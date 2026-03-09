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Новини Операція США проти Ірану
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Рішення про завершення операції проти Ірану США ухвалюватимуть спільно з Ізраїлем, - Трамп

Хто ухвалить рішення про завершення операції проти Ірану?

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про те, коли завершити операцію проти Ірану, він ухвалюватиме спільно із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Про це він заявив в інтерв'ю The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Трампа запитали чи він одноосібно вирішуватиме, коли закінчиться війна з Іраном, чи Нетаньягу також матиме право голосу.

"Я думаю це взаємно…трохи. Ми обговорювали. Я ухвалю рішення у потрібний час, але все буде враховано", - відповів лідер США.

На запитання, чи зможе Ізраїль продовжувати війну проти Ірану навіть після того, як США вирішать припинити свої удари, Трамп відмовився розглядати таку теоретичну можливість, додавши: "Я не думаю, що в цьому буде необхідність".

"Іран збирався знищити Ізраїль і все навколо нього… а тепер подивіться, що ми маємо - їх знищують", - сказав Трамп.

Читайте: Трамп про зростання цін на нафту: "Дуже невелика плата за безпеку та мир"

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше в Ірані визначили наступного верховного лідера країни після голосування в Асамблеї експертів. Ним став Моджтаба Хаменеї - син Алі Хаменеї.

Також читайте: Трамп заперечує, що удару по іранській школі завдали США: Ми вважаємо, це зробив Іран

Автор: 

Ізраїль (1992) Іран (3503) Нетаньягу Беньямін (208) США (26750) Трамп Дональд (8938)
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Топ коментарі
+13
Вони поїхали узгодити текст спільної заяви про екстренну велику перемогу над Іраном!
Бо іранські військові їм сказали, що якщо їх не лякає ціна на нафту у 200 долларів, то вони можуть це легко зробити.
Ось що буває, коли військовими курують девелопери, актори, кінопродюсери і адвокати.
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09.03.2026 10:28 Відповісти
+10
Вся зовнішня політика США в одному кадрі...
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09.03.2026 10:41 Відповісти
+9
Краснов кажете? Скоріше Красноньяху...

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09.03.2026 10:35 Відповісти
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Рішення про завершення операції проти Ірану США ухвалюватимуть спільно з Ізраїлем,
якщо дозволить Хвуйло- Трамп
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09.03.2026 10:25 Відповісти
А що проти США і Ізраїлю може пуйло? Хіба, що тільки базікати і висловлювати стурбованість. Ще може втиху давати данні зі супутників та якісь види озброєння для Ірану.
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09.03.2026 10:33 Відповісти
Шо ми маємо в сухому залишку? - Іран - який попав під роздачу - Трамп
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09.03.2026 10:25 Відповісти
без Аятоли не ухвалите
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09.03.2026 10:28 Відповісти
Вони поїхали узгодити текст спільної заяви про екстренну велику перемогу над Іраном!
Бо іранські військові їм сказали, що якщо їх не лякає ціна на нафту у 200 долларів, то вони можуть це легко зробити.
Ось що буває, коли військовими курують девелопери, актори, кінопродюсери і адвокати.
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09.03.2026 10:28 Відповісти
Тепер це нічого не дасть.
Для відновлення нормального трафіку нафти потрібна УГОДА хоть якась між Іраном та США про припинення війни.
Одностороннє припинення з боку США уже нічого не вирішить.
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09.03.2026 12:31 Відповісти
Все? Навоювався? Коли перемоху оголосить?
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09.03.2026 10:31 Відповісти
Когда закончатся ракеты/бомбы+ отстреляют то что уже на подходе , пару пароходов или что там запланировано.
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09.03.2026 11:29 Відповісти
"Рішення про завершення операції проти Ірану США ухвалюватимуть спільно з Ізраїлем"
А чому б не ухвалити це рішення спільно з американцями? )
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09.03.2026 10:33 Відповісти
ага. тільки Натаньяху на пів години пізніше про це узнає із телевізора
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09.03.2026 10:35 Відповісти
Нагадало старый анекдот...
Чемпіонат світу з футболу 2002. Матч Саудівська Аравія-ФРН. На трибуні німецький турист сидить поруч з поважним арабом. Рахунок 8:0 на користь німців. Німець шаленіє від радості і зневажливо хлопає араба по плечу.
У відповідь араб йому каже:
- Ти краще зателефонуй додому і запитай, скільки у вас зараз коштує бензин на АЗС!
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09.03.2026 10:35 Відповісти
Що ми маємо? Повний піз..ць з нафтою та "Іран за 3 дні". ***** обісралося з Україною, але й надалі лізе в петлю, бо упороте. Цікаво, руда нікчема до виборів такою ж буде?
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09.03.2026 10:35 Відповісти
Нет, перемога не за горами не переживайте. Ракеты закончатся и объявят ее, нефть упадет до 70 наверное.
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09.03.2026 11:27 Відповісти
За какими "горами"?? В Украине тоже некоторые дегенераты говорили в 2022 году, что у раши "ракеты скоро закончатся". Пятый год пошел, окончания не видно
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09.03.2026 14:28 Відповісти
у кого ракети закончатся? у вас свій американський телемарафон?
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10.03.2026 01:48 Відповісти
У Америки естественно. У нас не любят дорогой бензин, а тут выборы скоро в Конгресс.
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10.03.2026 09:32 Відповісти
Краснов кажете? Скоріше Красноньяху...

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09.03.2026 10:35 Відповісти
Чи Трампоньяху...
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09.03.2026 10:41 Відповісти
Трампанаху...ось політика Їзраєлю.
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09.03.2026 10:49 Відповісти
Вся зовнішня політика США в одному кадрі...
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09.03.2026 10:41 Відповісти
Біба і Боба, два довбойоба.
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09.03.2026 11:10 Відповісти
"Іран збирався знищити Ізраїль і все навколо нього" - що навкруги Ізраїля "намагася" знищити Іран і як саме? Трамп беграмотний йолоп, кий меле все підряд...
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09.03.2026 10:43 Відповісти
Так неперевершено прикидатись ідіотом може тільки справжній вроджений ідіот...Але лише той,хто пожив в Штатах зможе зрозуміти,як такий зміг попасти на вершину влади і навіть двічі...
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09.03.2026 10:48 Відповісти
У дроні-камікадзе, який нещодавно атакував британську авіабазу на Кіпрі, знайшли комплектуючі російського виробництва.
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09.03.2026 10:59 Відповісти
Думаю там деталей вироблених в США та ЄС теж вистачає, тому мовчать.
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09.03.2026 11:42 Відповісти
трамп, так ти ж заявив що служиш ізраілю,тому говори вже відкритим текстом - ізраіль ухвалить рішення про закінчення сво проти Ірану,а ти його виконаєш.
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09.03.2026 11:15 Відповісти
А тим часом...

❗️ 82 повітряно-десантна дивізія армії США отримала наказ підготуватися до вторгнення в Іран, - https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/06/army-82nd-airborne-iran/ The Washington Post
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09.03.2026 11:45 Відповісти
Интересно, а МАГА уже побежали записывать в добровольцы, чтобы завоевать Трампу весь мир? Или у них у всех бургерная непригодность?
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09.03.2026 11:49 Відповісти
Та Трамп в своїй голові вже війну закінчив перемогою. На пропозицію залучити Великобританію з її авіаносцями, Трамп сказав, що нема потреби, бо він вже виграв.
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09.03.2026 11:56 Відповісти
Трапму ещё не дали указание . Он ждёт отмашки. Все будет Украина.! Слава Украине!
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09.03.2026 14:19 Відповісти
Деволюція: хода до місця церемонії прийняття вантажу "200" з району "спецоперації" в Ірані:

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09.03.2026 14:31 Відповісти
 
 