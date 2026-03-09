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Новини Операція США проти Ірану
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Я незадоволений, - Трамп про обрання сина Хаменеї новим верховним лідером Ірану

Трамп про сина Хаменеї

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення призначенням Моджтаби Хаменеї, сина колишнього верховного лідера Алі Хаменеї, новим очільником Ірану.

Про це він сказав у коментарі Fox News., інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Трамп?

Журналіст прямо запитав Трампа про його ставлення до обрання наступника Хаменеї. Трамп, своєю чергою, коротко відповів: "Я незадоволений".

Раніше Трамп вже висловлювався, що син Хаменеї - "легковаговик".

Читайте: Режими Ірану та РФ нерозривно пов’язані, тому тиск має зростати, - Сибіга

Окрім того, Трамп сказав, що після закінчення війни в Ірані світ стане "набагато безпечнішим".

Що передувало?

Читайте: Рішення про завершення операції проти Ірану США ухвалюватимуть спільно з Ізраїлем, - Трамп

Автор: 

Іран (3503) Хаменеї (51) Трамп Дональд (8938)
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Топ коментарі
+17
ВІН ДЕБІЛ....Якщо 1 світова це війна імперій, 2 світова війна диктатур, то 3 світова війна ДЕБІЛІВ
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09.03.2026 14:12 Відповісти
+14
@ Зміна режиму в Ірані :

https://pbs.twimg.com/media/HC9p-pIaoAA0WU7?format=jpg&name=small
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09.03.2026 14:14 Відповісти
+11
Донні в них ще цих хаменей багато! Хто їх відрізнить в чалмі і з бородою?
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09.03.2026 14:08 Відповісти
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Донні в них ще цих хаменей багато! Хто їх відрізнить в чалмі і з бородою?
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09.03.2026 14:08 Відповісти
Нічого. Скоро своїх 2G до нього відправиш на переговори. Ну бо нафта ж дорожчає. Треба війну зупиняти.
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09.03.2026 14:11 Відповісти
А Венесуела навіщо була ?
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09.03.2026 15:25 Відповісти
Там нафта некошерна
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09.03.2026 15:31 Відповісти
Да п@ц( Не согласовали, емае.
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09.03.2026 14:12 Відповісти
ВІН ДЕБІЛ....Якщо 1 світова це війна імперій, 2 світова війна диктатур, то 3 світова війна ДЕБІЛІВ
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09.03.2026 14:12 Відповісти
і педофілів
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09.03.2026 15:13 Відповісти
Так, новина про Трампа.
Очікується набіг професійних лайнометників в коменти.
Зараз вони розкажуть хто, що і як той Трамп🤣.
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09.03.2026 14:12 Відповісти
@ Зміна режиму в Ірані :

https://pbs.twimg.com/media/HC9p-pIaoAA0WU7?format=jpg&name=small
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09.03.2026 14:14 Відповісти
Невдоволений - накрий його ракетою - ділов то
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09.03.2026 14:17 Відповісти
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09.03.2026 16:53 Відповісти
є ще варіант - відправити на перемовини до нового хаменеї Бібу і Бобу.
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09.03.2026 14:17 Відповісти
Aka Зятьок та Вітьок
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09.03.2026 14:40 Відповісти
Дурень ти, от і незадоволений. Проте путін який задоволений при нафті 120 дол.
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09.03.2026 14:20 Відповісти
"Я незадоволений", - то застрелься. Тільки цього разу вже не промаж.
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09.03.2026 14:21 Відповісти
Рудому покидьку поталанило ,що він з Ізраїлем там все кромсає.Ті вже том дають десь години 24 на життя))
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09.03.2026 14:23 Відповісти
Доки в світі правитимуть такі ідіоти, як Трамп, *****, Сі, Зеля, Орбан, Фіцо, Хаменеї - доти будуть війни.
І, головне - обирає же їх хтось... ну, ладно, всі інші, алеж четверо з названих обрані на прямих демократичних виборах більшістю населення (виборців) країни! Хтось 50% отримав, а хтось і всі 73%.... Ось де біда....
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09.03.2026 14:23 Відповісти
Гітлера теж обрали на демократичних виборах...
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09.03.2026 14:28 Відповісти
Тільки платний ворог , або просто ідіот , може ставити Президента України , в один ряд з такими персонажами ....
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09.03.2026 14:35 Відповісти
А ви з історії вибираєте тільки те що вам вигідно? У вас, схоже, дуже специфічний "вибірковий погляд" на історію? Можете заперечити? Заперечуйте та аргументуйте. Натомість ви намагаєтесь навішувати ярлики. До речі, в багатьох містах планети демократичним шляхом мерами обирають котів, собак...
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09.03.2026 14:42 Відповісти
73% процентний ?
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09.03.2026 15:28 Відповісти
він самий.
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09.03.2026 15:48 Відповісти
то вже історія. Як і з Чемберленом, Мусоліні, ще більш пізнішими персонажами: Лукашенко, Додоном та іншими подібними. Я ж назвав ********** - до речі, і про Сі, відповідь запереченню нижче.
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09.03.2026 15:52 Відповісти
Сі тут яким боком...він падло, але не з цієї команди
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09.03.2026 15:09 Відповісти
Український народ у своїй більшості теж не задоволений обранням в США в президентирашистського посіпаку "трамбона"
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09.03.2026 14:24 Відповісти
став зятя свого
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09.03.2026 14:24 Відповісти
Незадоволений? Яка "неочікувана" новина😂 Та аятоли на тебе та твою, типу, принциповість, "з прибором клали". Знають бородаті Хотабичі, що ти всеодно "включиш задню", бо панічні коливання на фінансових ринках тобі на виборах в залік не підуть. Безпринципний барига не може бути справжнім лідером.
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09.03.2026 14:26 Відповісти
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09.03.2026 14:28 Відповісти
треба будо сина трампона вибрати
або Вітькова з Зятьковим
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09.03.2026 14:32 Відповісти
Звісно незадоволений бо хтось його місце зайняв, але ти Доні допустив помилку - якби Хаменеї тебе всиновив до того як ти його грохнув, то проблеми б не виникло 🤔
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09.03.2026 14:33 Відповісти
Аятолла Трамп все распланировал и тут такая незадача...
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09.03.2026 14:39 Відповісти
Негайно потрібно виправити помилку
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09.03.2026 14:39 Відповісти
⚡️Україна отримала 11 запитів від країн-сусідів Ірану, європейських держав та США щодо протидії «шахедам», - Зеленський.
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09.03.2026 14:40 Відповісти
"Після початку військової кампанії США проти Ірану в американському сегменті інтернеті набрав популярності рух з закликом мобілізувати молодшого сина Дональда Трампа Беррона. Хештег #sendBarron вийшов у тренди соцмережі X, а користувачі масово поширюють меми із вимогою "відправити Беррона на фронт".
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09.03.2026 14:46 Відповісти
А він сподівався, що оберуть його?
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09.03.2026 15:28 Відповісти
Аби ілька маска вибрали,трамп був би.задоволений
😂😂😂
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09.03.2026 15:37 Відповісти
Трамп: - Я незадоволений.
Історичний Всесвіт: - А всім пох*й.
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09.03.2026 16:18 Відповісти
Починали з повалення монархії світської, отримали монархію теократичну, у 100 разів гіршу, ну то таке, Раші приготуватися.
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10.03.2026 17:39 Відповісти
 
 