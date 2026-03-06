Россия атакует Украину беспилотниками вечером 6 марта, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 6 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
БПЛА в направлении Харькова - сообщалось в 18:06.
Черниговская область: БПЛА в направлении Славутича/Гончаровского, - сообщалось в 18:15.
БПЛА через север Киевской области, курсом на Иванков, - сообщалось в 18:34.
БПЛА в направлении Гостомеля/Бучи, - сообщалось в 18:49.
БПЛА держит курс на Киев, - сообщалось в 18:56.
Группа БПЛА через Херсонщину в направлении Николаевской области, - сообщалось в 19:12.
Еще группа БПЛА из Черниговской области через Киевское водохранилище. В направлении Вышгорода/Киева, - сообщалось в 19:15.
БПЛА курсом на Николаев, - сообщалось в 19:17.
Сумская область: группа БПЛА через Боромлю в направлении Полтавской области, - сообщалось в 19:35.
Группа БПЛА на Днепропетровщине курсом на Черкасское, - сообщалось в 19:46.
Группа БПЛА с акватории Черного моря курсом на Очаков, - сообщалось в 19:58.
БПЛА с востока курсом на Харьков, - сообщалось в 20:20.
Несколько групп БПЛА с Херсонской области в Николаевскую область, - сообщалось в 20:30.
В 20:41 ВС сообщили:
- Полтавская область: БПЛА в направлении Миргорода, Решетиловки.
- Николаевская область: БПЛА курсом на Снигиревку/Баштанку.
- Группа БПЛА из Черниговской области в Киевскую область.
Обновление
В 21:44 ВС сообщили:
- Кировоградщина: БПЛА курсом на Знаменку.
- Полтавщина: БпЛА в направлении Диканьки, Решетиловки, Зинькова.
- Новые группы БПЛА через Сумщину в направлении Полтавщины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль