RSS
Новости
2 942 39

Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи, - СМИ

Моджтаба Хаменеи новый верховный лидер Ирана

Сына ликвидированного во время израильских атак 28 февраля Али Хаменеи – Моджтабу – избрали следующим верховным лидером Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Iran International со ссылкой на источники.

Что известно

Отмечается, что Совет экспертов Ирана избрал Моджабу следующим верховным лидером под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

До представления нового лидера Ирана его обязанности исполняет совет, состоящий из президента страны Масуда Пезешкиана, главы судебной власти Голам-Хоссейна Мохсени-Эджея и одного из юристов Совета Стражей Конституции – аятоллы Алиреза Арафи.

Al Jazeera называло Моджтабу Хаменеи одним из главных претендентов на кресло верховного лидера. Как отмечается, он имеет значительное влияние среди администрации и КВИР — самого мощного военного органа.

Однако одним из самых больших препятствий является происхождение Хаменеи. По данным СМИ, он выступал против наследования престола от отца к сыну.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит во время первой волны израильских ударов, вместе с десятками высокопоставленных иранских руководителей.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.
  • Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе — критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.
  • Временным главой режима избрали высокопоставленного священнослужителя Алирезу Арафи.

Иран (852) Хаменеи (31)
+5
Цікаво, як швидко він відбуде в кобzонарій?
03.03.2026 23:27 Ответить
+4
Іран обрав нового цапа-відбувайла на заклання.
03.03.2026 23:21 Ответить
+4
А у ***** є *****?
03.03.2026 23:21 Ответить
Дожене папіка ще по дорозі до 72 гурій🥳
03.03.2026 23:21 Ответить
Іран обрав нового цапа-відбувайла на заклання.
03.03.2026 23:21 Ответить
Нууу, доки той Муджтаба буде головним бякою і за сумісництвом - призовою мішенню, інші, мудріші отримають можливість і головне- час на драп з награбованим і замітання слідів. Тому він швидше нк цап-відбувайло, а жертвенний агнець. 😊
04.03.2026 00:03 Ответить
Цікаво, скільки вилупок хамона протягне? 😂 Якісь родинно-геноцидальні схильності у чалмоносців
03.03.2026 23:21 Ответить
А у ***** є *****?
03.03.2026 23:21 Ответить
є, навіть два.
03.03.2026 23:54 Ответить
Якийсь генетичний мутант - москальське *****.
04.03.2026 00:10 Ответить
Там гурій не так багато, хоч би тепер хоч по одній вистачило.
03.03.2026 23:24 Ответить
Однак однією з найбільших перешкод є походження Хаменеї. За даними медіа, він виступав проти успадкування престолу від батька до сина. Джерело: https://censor.net/ua/n3603440. Уже не выступает, без проблем.
03.03.2026 23:25 Ответить
В людини розумний погляд. У Трампа манери хворого на деменцію, а у нетаньяху - хворого кретинизмом.
03.03.2026 23:26 Ответить
І в чому розумність? В релігійному фанатизмі?
03.03.2026 23:29 Ответить
Серед мусульманських релігійних діячів є люди, які напам'ять знають Коран. Порівняй їх розумові здібності з Трампом і його дружбаном.
03.03.2026 23:51 Ответить
Це знають і в Афганістані і дітей там цьому вчать.Це не показник розуму.В Трампа нормальні розумові здібності,а в аятол ні.Вони несуть маячню.
04.03.2026 00:01 Ответить
Фанатичне релігійне виховання - не показник розумової відсталості.
04.03.2026 00:12 Ответить
Якраз показник.Мвахати рцшником на голові,це піпець який розум.Запхати своїх жінок в мішки,це піпець який розум.
04.03.2026 00:22 Ответить
Від тебе дебілом несе.
03.03.2026 23:51 Ответить
Цікаво, як швидко він відбуде в кобzонарій?
03.03.2026 23:27 Ответить
Асамблея експертів Ірану, орган, відповідальний за обрання наступного верховного лідера країни, провела засідання віртуально, повідомляє напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars.

Обраний орган з 88 старших духовних лідерів провів дистанційні зустрічі після того, як Ізраїль цього тижня завдав ударів по комплексу, що належить асамблеї.
03.03.2026 23:32 Ответить
Зеленський теж хоче провести вибори віртуально?
03.03.2026 23:34 Ответить
Вообще не хочет. У него все норм.
03.03.2026 23:46 Ответить
Хоча кілька джерел та новинних видань, таких як Iran International та The Economic Times, повідомляли про його призначення, станом на останні оновлення не було офіційного телевізійного підтвердження від іранських державних ЗМІ
03.03.2026 23:47 Ответить
Ніц не зрозумів. Зеленського віртуально можуть обрати аятолою? В Ірані нема корупції! Буде!
04.03.2026 00:06 Ответить
В Сірії також була подібна ситуація.
Башар аль-Асад став наступником свого батька, Хафеза аль-Асада, і обійняв посаду президента Сирії у 2000 році.
Після смерті Хафеза аль-Асада в червні 2000 року в країні провели референдум, на якому Башар отримав понад 97% голосів.
Щоб 34-річний Башар міг стати президентом, парламент Сирії оперативно знизив мінімальний вік для кандидатів із 40 до 34 років. Спочатку спадкоємцем готували старшого сина Хафеза - Басіля, але той загинув в автокатастрофі у 1994 році, після чого Башара терміново відкликали з Лондона, де він навчався на офтальмолога.
Кінець правління: Башар аль-Асад залишався при владі до 8 грудня 2024 року, коли його режим було повалено внаслідок наступу повстанців. Після падіння Дамаска він втік до Росії.
04.03.2026 00:25 Ответить
Сподіваюсь, він буде використовувати бункери, а не тусити з рідними в звичайних будинках.

Ось фото онучки вбитого Хаменеї:
03.03.2026 23:51 Ответить
її вбили "мирні євреї", коли атакували будинок Хаменеї. Вона расово ближче до українців, ніж євреї, але гої тут ******* своїх катів та вбивць.
03.03.2026 23:52 Ответить
Якщо досліджувати гаплогрупи то дійсно генетично деякі іранці близькі українцям. Основні Y-хромосомні гаплогрупи в Ірані включають J1 -J2 (до 50% поширена на Близькому Сході) R1a (індоіранська/степова до 15%),R1d(10%). В Україні за Y-хромосомою - R1a (близько 45-50% чоловіків), що вказує на давнє східноєвропейське походження так звана «арійська» лінія, є основою генетичного коду українців. Другою за поширеністю є гаплогрупа I2 (близько 20-30%) N,J2, J1, I1, R1b, G2(15%) та інш.
04.03.2026 00:29 Ответить
Вона настільки близька до українців як скажений вовк до корови. Не хочеш сказати скільки ци прокляті виродки аятоли вбили українських дітей шахедами і ракетами?
04.03.2026 00:40 Ответить
А скільки маленьких українок вбили іранські ракети ? Так що мені пох на генетичну близькість до Ірану.
04.03.2026 00:45 Ответить
а цю онучку теж заб'ють до смерті, якшо вона не буде правильно (на чиюсь думку) носити ганчірку на пиці?
03.03.2026 23:55 Ответить
вже ні, її вбили євреї.

як завжди, мирні борцуни з "тероризмом" роблять більше зла, ніж так звані "терористи"
03.03.2026 23:57 Ответить
от біда, дідусь так підтримував забиття до смерті інших дівчаток, про яких ти чомусь тут, не згадуєш, шо забрав із собою і цю дитину.
04.03.2026 00:01 Ответить
то скільки в ірані "забили до смерті" дівчат за, скажімо, 2025 рік?
04.03.2026 00:03 Ответить
а чого тіки за 25? за попередні уже не рахуються, чи то вже неправильні дівчата?
04.03.2026 00:08 Ответить
А у вас є інформація за інші роки? Певен, що іран за весь час свого існування вбив людей значно менше, ніж ізраїль.
04.03.2026 00:10 Ответить
є загальна оцінка того, що 20-30% вбивств жінок і дівчат в ірані скоюються через ганчірку на обличчі. ну ландо, honor killings - це трохи більше ніж про ганчірки, але суть та сама. https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-03662030359-X/fulltext ось стаття на ланцеті, наприклад.
а вас є конкретині цифри і порівняння, вірно?
04.03.2026 00:40 Ответить
Ти серйозно, тобти 50 тисяч шахедів які вбили дітей в Україні це для тебе менше зла ніж онучка вбитого? Що в тебе в голові, зомбі?
04.03.2026 00:17 Ответить
04.03.2026 00:04 Ответить
Буде наглядним прикладом, як це "лізти поперед батька в пекло" в прямому значенні
04.03.2026 00:11 Ответить
Логічно, хоча б прізвиче запам'ятовувати не треба. Все одно це не на довго
04.03.2026 00:14 Ответить
 
 