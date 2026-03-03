УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4952 відвідувача онлайн
Новини Зміна режиму в Ірані
8 718 56

Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї, - ЗМІ

Моджтаба Хаменеї новий верховний лідер Ірану

Сина ліквідованого під час ізраїльських атак 28 лютого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Iran International з посиланням на джерела.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Зазначається, що Рада експертів Ірану обрала Моджабу наступним верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

До представлення нового лідера Ірану його обов’язки виконує рада, що складається з президента країни Масуда Пезешкіана, голови судової влади Голам-Хоссейна Мохсені-Еджея. та одного з юристів Ради Вартових Конституції — аятоли Аліреза Арафі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран застосував тактику Росії під час ударів по країнах Перської затоки, - WSJ

Al Jazeera називало Моджтабу Хаменеї одним із головних претендентів на крісло верховного лідера. Як зазначається, він має значний вплив серед адміністрації та КВІР — найпотужнішого військового органу.

Однак однією з найбільших перешкод є походження Хаменеї. За даними медіа, він виступав проти успадкування престолу від батька до сина.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
  • Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.
  • Тимчасовим главою режиму обрали високопоставленого священнослужителя Алірезу Арафі.

Читайте також: Іран двічі намагався вбити мене, але я вбив Хаменеї першим, - Трамп

Автор: 

Іран (3474) Хаменеї (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Цікаво, як швидко він відбуде в кобzонарій?
показати весь коментар
03.03.2026 23:27 Відповісти
+11
І в чому розумність? В релігійному фанатизмі?
показати весь коментар
03.03.2026 23:29 Відповісти
+9
Дожене папіка ще по дорозі до 72 гурій🥳
показати весь коментар
03.03.2026 23:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дожене папіка ще по дорозі до 72 гурій🥳
показати весь коментар
03.03.2026 23:21 Відповісти
Іран обрав нового цапа-відбувайла на заклання.
показати весь коментар
03.03.2026 23:21 Відповісти
Нууу, доки той Муджтаба буде головним бякою і за сумісництвом - призовою мішенню, інші, мудріші отримають можливість і головне- час на драп з награбованим і замітання слідів. Тому він швидше нк цап-відбувайло, а жертвенний агнець. 😊
показати весь коментар
04.03.2026 00:03 Відповісти
Цікаво, скільки вилупок хамона протягне? 😂 Якісь родинно-геноцидальні схильності у чалмоносців
показати весь коментар
03.03.2026 23:21 Відповісти
А у ***** є *****?
показати весь коментар
03.03.2026 23:21 Відповісти
є, навіть два.
показати весь коментар
03.03.2026 23:54 Відповісти
Якийсь генетичний мутант - москальське *****.
показати весь коментар
04.03.2026 00:10 Відповісти
А нйуха йому два?
показати весь коментар
04.03.2026 08:31 Відповісти
Для продовження династії.
показати весь коментар
04.03.2026 10:34 Відповісти
Там гурій не так багато, хоч би тепер хоч по одній вистачило.
показати весь коментар
03.03.2026 23:24 Відповісти
Однак однією з найбільших перешкод є походження Хаменеї. За даними медіа, він виступав проти успадкування престолу від батька до сина. Джерело: https://censor.net/ua/n3603440. Уже не выступает, без проблем.
показати весь коментар
03.03.2026 23:25 Відповісти
І в чому розумність? В релігійному фанатизмі?
показати весь коментар
03.03.2026 23:29 Відповісти
Це знають і в Афганістані і дітей там цьому вчать.Це не показник розуму.В Трампа нормальні розумові здібності,а в аятол ні.Вони несуть маячню.
показати весь коментар
04.03.2026 00:01 Відповісти
Якраз показник.Мвахати рцшником на голові,це піпець який розум.Запхати своїх жінок в мішки,це піпець який розум.
показати весь коментар
04.03.2026 00:22 Відповісти
то езжай в Иран или в муслим страну и там живи, нах тебе западная система которая функционирует по большому счёту из-за штатов и их пинков под зад?
показати весь коментар
04.03.2026 01:16 Відповісти
Сини Кадирки його теж знають. Ото генії, мабуть.
показати весь коментар
04.03.2026 03:48 Відповісти
Іпать критерій то.Може дарма в всьому саіті IQ досліджують-виміряють.Досить знання корану на память
показати весь коментар
04.03.2026 10:07 Відповісти
Від тебе дебілом несе.
показати весь коментар
03.03.2026 23:51 Відповісти
"На Україні". Ясно, звідки захисник ідиотизму.
показати весь коментар
04.03.2026 06:56 Відповісти
І навіть дуже сильно
показати весь коментар
04.03.2026 07:15 Відповісти
Цікаво, як швидко він відбуде в кобzонарій?
показати весь коментар
03.03.2026 23:27 Відповісти
Асамблея експертів Ірану, орган, відповідальний за обрання наступного верховного лідера країни, провела засідання віртуально, повідомляє напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars.

Обраний орган з 88 старших духовних лідерів провів дистанційні зустрічі після того, як Ізраїль цього тижня завдав ударів по комплексу, що належить асамблеї.
показати весь коментар
03.03.2026 23:32 Відповісти
Зеленський теж хоче провести вибори віртуально?
показати весь коментар
03.03.2026 23:34 Відповісти
Вообще не хочет. У него все норм.
показати весь коментар
03.03.2026 23:46 Відповісти
Хоча кілька джерел та новинних видань, таких як Iran International та The Economic Times, повідомляли про його призначення, станом на останні оновлення не було офіційного телевізійного підтвердження від іранських державних ЗМІ
показати весь коментар
03.03.2026 23:47 Відповісти
Ніц не зрозумів. Зеленського віртуально можуть обрати аятолою? В Ірані нема корупції! Буде!
показати весь коментар
04.03.2026 00:06 Відповісти
В Сірії також була подібна ситуація.
Башар аль-Асад став наступником свого батька, Хафеза аль-Асада, і обійняв посаду президента Сирії у 2000 році.
Після смерті Хафеза аль-Асада в червні 2000 року в країні провели референдум, на якому Башар отримав понад 97% голосів.
Щоб 34-річний Башар міг стати президентом, парламент Сирії оперативно знизив мінімальний вік для кандидатів із 40 до 34 років. Спочатку спадкоємцем готували старшого сина Хафеза - Басіля, але той загинув в автокатастрофі у 1994 році, після чого Башара терміново відкликали з Лондона, де він навчався на офтальмолога.
Кінець правління: Башар аль-Асад залишався при владі до 8 грудня 2024 року, коли його режим було повалено внаслідок наступу повстанців. Після падіння Дамаска він втік до Росії.
показати весь коментар
04.03.2026 00:25 Відповісти
Якщо досліджувати гаплогрупи то дійсно генетично деякі іранці близькі українцям. Основні Y-хромосомні гаплогрупи в Ірані включають J1 -J2 (до 50% поширена на Близькому Сході) R1a (індоіранська/степова до 15%),R1d(10%). В Україні за Y-хромосомою - R1a (близько 45-50% чоловіків), що вказує на давнє східноєвропейське походження так звана «арійська» лінія, є основою генетичного коду українців. Другою за поширеністю є гаплогрупа I2 (близько 20-30%) N,J2, J1, I1, R1b, G2(15%) та інш.
показати весь коментар
04.03.2026 00:29 Відповісти
Останні дослідження показали, що у українців немає братів!
показати весь коментар
04.03.2026 07:28 Відповісти
Ви не праві. Україна, як мінімум, отримує дуже суттєву підтримку від країн Північної
Європи, Балтійських країн. Зрештою, ті ж скандинави, за цілим рядом досліджень прийшли до Скандинавії, власне, з Приазов'я, (Україна), де перебували достатньо тривалий час.
показати весь коментар
04.03.2026 09:16 Відповісти
Вона настільки близька до українців як скажений вовк до корови. Не хочеш сказати скільки ци прокляті виродки аятоли вбили українських дітей шахедами і ракетами?
показати весь коментар
04.03.2026 00:40 Відповісти
А скільки маленьких українок вбили іранські ракети ? Так що мені пох на генетичну близькість до Ірану.
показати весь коментар
04.03.2026 00:45 Відповісти
а цю онучку теж заб'ють до смерті, якшо вона не буде правильно (на чиюсь думку) носити ганчірку на пиці?
показати весь коментар
03.03.2026 23:55 Відповісти
от біда, дідусь так підтримував забиття до смерті інших дівчаток, про яких ти чомусь тут, не згадуєш, шо забрав із собою і цю дитину.
показати весь коментар
04.03.2026 00:01 Відповісти
а чого тіки за 25? за попередні уже не рахуються, чи то вже неправильні дівчата?
показати весь коментар
04.03.2026 00:08 Відповісти
є загальна оцінка того, що 20-30% вбивств жінок і дівчат в ірані скоюються через ганчірку на обличчі. ну ландо, honor killings - це трохи більше ніж про ганчірки, але суть та сама. https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-03662030359-X/fulltext ось стаття на ланцеті, наприклад.
а вас є конкретині цифри і порівняння, вірно?
показати весь коментар
04.03.2026 00:40 Відповісти
Ти серйозно, тобти 50 тисяч шахедів які вбили дітей в Україні це для тебе менше зла ніж онучка вбитого? Що в тебе в голові, зомбі?
показати весь коментар
04.03.2026 00:17 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2026 00:04 Відповісти
Буде наглядним прикладом, як це "лізти поперед батька в пекло" в прямому значенні
показати весь коментар
04.03.2026 00:11 Відповісти
Логічно, хоча б прізвиче запам'ятовувати не треба. Все одно це не на довго
показати весь коментар
04.03.2026 00:14 Відповісти
І цей скоро несвіжим стане.
показати весь коментар
04.03.2026 01:08 Відповісти
Самі страшні злочини в історії людства відбувалися та відбуваються під егідою релігій усіх напрямків і конфесій...про Бога навіть не йдеться...тільки влада,гроші...та усі смертні гріхи...
показати весь коментар
04.03.2026 04:48 Відповісти
Ха-ха-ха,был серьезный, уважаемый режим основанный на тысячелетних исламских канонах и постулатах,а после двух-трёх израильских бомбочек превратился в убогую и вонючую псевдомонархию под сапогами местных гестаповцев.
показати весь коментар
04.03.2026 08:26 Відповісти
Як колись співали наші батьки:

"Родился коричневый мальчик,
И тоже он стал чиновником...
Съели и этого -
Вовсе раздетого,
Съели в саду под бананом..."
показати весь коментар
04.03.2026 09:25 Відповісти
Что бы папа "а я Толик" не скучал по сынку.
показати весь коментар
04.03.2026 11:41 Відповісти
 
 