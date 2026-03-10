Україна минулого року пропонувала США захист від "шахедів", але там пропозицію відкинули, - Axios

Індустрія дронів

У серпні 2025 року Україна запропонувала Штатам свою перевірену в боях технологію збивання ударних безпілотників іранського виробництва. Проте США відкинули її.

Про це пише видання Axios, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними видання, було підготовлено презентацію Power Point, де демонструвалося, як це можна захистити американські війська та їхніх союзників у війні на Близькому Сході.

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Адміністрація Трампа відкинула пропозицію, проте минулого тижня змінила думку через збільшення ударів іранських БпЛА.

"Відхилення пропозиції України вважається одним з найбільших тактичних прорахунків адміністрації з початку бомбардувань Ірану 28 лютого", - кажуть американські посадовці.

Axios нагадує, що дешеві іранські БпЛА "Шахед" стали причиною загибелі семи американських військовослужбовців, а їхнє перехоплення коштувало США та їхнім друзям у регіоні мільйони доларів.

"Якщо була якась тактична помилка чи промах, яку ми зробили напередодні цього (операції в Ірані), то це була саме вона", - визнав американський чиновник.

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Що було у презентації?

Там розглядалася ідея створення "центрів боротьби з безпілотниками" в Туреччині, Йорданії та країнах Перської затоки, де розташовані бази США, для боротьби із загрозою з боку Ірану та його союзників.

Зазначається, що 18 серпня під час закритої зустрічі Володимир Зеленський запропонував Трампу безпілотники-перехоплювачі.

"На тій зустрічі... у серпні Трамп попросив свою команду попрацювати над цим, але вони нічого не зробили", - каже український чиновник.

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Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує запити від країн Близького Сходу щодо обміну досвідом протидії атакам іранських дронів-камікадзе. Зокрема, відповідні сигнали надходили від партнерів після атак безпілотників по цивільних об’єктах у регіоні.

Україна може надати країнам Близького Сходу експертну допомогу у боротьбі з дронами "Шахед" в обмін на ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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