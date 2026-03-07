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Новини Фото Обстріли Одещини
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Удар по Одещині: масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури. ФОТОрепортаж

Вночі 7 березня ударні ворожі безпілотники атакували Одесу та область. Рашисти цілились по об'єктах інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили голова МВА Сергій Лисак та у ДСНС України.

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"Вночі ворог наніс масовану атаку по Одесі. Зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури.

Інформація про постраждалих або пошкодження житлових будинків не надходила", - повідомив Лисак.

За інформацією ДСНС України, внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури Одеської області.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки.

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Наслідки атаки 

Вночі російські ударні безпілотники атакували Одесу та область, цілячись по інфраструктурі.
Вночі російські ударні безпілотники атакували Одесу та область, цілячись по інфраструктурі.
Вночі російські ударні безпілотники атакували Одесу та область, цілячись по інфраструктурі.

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обстріл (34458) Одеса (5858) Одеська область (4116) Одеський район (655)
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Атакували 25 безпiлотника. Прикро, що не вистачае засобiв протидii...
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07.03.2026 20:25 Відповісти
Ранiше легше було. https://youtu.be/Q2FzZSBD5LE?list=RDQ2FzZSBD5LE Нажаль вiщi речi.
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07.03.2026 20:32 Відповісти
 
 