с Херсонской области в Николаевскую область, - сообщалось в 20:30.

В 20:41 ВС сообщили:

  • Полтавская область: БПЛА в направлении Миргорода, Решетиловки.
  • Николаевская область: БПЛА курсом на Снигиревку/Баштанку.
  • Группа БПЛА из Черниговской области в Киевскую область.

Обновление

В 21:44 ВС сообщили:

  • Кировоградщина: БПЛА курсом на Знаменку.
  • Полтавщина: БпЛА в направлении Диканьки, Решетиловки, Зинькова.
  • Новые группы БПЛА через Сумщину в направлении Полтавщины.

Смотрите также: РФ атаковала Украину 141 БПЛА. ПВО ликвидировала 111 вражеских дронов, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (2900) атака (846) дроны (4868) Воздушные силы (2130)
