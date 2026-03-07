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Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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Масована атака РФ: поїзди на кількох напрямках змінюють маршрут, - "Укрзалізниця"

Через обстріли поїзди на заході України змінюють маршрути

Через нічну масовану атаку та пошкодження інфраструктури поїзди Укрзалізниці на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині курсують зміненими маршрутами та із затримками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

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"Це означає затримки в дорозі, за якими можна слідкувати на uz-vezemo. Резервні тепловози вже виведено на всіх знеструмлених ділянках. Огляд і ремонт інфраструктури вже також розпочато", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначаються,  що  моніторинговим групам вдалося убезпечити десятки пасажирських поїздів від понад сотні дронів та ракет. 

"Перепрошуємо за вимушені зупинки та декілька нічних евакуацій - найгіршого вдалося уникнути за рахунок злагодженої роботи залізничників та вправності Сил Оборони", - додали в АТ "Укрзалізниця".

Зміна руху потягів 

Цієї доби обмежується маршрут:

  • №6249 Козятин-1 – Михайленки (замість Козятин-1 – Шепетівка)
  • №6250 Михайленки – Козятин-1 (замість Шепетівка – Козятин-1).

Водночас через пошкоджену інфраструктуру затримується по станції Звягель поїзд №6502 Шепетівка – Коростень. Наразі затримка становить понад 1 годину і може змінюватися.

Також на понад 2 години затримується на відправлення з початкової поїзд №6480 Олевськ – Коростень.

  • Поїзд №6005 Дніпро-Головний – П’ятихатки-Стикова прямує від станції Верхівцеве із затримкою 50 хвилин.

7 березня тимчасово на Житомирщині не курсуватимуть:

  • №6480 Олевськ – Коростень
  • №6481 Коростень – Олевськ.

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