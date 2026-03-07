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Удар по Одещині: масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури. ФОТОрепортаж
Вночі 7 березня ударні ворожі безпілотники атакували Одесу та область. Рашисти цілились по об'єктах інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили голова МВА Сергій Лисак та у ДСНС України.
"Вночі ворог наніс масовану атаку по Одесі. Зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури.
Інформація про постраждалих або пошкодження житлових будинків не надходила", - повідомив Лисак.
За інформацією ДСНС України, внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури Одеської області.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки.
Наслідки атаки
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alexandr shamov
показати весь коментар07.03.2026 20:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
alexandr shamov
показати весь коментар07.03.2026 20:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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