Іран пропонує "всім охочим" в Україні висловити скорботу за ліквідованим Хаменеї
Посольство Ірану в Україні повідомило про відкриття книги скорботи за ліквідованим Хаменеї та пропонує "залишити свої співчуття".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, посольство Ірану в Україні повідомило, що відкриває книгу жалоби:
"Книга жалоби буде відкрита у середу, 4 березня, четвер, 5 березня та п’ятницю, 6 березня 2026 року з 10:00 до 16:00 у приміщенні Посольства Ісламської Республіки Іран за адресою: вул. Круглоуніверситетська, 12.
Усі бажаючі можуть залишити свої співчуття та слова підтримки".
Реакція
Посол України в ПАР Олександр Щерба надіслав відповідь, в якій нагадав, що лідери Ірану заплямували себе кровʼю тисяч українських громадян - чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, - убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів "Shahed" та іншої військової технології, яку Іран поставляв Росії.
"Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці. ... Пане Посол, я не знайомий з Вами і не маю до Вас особистої неприязні. Інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику. Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає", - зазначив дипломат.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.
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-Собаке собачья смерть!
І щоб щоранку всі бойові частини відновлювались.
Іран призначив компенсацію у розмірі $150 000 сім'ям кожної з 176 жертв збитого літака МАУ (рейс PS752) 8 січня 2020 року, повідомляли https://www.dw.com/ru/posol-irana-ukraincy-ne-obrasalis-za-kompensaciej-po-sbitomu-boingu/a-60373738 DW.com. Однак Україна та міжнародна група (Канада, Швеція, Великобританія) висловлювали розчарування через відмову Ірану вести переговори про повні репарації та приховування деталей справи, https://www.dw.com/ru/ukraina-razocharovana-otkazom-irana-obsuzhdat-kompensacii-za-sbityj-boing/a-59925988 DW.com.
Основні факти про компенсації:
Сім'ям загиблих: Іран заявляв про виплату $150 тисяч родичам, проте багато сімей, особливо українських, не зверталися за цими коштами, оскільки це вимагало б відмови від подальших позовів, DW.com.За літак МАУ: Іран відмовився виплачувати компенсацію авіакомпанії МАУ за знищений літак, заявивши, що ризики мали бути покриті страховкою, https://babel.ua/ru/news/54881-prezident-mau-dyhne-vozmeshchenie-poluchili-ot-strahovoy-kompanii-iran-kompensaciyu-ne-vyplachival babel.ua.Міжнародний тиск: Група держав продовжила тиск на Іран для виконання міжнародно-правових зобов'язань, DW.com.
На 2025 рік питання повної та справедливої компенсації з боку Ірану залишалося невирішеним.
Ні бачу зі сторони Ірану щирого каяття щодо вбивства пасажирів та екіпажу українського літака
І з гітарою
П.с. Если кто что нехорошее подумает, то да это я украл у Запорожцев.