Нового верховного лідера Ірану ще не обрали, але син Хаменеї – головний кандидат, - NYT
Асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера, однак головним фаворитом у боротьбі за посаду справді є 56-річний Моджтаба Хаменеї — син вбитого аятоли Алі Хаменеї.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на трьох іранських чиновників, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, духовні лідери, які входять до Асамблеї експертів Ірану і відповідають за обрання верховного лідера, провели дві віртуальні зустрічі 3 березня — вранці та ввечері. Після цих консультацій Моджтаба Хаменеї став очевидним фаворитом.
Водночас частина духовенства висловлює застереження, побоюючись, що офіційне висунення може зробити його мішенню для США та Ізраїлю.
- Учора, 3 березня, джерела телеканалу Iran International заявляли, що рішення на користь сина Хаменеї нібито ухвалили.
Інші кандидати
Моджтаба Хаменеї вважається впливовою, але непублічною фігурою, що тривалий час діяла в тіні свого батька. Він має тісні зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції. За словами джерел, саме ця структура наполягає на його кандидатурі, аргументуючи це досвідом координації силових і військових інституцій під час криз.
Серед інших кандидатів на посаду називають священнослужителя Аліреза Арафі та Сеїда Хасана Хомейні — онука засновника Ісламської Республіки Рухолли Хомейні. За даними NYT, обох вважають більш поміркованими політиками, а Хасан Хомейні має зв’язки з реформістським крилом іранської політики.
Остаточне рішення про верховного лідера має ухвалити Асамблея експертів, що складається з 88 шиїтських священнослужителів і востаннє обирала верховного лідера у 1989 році.
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