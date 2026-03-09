Режими Ірану та РФ нерозривно пов’язані, тому тиск має зростати, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав продовжувати тиск і на Росію, і на Іран, оскільки ці режими пов'язані.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Той самий смертельний гул "Шахедів" над Україною та над регіоном Затоки нагадує нам, що події в Європі та на Близькому Сході не є ізольованими одна від одної.



Насправді війна проти іранського режиму та оборона України від російської агресії є двома театрами однієї війни.



Режими в Москві та Тегерані нерозривно пов’язані між собою: вони співпрацюють, обмінюються ресурсами, зброєю та технологіями. Вони становлять однакову загрозу для України, Європи, Сполучених Штатів і держав Затоки", - наголосив він.

За словами Сибіги, ефективна оборона від них також має бути колективною.

Читайте також: Україна закликає організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо РФ, - спільна заява Сибіги і Бережної

"В Україні ми це розуміємо — саме тому активно ділимося своїм досвідом, щоб захищати життя не лише у нашій країні, а й на Близькому Сході.



Ми очікуємо такого ж реалістичного підходу від наших партнерів. Потрібні рішучі дії проти спільних загроз як в Україні, так і в регіоні Затоки. Це не вибір "або-або". Посилення захисту життя на цьому глобальному фронті зміцнює безпеку всіх.



Жодного послаблення обмежень проти союзника Ірану — Росії. Навпаки, тиск має зростати. Жодних пауз у підтримці України — ця підтримка є інвестицією, яка перетворюється на спільну силу.



Режими в Москві та Тегерані об’єднує те, що вони розуміють лише мову сили", - підсумував він.

Читайте: Рішення про завершення операції проти Ірану США ухвалюватимуть спільно з Ізраїлем, - Трамп

Удари по Ірану

Читайте: Пєсков заявив про крах міжнародного права через конфлікти та дестабілізацію на Близькому Сході.