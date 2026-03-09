Я незадоволений, - Трамп про обрання сина Хаменеї новим верховним лідером Ірану

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення призначенням Моджтаби Хаменеї, сина колишнього верховного лідера Алі Хаменеї, новим очільником Ірану.

Про це він сказав у коментарі Fox News., інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Трамп?

Журналіст прямо запитав Трампа про його ставлення до обрання наступника Хаменеї. Трамп, своєю чергою, коротко відповів: "Я незадоволений".

Раніше Трамп вже висловлювався, що син Хаменеї - "легковаговик".

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Окрім того, Трамп сказав, що після закінчення війни в Ірані світ стане "набагато безпечнішим".

Що передувало?

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