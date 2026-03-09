Режими Ірану та РФ нерозривно пов’язані, тому тиск має зростати, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга закликав продовжувати тиск і на Росію, і на Іран, оскільки ці режими пов'язані.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Той самий смертельний гул "Шахедів" над Україною та над регіоном Затоки нагадує нам, що події в Європі та на Близькому Сході не є ізольованими одна від одної.
Насправді війна проти іранського режиму та оборона України від російської агресії є двома театрами однієї війни.
Режими в Москві та Тегерані нерозривно пов’язані між собою: вони співпрацюють, обмінюються ресурсами, зброєю та технологіями. Вони становлять однакову загрозу для України, Європи, Сполучених Штатів і держав Затоки", - наголосив він.
За словами Сибіги, ефективна оборона від них також має бути колективною.
"В Україні ми це розуміємо — саме тому активно ділимося своїм досвідом, щоб захищати життя не лише у нашій країні, а й на Близькому Сході.
Ми очікуємо такого ж реалістичного підходу від наших партнерів. Потрібні рішучі дії проти спільних загроз як в Україні, так і в регіоні Затоки. Це не вибір "або-або". Посилення захисту життя на цьому глобальному фронті зміцнює безпеку всіх.
Жодного послаблення обмежень проти союзника Ірану — Росії. Навпаки, тиск має зростати. Жодних пауз у підтримці України — ця підтримка є інвестицією, яка перетворюється на спільну силу.
Режими в Москві та Тегерані об’єднує те, що вони розуміють лише мову сили", - підсумував він.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше в Ірані визначили наступного верховного лідера країни після голосування в Асамблеї експертів. Ним став Моджтабу Хаменеї - син Алі Хаменеї.
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- Путін ПОВНІСТЮ цього року закриє дефіцит бюджет
- грошей в нього тепер буде ще на 10 років війни
УГУ БАЧУ ЯК ЗРОСТАЄ ТИСК)))
Варіант 1. Росія допомагає своєму союзнику та надала йому ці безпілотники. На мою думку, він малоймовірний, зважаючи на те, що РФ зменшила інтенсивність застосування цих самих 'гераней-шахедів', вірогідно через їхню нестачу.
Варіант 2, як на мене, більш вірогідний. Іран виготовляє БПЛА для Путлера, але для маскування своєї причетності до української війни маркує їх російським маркуванням. Але через початок масштабних бойових дій, Іран сам був вимушений використати продукцію, призначену для РФ.
🤮🤮🤮👎👎👎