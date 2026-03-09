Рішення про завершення операції проти Ірану США ухвалюватимуть спільно з Ізраїлем, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про те, коли завершити операцію проти Ірану, він ухвалюватиме спільно із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Про це він заявив в інтерв'ю The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, Трампа запитали чи він одноосібно вирішуватиме, коли закінчиться війна з Іраном, чи Нетаньягу також матиме право голосу.
"Я думаю це взаємно…трохи. Ми обговорювали. Я ухвалю рішення у потрібний час, але все буде враховано", - відповів лідер США.
На запитання, чи зможе Ізраїль продовжувати війну проти Ірану навіть після того, як США вирішать припинити свої удари, Трамп відмовився розглядати таку теоретичну можливість, додавши: "Я не думаю, що в цьому буде необхідність".
"Іран збирався знищити Ізраїль і все навколо нього… а тепер подивіться, що ми маємо - їх знищують", - сказав Трамп.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше в Ірані визначили наступного верховного лідера країни після голосування в Асамблеї експертів. Ним став Моджтаба Хаменеї - син Алі Хаменеї.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
якщо дозволить Хвуйло- Трамп
Бо іранські військові їм сказали, що якщо їх не лякає ціна на нафту у 200 долларів, то вони можуть це легко зробити.
Ось що буває, коли військовими курують девелопери, актори, кінопродюсери і адвокати.
Для відновлення нормального трафіку нафти потрібна УГОДА хоть якась між Іраном та США про припинення війни.
Одностороннє припинення з боку США уже нічого не вирішить.
А чому б не ухвалити це рішення спільно з американцями? )
Чемпіонат світу з футболу 2002. Матч Саудівська Аравія-ФРН. На трибуні німецький турист сидить поруч з поважним арабом. Рахунок 8:0 на користь німців. Німець шаленіє від радості і зневажливо хлопає араба по плечу.
У відповідь араб йому каже:
- Ти краще зателефонуй додому і запитай, скільки у вас зараз коштує бензин на АЗС!
❗️ 82 повітряно-десантна дивізія армії США отримала наказ підготуватися до вторгнення в Іран, - https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/06/army-82nd-airborne-iran/ The Washington Post