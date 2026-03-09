Рішення про завершення операції проти Ірану США ухвалюватимуть спільно з Ізраїлем, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про те, коли завершити операцію проти Ірану, він ухвалюватиме спільно із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Про це він заявив в інтерв'ю The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Трампа запитали чи він одноосібно вирішуватиме, коли закінчиться війна з Іраном, чи Нетаньягу також матиме право голосу.

"Я думаю це взаємно…трохи. Ми обговорювали. Я ухвалю рішення у потрібний час, але все буде враховано", - відповів лідер США.

На запитання, чи зможе Ізраїль продовжувати війну проти Ірану навіть після того, як США вирішать припинити свої удари, Трамп відмовився розглядати таку теоретичну можливість, додавши: "Я не думаю, що в цьому буде необхідність".

"Іран збирався знищити Ізраїль і все навколо нього… а тепер подивіться, що ми маємо - їх знищують", - сказав Трамп.

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Удари по Ірану

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