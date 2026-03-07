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Новини Ракетна атака на Київ
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Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах (оновлено)

Нічна ракетна атака на Київ: серії вибухів у столиці

У ніч на 7 березня російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. У місті пролунало кілька серій вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ  та начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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Перша серія вибухів пролунала близько 01:28. Друга - приблизно о 01:41. Пізніше, між 02:25 та 02:27, у столиці зафіксували ще одну серію вибухів.

За словами Ткаченка, попередньо наслідки атаки зафіксовані у Деснянський район.

"Попередньо фіксуємо наслідки атаки у Деснянському районі. Деталі уточнюємо", - повідомив він.

Наразі інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Оновлення 

За інформацією міського голови Віталія Кличка, наслідки російської атаки наразі фіксуються у трьох районах.

Наслідки атаки ворога на столицю в ніч на 7 березня:

  • Голосіївський район: внаслідок падіння уламків виникло задимлення та загорання на території нежитлової забудови. Пожежу ліквідували.
  • Деснянський район: на дорозі виявили уламок ракети. Без загорання та потерпілих.
  • Дніпровський район: на трьох локаціях виявлені уламки – без пожеж та потерпілих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали в Києві: ворог б’є балістикою

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Київ (20871) обстріл (34458) Повітряні атаки на Київ (1015)
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📡 Дорозвідка по Калібрах! Дякуємо ППО за успішну роботу
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07.03.2026 07:40 Відповісти
А бубачка атакував потужним відосіком з Дружківки. Сльози навертаються від героїзму найвеличнішого.
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07.03.2026 07:49 Відповісти
Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину
7:42
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07.03.2026 07:54 Відповісти
Прочитав новину від мера Києва Кличка. ППО добре попрацювали за що їм велика подяка. Терористи із боліт цілили по об'єктах інфраструктури, щоб залишити нас без світла, тепла і води.
Повідомлення від Ткаченка не читаю. У владних слуг краще виходить вивозити бюджетні гроші з нашої економіки і відмивати за кордоном для фінансування безпрєдєлу та возити ''двушки'' на москву.
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07.03.2026 08:30 Відповісти
Він такий ткаченко, як я балярина - чисто #идівське маскування за інородним прізвищем.
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07.03.2026 08:48 Відповісти
Озвірілих московитських терористів треба різати живцем, вішати, кидати в окріп.
Нагадую, мета України в цій війні: тотальне цілковите винищення усієї кацапської біомаси.

Слава Україні!
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07.03.2026 09:13 Відповісти
 
 