Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи, - СМИ

Сына ликвидированного во время израильских атак 28 февраля Али Хаменеи – Моджтабу – избрали следующим верховным лидером Ирана.

Что известно

Отмечается, что Совет экспертов Ирана избрал Моджабу следующим верховным лидером под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

До представления нового лидера Ирана его обязанности исполняет совет, состоящий из президента страны Масуда Пезешкиана, главы судебной власти Голам-Хоссейна Мохсени-Эджея и одного из юристов Совета Стражей Конституции – аятоллы Алиреза Арафи.

Al Jazeera называло Моджтабу Хаменеи одним из главных претендентов на кресло верховного лидера. Как отмечается, он имеет значительное влияние среди администрации и КВИР — самого мощного военного органа.

Однако одним из самых больших препятствий является происхождение Хаменеи. По данным СМИ, он выступал против наследования престола от отца к сыну.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит во время первой волны израильских ударов, вместе с десятками высокопоставленных иранских руководителей.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.

Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе — критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

Временным главой режима избрали высокопоставленного священнослужителя Алирезу Арафи.

