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Новини Зміна режиму в Ірані
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Нового верховного лідера Ірану ще не обрали, але син Хаменеї – головний кандидат, - NYT

Моджтаба Хаменеї новий верховний лідер Ірану

Асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера, однак головним фаворитом у боротьбі за посаду справді є 56-річний Моджтаба Хаменеї — син вбитого аятоли Алі Хаменеї.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на трьох іранських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, духовні лідери, які входять до Асамблеї експертів Ірану і відповідають за обрання верховного лідера, провели дві віртуальні зустрічі 3 березня — вранці та ввечері. Після цих консультацій Моджтаба Хаменеї став очевидним фаворитом.

Водночас частина духовенства висловлює застереження, побоюючись, що офіційне висунення може зробити його мішенню для США та Ізраїлю.

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  • Учора, 3 березня, джерела телеканалу Iran International заявляли, що рішення на користь сина Хаменеї нібито ухвалили.

Інші кандидати

Моджтаба Хаменеї вважається впливовою, але непублічною фігурою, що тривалий час діяла в тіні свого батька. Він має тісні зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції. За словами джерел, саме ця структура наполягає на його кандидатурі, аргументуючи це досвідом координації силових і військових інституцій під час криз.

Серед інших кандидатів на посаду називають священнослужителя Аліреза Арафі та Сеїда Хасана Хомейні — онука засновника Ісламської Республіки Рухолли Хомейні. За даними NYT, обох вважають більш поміркованими політиками, а Хасан Хомейні має зв’язки з реформістським крилом іранської політики. 

Остаточне рішення про верховного лідера має ухвалити Асамблея експертів, що складається з 88 шиїтських священнослужителів і востаннє обирала верховного лідера у 1989 році.

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Автор: 

вибори (6787) Іран (3478) Хаменеї (51)
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Топ коментарі
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"Горяща вакансія" в самому прямому значенні цього слова
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04.03.2026 23:53 Відповісти
+6

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04.03.2026 23:44 Відповісти
+4
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04.03.2026 23:34 Відповісти
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04.03.2026 23:34 Відповісти
Оберуть - піде до свого Звіра папаши прямо в Пекло... бородата мерзота.
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04.03.2026 23:38 Відповісти
його ніхто не бачив і не факт що він ще живий
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05.03.2026 10:46 Відповісти
Дураков в Иране желающих походу нет. Всем уже ясно, что он отправится к папаше. США завершат начатое в максимально короткий термин. Трамп хвалит себя, что он завершил много воин. походу он их и США и начинали. Увы, мы живём в жестоком мире. Но лучше жестокий мир, чем война.
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04.03.2026 23:43 Відповісти
Нового духовного підАра ще не обрали?
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04.03.2026 23:43 Відповісти

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04.03.2026 23:44 Відповісти
А як вони його виберуть кол Ісраель та Штати їх під час кожного засідання їбашать.
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04.03.2026 23:47 Відповісти
Якщо ти забувся , то США вже у 2025 ядерну програму Ірану та збагачений уран знищили , так трумп сказав тоді ((( Тепер розкажи що вони нині знищують .....
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05.03.2026 00:43 Відповісти
"Горяща вакансія" в самому прямому значенні цього слова
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04.03.2026 23:53 Відповісти
хехе, так боролися із спадковою монархією, шо аж заснували... спадкову монархію.
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04.03.2026 23:56 Відповісти
Що поробиш , історія має властивість повторюватися ((( У них хоч майже сорок років минуло , а у нас он через п'ять років після зека обрали яжнелоха і нічого так , багато хто і досі каже що вибір був безальтернативним .
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05.03.2026 00:48 Відповісти
Заснували кпсс...з переходом в чучхе
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05.03.2026 08:51 Відповісти
Обирають віртуально! В печерах ?
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05.03.2026 06:52 Відповісти
"От жалко пацана"
Лесь Подерев'янський
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05.03.2026 09:18 Відповісти
 
 