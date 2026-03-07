Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах (оновлено)
У ніч на 7 березня російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. У місті пролунало кілька серій вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Перша серія вибухів пролунала близько 01:28. Друга - приблизно о 01:41. Пізніше, між 02:25 та 02:27, у столиці зафіксували ще одну серію вибухів.
За словами Ткаченка, попередньо наслідки атаки зафіксовані у Деснянський район.
"Попередньо фіксуємо наслідки атаки у Деснянському районі. Деталі уточнюємо", - повідомив він.
Наразі інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.
Оновлення
За інформацією міського голови Віталія Кличка, наслідки російської атаки наразі фіксуються у трьох районах.
Наслідки атаки ворога на столицю в ніч на 7 березня:
- Голосіївський район: внаслідок падіння уламків виникло задимлення та загорання на території нежитлової забудови. Пожежу ліквідували.
- Деснянський район: на дорозі виявили уламок ракети. Без загорання та потерпілих.
- Дніпровський район: на трьох локаціях виявлені уламки – без пожеж та потерпілих.
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7:42
Повідомлення від Ткаченка не читаю. У владних слуг краще виходить вивозити бюджетні гроші з нашої економіки і відмивати за кордоном для фінансування безпрєдєлу та возити ''двушки'' на москву.
Нагадую, мета України в цій війні: тотальне цілковите винищення усієї кацапської біомаси.
Слава Україні!