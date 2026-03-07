Удар по Одещині: масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури. ФОТОрепортаж

Вночі 7 березня ударні ворожі безпілотники атакували Одесу та область. Рашисти цілились по об'єктах інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили голова МВА Сергій Лисак та у ДСНС України.

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"Вночі ворог наніс масовану атаку по Одесі. Зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури.

Інформація про постраждалих або пошкодження житлових будинків не надходила", - повідомив Лисак.

За інформацією ДСНС України, внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури Одеської області.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки.

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Наслідки атаки





