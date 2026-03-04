Нового верховного лідера Ірану ще не обрали, але син Хаменеї – головний кандидат, - NYT

Асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера, однак головним фаворитом у боротьбі за посаду справді є 56-річний Моджтаба Хаменеї — син вбитого аятоли Алі Хаменеї.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на трьох іранських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, духовні лідери, які входять до Асамблеї експертів Ірану і відповідають за обрання верховного лідера, провели дві віртуальні зустрічі 3 березня — вранці та ввечері. Після цих консультацій Моджтаба Хаменеї став очевидним фаворитом.

Водночас частина духовенства висловлює застереження, побоюючись, що офіційне висунення може зробити його мішенню для США та Ізраїлю.

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Учора, 3 березня, джерела телеканалу Iran International заявляли, що рішення на користь сина Хаменеї нібито ухвалили.

Інші кандидати

Моджтаба Хаменеї вважається впливовою, але непублічною фігурою, що тривалий час діяла в тіні свого батька. Він має тісні зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції. За словами джерел, саме ця структура наполягає на його кандидатурі, аргументуючи це досвідом координації силових і військових інституцій під час криз.

Серед інших кандидатів на посаду називають священнослужителя Аліреза Арафі та Сеїда Хасана Хомейні — онука засновника Ісламської Республіки Рухолли Хомейні. За даними NYT, обох вважають більш поміркованими політиками, а Хасан Хомейні має зв’язки з реформістським крилом іранської політики.

Остаточне рішення про верховного лідера має ухвалити Асамблея експертів, що складається з 88 шиїтських священнослужителів і востаннє обирала верховного лідера у 1989 році.

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