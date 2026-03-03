Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї, - ЗМІ
Сина ліквідованого під час ізраїльських атак 28 лютого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Iran International з посиланням на джерела.
Що відомо?
Зазначається, що Рада експертів Ірану обрала Моджабу наступним верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
До представлення нового лідера Ірану його обов’язки виконує рада, що складається з президента країни Масуда Пезешкіана, голови судової влади Голам-Хоссейна Мохсені-Еджея. та одного з юристів Ради Вартових Конституції — аятоли Аліреза Арафі.
Al Jazeera називало Моджтабу Хаменеї одним із головних претендентів на крісло верховного лідера. Як зазначається, він має значний вплив серед адміністрації та КВІР — найпотужнішого військового органу.
Однак однією з найбільших перешкод є походження Хаменеї. За даними медіа, він виступав проти успадкування престолу від батька до сина.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
- Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.
- Тимчасовим главою режиму обрали високопоставленого священнослужителя Алірезу Арафі.
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Обраний орган з 88 старших духовних лідерів провів дистанційні зустрічі після того, як Ізраїль цього тижня завдав ударів по комплексу, що належить асамблеї.
Башар аль-Асад став наступником свого батька, Хафеза аль-Асада, і обійняв посаду президента Сирії у 2000 році.
Після смерті Хафеза аль-Асада в червні 2000 року в країні провели референдум, на якому Башар отримав понад 97% голосів.
Щоб 34-річний Башар міг стати президентом, парламент Сирії оперативно знизив мінімальний вік для кандидатів із 40 до 34 років. Спочатку спадкоємцем готували старшого сина Хафеза - Басіля, але той загинув в автокатастрофі у 1994 році, після чого Башара терміново відкликали з Лондона, де він навчався на офтальмолога.
Кінець правління: Башар аль-Асад залишався при владі до 8 грудня 2024 року, коли його режим було повалено внаслідок наступу повстанців. Після падіння Дамаска він втік до Росії.
Європи, Балтійських країн. Зрештою, ті ж скандинави, за цілим рядом досліджень прийшли до Скандинавії, власне, з Приазов'я, (Україна), де перебували достатньо тривалий час.
а вас є конкретині цифри і порівняння, вірно?
"Родился коричневый мальчик,
И тоже он стал чиновником...
Съели и этого -
Вовсе раздетого,
Съели в саду под бананом..."