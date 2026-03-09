Іран намагається тримати світ у заручниках. Мета США - знищити цю здатність, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що Іран намагається тримати весь світ у заручниках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на заході у Держдепі США.
Подробиці
"Я думаю, ми всі зараз бачимо загрозу, яку цей клерикальний режим становить для регіону та всього світу. Вони намагаються тримати світ у заручниках. Вони нападають на своїх сусідів. Вони атакують сусідні країни, їхню енергетичну інфраструктуру, цивільне населення, нападають на посольства", - зазначив Рубіо.
За словами держсекретаря США, іранський режим здійснює тероризм, використовуючи зброю, таку як ракети та безпілотники-камікадзе.
"І мета цієї місії (операції США проти Ірану. - Ред.) - знищити їхню здатність продовжувати це робити. Ми впевнено йдемо до досягнення цієї мети щодня, застосовуючи переважну силу та надзвичайну точність", - додав він.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше в Ірані визначили наступного верховного лідера країни після голосування в Асамблеї експертів. Ним став Моджтаба Хаменеї - син Алі Хаменеї.
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"Упевнений, що Ви з честю продовжите справу Вашого батька і згуртуєте іранський народ перед обличчям суворих випробувань", - сказано у привітанні.
Йо...нулись остаточно і виглядають огидно.
В США, це теж знають…
Що це за ганебна вибірковість?
ЛОПАТИ1, аю, аєш, недок., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9B%D0%9E%D0%9F%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%98 ЛОПНУТИ, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D1%83 ну, неш, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%BA док. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D0%B9 Те https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5 саме, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F лопатися. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8E Дорогою https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B6%D0%B5 вже текла https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0 річка, в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F калабанях https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8 лопали https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0 бульки (Трубл., II, 1955, 113); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C Пухирці https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE його [https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9 вуглекислого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%B0%D0%B7 газу] https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8 при https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4 виході з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8 води https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8 лопають https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%B7 із https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9 дзвінким https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82 шелестом (Геол. Укр., 1959, 678); В обох https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0 ногах https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B9 прикре https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F почуття, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D1%96%D0%B1%D0%B8 ніби https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8 жили https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C мають https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8 лопнути (Л. Укр., V, 1956, 188); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8 Почали https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%27%D1%97%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8 з'їжджати з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8 гори, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на кобильчині https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 наритники https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8 лопнули (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Ковінька, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%8F Кутя.., 1960, 47); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Тонкий https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BA мотузок https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F натягнувся - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F здається, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D1%8C ось-ось https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8 лопне. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%90%D0%BB%D0%B5 Але https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD він https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8 був https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%BD%D0%B8%D0%B9 міцний і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F лопався (Трубл., І, 1955, 184); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F Здавалося, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4 уряд Керенського https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8 мав https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8 бути https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 сильним, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%BE бо https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD йому https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8 обіцяли https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0 підтримку https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9 буржуазні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9 союзні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8 уряди, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%BB%D0%B5 але https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD він https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8 лопнув (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0 Ленін, 30, 1951, 3).
@ https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8 Лопнути https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4 від https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%85%D1%83 сміху https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B8%D0%B2 див. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%85 сміх; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9D%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B9 Нехай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%BA%D0%BE очі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8 лопнуть https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83 кому - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F вживається https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BB%D1%8F для https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F висловлення https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F запевнення в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C чому-небудь. - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%87%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83 Їй-богу! - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8 ударив https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD він в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8 груди. - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9D%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B9 Нехай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8 лопнуть https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96 мені https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%BA%D0%BE очі (Смолич, II, 1958, 61); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A5%D0%BE%D1%87 Хоч https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8 лопни - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE про https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96 марні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F зусилля https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8 зробити https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C що-небудь, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B3%D1%82%D0%B8 досягти https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8C чогось. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A5%D0%BE%D1%87 Хоч https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8 лопни, а https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0 риба https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F ловиться (Номис, 1864, № 13517).
ЛОПАТИ2, аю, аєш, недок., перех. і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B5%D0%B7 без https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA додатка, вульг. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%87%D1%81%D1%82%D0%B8 Їсти; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8 тріскати. [Настя:] А https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8 лопає https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0 бісова дітвора https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%B0%D0%BA так, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що й харчів https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD них https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8 настачиш, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE скоро й https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE вуха https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B1%27%D1%97%D1%81%D1%82%D0%B8 об'їдять (К.-https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9 Карий, II, 1960, 171); - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8 Лопай, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9 нечиста https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE сило! - Я https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B6%D0%B5 вже https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8 сказав: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B8 ми https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не лопаєм, а годуємось, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8 належить https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC людям https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9 благородним! (Ільч., Козацьк. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 роду.., 1958, 436)