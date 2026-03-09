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Я незадоволений, - Трамп про обрання сина Хаменеї новим верховним лідером Ірану
Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення призначенням Моджтаби Хаменеї, сина колишнього верховного лідера Алі Хаменеї, новим очільником Ірану.
Про це він сказав у коментарі Fox News., інформує Цензор.НЕТ.
Що каже Трамп?
Журналіст прямо запитав Трампа про його ставлення до обрання наступника Хаменеї. Трамп, своєю чергою, коротко відповів: "Я незадоволений".
Раніше Трамп вже висловлювався, що син Хаменеї - "легковаговик".
Окрім того, Трамп сказав, що після закінчення війни в Ірані світ стане "набагато безпечнішим".
Що передувало?
- Як повідомлялося, сина аятоли Алі Хаменеї Моджтабу призначили новим Верховним лідером Ірану.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що майбутній верховний лідер Ірану не зможе довго залишатися при владі без схвалення з боку Сполучених Штатів. Він додав, що не хотів би, щоб через кілька років США знову довелося проводити подібну операцію або допустити появу ядерної зброї в Ірану.
Топ коментарі
+17 Михайло Иляш
показати весь коментар09.03.2026 14:12 Відповісти Посилання
+14 Тонка червона лінія
показати весь коментар09.03.2026 14:14 Відповісти Посилання
+11 VasyaPetrenko2007 Petya
показати весь коментар09.03.2026 14:08 Відповісти Посилання
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Зараз вони розкажуть хто, що і як той Трамп🤣.
https://pbs.twimg.com/media/HC9p-pIaoAA0WU7?format=jpg&name=small
І, головне - обирає же їх хтось... ну, ладно, всі інші, алеж четверо з названих обрані на прямих демократичних виборах більшістю населення (виборців) країни! Хтось 50% отримав, а хтось і всі 73%.... Ось де біда....
або Вітькова з Зятьковим
😂😂😂
Історичний Всесвіт: - А всім пох*й.