Іран пропонує "всім охочим" в Україні висловити скорботу за ліквідованим Хаменеї

Посольство Ірану в Україні повідомило про відкриття книги скорботи за ліквідованим Хаменеї та пропонує "залишити свої співчуття".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, посольство Ірану в Україні повідомило, що відкриває книгу жалоби:

"Книга жалоби буде відкрита у середу, 4 березня, четвер, 5 березня та п’ятницю, 6 березня 2026 року з 10:00 до 16:00 у приміщенні Посольства Ісламської Республіки Іран за адресою: вул. Круглоуніверситетська, 12.

Усі бажаючі можуть залишити свої співчуття та слова підтримки".

Реакція

Посол України в ПАР Олександр Щерба надіслав відповідь, в якій нагадав, що лідери Ірану заплямували себе кровʼю тисяч українських громадян - чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, - убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів "Shahed" та іншої військової технології, яку Іран поставляв Росії.

"Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці. ... Пане Посол, я не знайомий з Вами і не маю до Вас особистої неприязні. Інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику. Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає", - зазначив дипломат.

Читайте: Наступник Хаменеї стане беззаперечною ціллю для ліквідації, - Міноборони Ізраїлю

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.

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