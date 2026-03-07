Масована атака РФ: поїзди на кількох напрямках змінюють маршрут, - "Укрзалізниця"
Через нічну масовану атаку та пошкодження інфраструктури поїзди Укрзалізниці на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині курсують зміненими маршрутами та із затримками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".
"Це означає затримки в дорозі, за якими можна слідкувати на uz-vezemo. Резервні тепловози вже виведено на всіх знеструмлених ділянках. Огляд і ремонт інфраструктури вже також розпочато", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначаються, що моніторинговим групам вдалося убезпечити десятки пасажирських поїздів від понад сотні дронів та ракет.
"Перепрошуємо за вимушені зупинки та декілька нічних евакуацій - найгіршого вдалося уникнути за рахунок злагодженої роботи залізничників та вправності Сил Оборони", - додали в АТ "Укрзалізниця".
Зміна руху потягів
Цієї доби обмежується маршрут:
- №6249 Козятин-1 – Михайленки (замість Козятин-1 – Шепетівка)
- №6250 Михайленки – Козятин-1 (замість Шепетівка – Козятин-1).
Водночас через пошкоджену інфраструктуру затримується по станції Звягель поїзд №6502 Шепетівка – Коростень. Наразі затримка становить понад 1 годину і може змінюватися.
Також на понад 2 години затримується на відправлення з початкової поїзд №6480 Олевськ – Коростень.
- Поїзд №6005 Дніпро-Головний – П’ятихатки-Стикова прямує від станції Верхівцеве із затримкою 50 хвилин.
7 березня тимчасово на Житомирщині не курсуватимуть:
- №6480 Олевськ – Коростень
- №6481 Коростень – Олевськ.
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