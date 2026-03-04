РУС
Иран предлагает "всем желающим" в Украине выразить скорбь по ликвидированному Хаменеи

Посольство Ирана в Украине сообщило об открытии книги скорби по ликвидированному Хаменеи и предлагает "оставить свои соболезнования".

Подробности

Так, посольство Ирана в Украине сообщило, что открывает книгу скорби:

"Книга скорби будет открыта в среду, 4 марта, четверг, 5 марта и пятницу, 6 марта 2026 года с 10:00 до 16:00 в помещении Посольства Исламской Республики Иран по адресу: ул. Круглоуниверситетская, 12.

Все желающие могут оставить свои соболезнования и слова поддержки".

Реакция

Посол Украины в ЮАР Александр Щерба направил ответ, в котором напомнил, что лидеры Ирана запятнали себя кровью тысяч украинских граждан - мужчин и женщин, детей и пожилых людей, - убитых с помощью печально известных иранских дронов "Shahed" и другой военной технологии, которую Иран поставлял России.

"Ваши лидеры были соучастниками бесконечного горя, которое испытали гражданские украинцы. ... Господин Посол, я не знаком с Вами и не испытываю к Вам личной неприязни. Иногда хорошим дипломатам приходится представлять плохих лидеров и их политику. Но надеюсь, Вы понимаете, что я не буду выражать скорбь по поводу людей, чья смерть у меня скорби не вызывает", - отметил дипломат.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • По данным СМИ, Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи.

