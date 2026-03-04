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Новини Операція США проти Ірану Ліквідація Алі Хаменеї
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Іран пропонує "всім охочим" в Україні висловити скорботу за ліквідованим Хаменеї

Іран запропонував Україні висловити скорботу за ліквідованим Хаменеї

Посольство Ірану в Україні повідомило про відкриття книги скорботи за ліквідованим Хаменеї та пропонує "залишити свої співчуття".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, посольство Ірану в Україні повідомило, що відкриває книгу жалоби:

"Книга жалоби буде відкрита у середу, 4 березня, четвер, 5 березня та п’ятницю, 6 березня 2026 року з 10:00 до 16:00 у приміщенні Посольства Ісламської Республіки Іран за адресою: вул. Круглоуніверситетська, 12.

Усі бажаючі можуть залишити свої співчуття та слова підтримки".

Іран запропонував Україні висловити скорботу за ліквідованим Хаменеї

Реакція

Посол України в ПАР Олександр Щерба надіслав відповідь, в якій нагадав, що лідери Ірану заплямували себе кровʼю тисяч українських громадян - чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, - убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів "Shahed" та іншої військової технології, яку Іран поставляв Росії.

"Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці. ... Пане Посол, я не знайомий з Вами і не маю до Вас особистої неприязні. Інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику. Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає", - зазначив дипломат.

Іран запропонував Україні висловити скорботу за ліквідованим Хаменеї

Читайте: Наступник Хаменеї стане беззаперечною ціллю для ліквідації, - Міноборони Ізраїлю

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.

Читайте: Іран двічі намагався вбити мене, але я вбив Хаменеї першим, - Трамп

Автор: 

Іран (3478) посольство (976) Хаменеї (51)
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Топ коментарі
+48
Бляха, від скорботи ржав до сліз....
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04.03.2026 12:52 Відповісти
+33
На жаль не в Київі. А то би обісцяв те посольство. На знак скорботи.
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04.03.2026 12:54 Відповісти
+33
Хай ********* наступні аятоли хаменеі.
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04.03.2026 12:57 Відповісти
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Хто надав наказ збити український літак в січні 2020го року? Дуже скорбіли лідери Ірану?
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04.03.2026 14:53 Відповісти
Точно їбануті.
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04.03.2026 14:56 Відповісти
Шкода часу на дорогу зі Львова до Києва, а то би з задоволенням написав мовою їх подільника:
-Собаке собачья смерть!
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04.03.2026 15:02 Відповісти
скорботи нема, є побажання, щоб тому хаменеї чорти кожного дня в дупу запихували шахед
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04.03.2026 15:09 Відповісти
72 ішакєди. Щодня.
І щоб щоранку всі бойові частини відновлювались.
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04.03.2026 15:36 Відповісти
Я б їм написала! 🤬 🤬 🤬
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04.03.2026 15:34 Відповісти
Це такий прикол?
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04.03.2026 15:34 Відповісти
https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-u-5-ti-rokovini-zbittya-litaka-rejsu-ps752
Іран призначив компенсацію у розмірі $150 000 сім'ям кожної з 176 жертв збитого літака МАУ (рейс PS752) 8 січня 2020 року, повідомляли https://www.dw.com/ru/posol-irana-ukraincy-ne-obrasalis-za-kompensaciej-po-sbitomu-boingu/a-60373738 DW.com. Однак Україна та міжнародна група (Канада, Швеція, Великобританія) висловлювали розчарування через відмову Ірану вести переговори про повні репарації та приховування деталей справи, https://www.dw.com/ru/ukraina-razocharovana-otkazom-irana-obsuzhdat-kompensacii-za-sbityj-boing/a-59925988 DW.com.

Основні факти про компенсації:

Сім'ям загиблих: Іран заявляв про виплату $150 тисяч родичам, проте багато сімей, особливо українських, не зверталися за цими коштами, оскільки це вимагало б відмови від подальших позовів, DW.com.За літак МАУ: Іран відмовився виплачувати компенсацію авіакомпанії МАУ за знищений літак, заявивши, що ризики мали бути покриті страховкою, https://babel.ua/ru/news/54881-prezident-mau-dyhne-vozmeshchenie-poluchili-ot-strahovoy-kompanii-iran-kompensaciyu-ne-vyplachival babel.ua.Міжнародний тиск: Група держав продовжила тиск на Іран для виконання міжнародно-правових зобов'язань, DW.com.
На 2025 рік питання повної та справедливої компенсації з боку Ірану залишалося невирішеним.

Ні бачу зі сторони Ірану щирого каяття щодо вбивства пасажирів та екіпажу українського літака
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04.03.2026 15:38 Відповісти
А поблагодарить за "шахеды" он не предложил?
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04.03.2026 15:39 Відповісти
Ця мерзота хаменеї всіляко підтримував вбивства Українців і надавав московським загарбникам для цього дрони. Співчувати цьому негідникові? Хіба написати там побажання горіти у пеклі, куди він, звісно, має попасти.
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04.03.2026 16:04 Відповісти
Вони зовсім ї*абулися?
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04.03.2026 16:23 Відповісти
А ви звернули увагу на фото цього нелюда, ну просто дідусь-добряк, прямо Санта Клаус якийсь.
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04.03.2026 16:26 Відповісти
Салом і горілкою відмічати !! Тільки так!!
І з гітарою
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04.03.2026 16:45 Відповісти
интересно сколько там уже пожеланий оставили)))
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04.03.2026 17:52 Відповісти
Ти шайтан Иранский, проклятого чорта брат и товарищ и самого люцифера секретар… Ти тегеранский *******, великого и малого Египта свинарь, самого гаспида внук и всего свита блазень… свиняча морда, кобиляча срака, гори в пекли!

П.с. Если кто что нехорошее подумает, то да это я украл у Запорожцев.
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04.03.2026 18:08 Відповісти
ну, що, допомогло тобі твоє хйло, старий дохлий 3-2-рас? будь проклят весь твій рід
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04.03.2026 19:56 Відповісти
где Притула ¿?... пусть открывает сбор на венки .
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04.03.2026 19:56 Відповісти
Кацапським Шахедом вам по голові цинічні паскуди.
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04.03.2026 22:38 Відповісти
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