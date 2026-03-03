Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї, - ЗМІ

Сина ліквідованого під час ізраїльських атак 28 лютого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Iran International з посиланням на джерела.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Зазначається, що Рада експертів Ірану обрала Моджабу наступним верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

До представлення нового лідера Ірану його обов’язки виконує рада, що складається з президента країни Масуда Пезешкіана, голови судової влади Голам-Хоссейна Мохсені-Еджея. та одного з юристів Ради Вартових Конституції — аятоли Аліреза Арафі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран застосував тактику Росії під час ударів по країнах Перської затоки, - WSJ

Al Jazeera називало Моджтабу Хаменеї одним із головних претендентів на крісло верховного лідера. Як зазначається, він має значний вплив серед адміністрації та КВІР — найпотужнішого військового органу.

Однак однією з найбільших перешкод є походження Хаменеї. За даними медіа, він виступав проти успадкування престолу від батька до сина.

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

Тимчасовим главою режиму обрали високопоставленого священнослужителя Алірезу Арафі.

Читайте також: Іран двічі намагався вбити мене, але я вбив Хаменеї першим, - Трамп