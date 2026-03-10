УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13941 відвідувач онлайн
Новини Операція США проти Ірану Індустрія дронів
4 558 22

Україна минулого року пропонувала США захист від "шахедів", але там пропозицію відкинули, - Axios

Індустрія дронів

Україна раніше пропонувала США систему проти шахедів: подробиці

У серпні 2025 року Україна запропонувала Штатам свою перевірену в боях технологію збивання ударних безпілотників іранського виробництва. Проте США відкинули її.

Про це пише видання Axios, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За даними видання, було підготовлено презентацію Power Point, де демонструвалося, як це можна захистити американські війська та їхніх союзників у війні на Близькому Сході.

Також читайте: Я незадоволений, - Трамп про обрання сина Хаменеї новим верховним лідером Ірану

Адміністрація Трампа відкинула пропозицію, проте минулого тижня змінила думку через збільшення ударів іранських БпЛА.

"Відхилення пропозиції України вважається одним з найбільших тактичних прорахунків адміністрації з початку бомбардувань Ірану 28 лютого", - кажуть американські посадовці.

Axios нагадує, що дешеві іранські БпЛА "Шахед" стали причиною загибелі семи американських військовослужбовців, а їхнє перехоплення коштувало США та їхнім друзям у регіоні мільйони доларів.

"Якщо була якась тактична помилка чи промах, яку ми зробили напередодні цього (операції в Ірані), то це була саме вона", - визнав американський чиновник.

Також читайте: Іран намагається тримати світ у заручниках. Мета США - знищити цю здатність, - Рубіо

Що було у презентації?

Там розглядалася ідея створення "центрів боротьби з безпілотниками" в Туреччині, Йорданії та країнах Перської затоки, де розташовані бази США, для боротьби із загрозою з боку Ірану та його союзників.

Зазначається, що 18 серпня під час закритої зустрічі Володимир Зеленський запропонував Трампу безпілотники-перехоплювачі.

"На тій зустрічі... у серпні Трамп попросив свою команду попрацювати над цим, але вони нічого не зробили", - каже український чиновник.

Читайте: Трамп про підвищення цін на нафту по $100 за барель: "У мене є план на все"

Що передувало?

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує запити від країн Близького Сходу щодо обміну досвідом протидії атакам іранських дронів-камікадзе. Зокрема, відповідні сигнали надходили від партнерів після атак безпілотників по цивільних об’єктах у регіоні.
  • Україна може надати країнам Близького Сходу експертну допомогу у боротьбі з дронами "Шахед" в обмін на ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Читайте: Іран атакував балістикою німецькі війська у Йорданії, - Spiegel

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Також читайте: Іран планує запровадити "мита безпеки" для танкерів у Перській затоці, ‒ CNN

Автор: 

Іран (3507) США (26755) дрони (8448) Шахед (2271)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Ми обмежені в фінансах. Співпраця з США розширить наші ж можливості щодо виробництва дронів і їх покращення.
показати весь коментар
10.03.2026 14:19 Відповісти
+11
Дебіли пихаті та зарозумілі.
показати весь коментар
10.03.2026 14:14 Відповісти
+7
Всім пропонуємо, а самі гинемо. Мабуть керівництво про свою значимість думає більше чим про народ України
показати весь коментар
10.03.2026 14:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дебіли пихаті та зарозумілі.
показати весь коментар
10.03.2026 14:14 Відповісти
Ні то яке їхало таке і здибало два чоботи пара...
показати весь коментар
10.03.2026 14:28 Відповісти
Це точно...

ЗАГОРДИЛАСЬ

(Грицько Бойко)

Серед кращих учениць
В обласній газеті
Усміхалась читачам
Оля на портреті.

Цілу дюжину газет
Накупила Оля -
Дарувала всім своїм
Подругам у школі.

А сестричка по селу
Довго щебетала:
«Нашу Олечку тепер
Вся країна взнала!»

Запишалося дівча,
Подруг сторониться.
Стала Олечка на всіх
Звисока дивиться.

Йде, а кирпа догори,-
Загордилась дуже...
Ми гукнули:- Подивись,
Ти зайшла в калюжу!
показати весь коментар
10.03.2026 14:29 Відповісти
Всім пропонуємо, а самі гинемо. Мабуть керівництво про свою значимість думає більше чим про народ України
показати весь коментар
10.03.2026 14:15 Відповісти
Ми обмежені в фінансах. Співпраця з США розширить наші ж можливості щодо виробництва дронів і їх покращення.
показати весь коментар
10.03.2026 14:19 Відповісти
Возможности конечно расширяться, только чьи ? Говорят что сыны Трампа хотят купить украинских производителей дронов.
показати весь коментар
10.03.2026 14:31 Відповісти
Можливості української оборонки. Що там бажають сини Трампа - це інша справа.
показати весь коментар
10.03.2026 14:36 Відповісти
Інвестувати та купити - то різні речі.
показати весь коментар
10.03.2026 14:38 Відповісти
Зейло , вжє розрахувався , корисними копалинами, які обіцяв дітям, за мародерство грошей , платників податків США , бачили на плівках " МІДАС" НАБУ , як ці пачки " тягав , цукерман з бек-офісів до общака " дінастіі" ФБР , тримає за жабри зе ностру , тому вони дарують і копалини і людей з дронами
показати весь коментар
10.03.2026 16:45 Відповісти
Треш… Ви за яким принципом коми розставляєте у тексті?
показати весь коментар
10.03.2026 16:47 Відповісти
Так вірно!
Твоє ***** продало раzzєюшку жовтосраким і вузькооким за ламаний юань ))))
показати весь коментар
10.03.2026 15:00 Відповісти
100%
не треба себе тішити, що люди помирають за Україну, вони помирають за "бізнеси", корупційне збагачення чиновників і силових структур
показати весь коментар
10.03.2026 17:13 Відповісти
Вони нас стільки зневажають, але самі стали жертвою свого ставлення. "Не плюй в колодець". Чули про таке?
показати весь коментар
10.03.2026 14:17 Відповісти
Дело в том, что дружбан Трампона }{уйло обещал по территории Штатов Шахедами не бить. Правда, он ему не уточнил, что бить ими может Иран, и не по территории Штатов, а всего лишь по их посольствам и т.п. А то, что посольство США- это территория США Трампон не знает.
показати весь коментар
10.03.2026 14:20 Відповісти
Axios нагадує, що дешеві іранські БпЛА "Шахед" стали причиною загибелі семи американських військовослужбовців, а їхнє перехоплення коштувало США та їхнім друзям у регіоні мільйони доларів. Джерело: https://censor.net/ua/n3604499

Та які такі дешеві? Іран їх випустив багато І Україна збиває ці безпілотники часто дорогими і наданими засобами.
показати весь коментар
10.03.2026 14:23 Відповісти
Україна різними засобами збиває, у тому числі і відносно дешевими дронами. Відносно дешевими - це не 100 грн, а, скажімо, 3000 доларів. Порівняно з ракетами - дешево. 100% гарантії немає, тому збиваємо з усього, що маємо.
показати весь коментар
10.03.2026 14:39 Відповісти
Так я знаю.
показати весь коментар
10.03.2026 14:50 Відповісти
Ще нічого не доїхало.Іран он в рази менше всього пускає.
показати весь коментар
10.03.2026 14:25 Відповісти
2025 Україно, в тебе не має карт!
2026 Україно, допоможи бо я зібрав флеш не тієї масті.
показати весь коментар
10.03.2026 15:05 Відповісти
А хтось бачив, щоб адміністрація США офіційно в Зелупи щось просила? Черговий фейк.
показати весь коментар
10.03.2026 15:29 Відповісти
Україна минулого року пропонувала США захист від "шахедів", але там пропозицію відкинули, - Axios

Напевно поступила пропозиція від союзника Трампа Путіна...
показати весь коментар
10.03.2026 15:32 Відповісти
 
 