Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах (оновлено)

У ніч на 7 березня російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. У місті пролунало кілька серій вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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Перша серія вибухів пролунала близько 01:28. Друга - приблизно о 01:41. Пізніше, між 02:25 та 02:27, у столиці зафіксували ще одну серію вибухів.

За словами Ткаченка, попередньо наслідки атаки зафіксовані у Деснянський район.

"Попередньо фіксуємо наслідки атаки у Деснянському районі. Деталі уточнюємо", - повідомив він.

Наразі інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Оновлення

За інформацією міського голови Віталія Кличка, наслідки російської атаки наразі фіксуються у трьох районах.

Наслідки атаки ворога на столицю в ніч на 7 березня:

Голосіївський район: внаслідок падіння уламків виникло задимлення та загорання на території нежитлової забудови. Пожежу ліквідували.

Деснянський район: на дорозі виявили уламок ракети. Без загорання та потерпілих.

Дніпровський район: на трьох локаціях виявлені уламки – без пожеж та потерпілих.

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