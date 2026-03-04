Иран предлагает "всем желающим" в Украине выразить скорбь по ликвидированному Хаменеи
Посольство Ирана в Украине сообщило об открытии книги скорби по ликвидированному Хаменеи и предлагает "оставить свои соболезнования".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, посольство Ирана в Украине сообщило, что открывает книгу скорби:
"Книга скорби будет открыта в среду, 4 марта, четверг, 5 марта и пятницу, 6 марта 2026 года с 10:00 до 16:00 в помещении Посольства Исламской Республики Иран по адресу: ул. Круглоуниверситетская, 12.
Все желающие могут оставить свои соболезнования и слова поддержки".
Реакция
Посол Украины в ЮАР Александр Щерба направил ответ, в котором напомнил, что лидеры Ирана запятнали себя кровью тысяч украинских граждан - мужчин и женщин, детей и пожилых людей, - убитых с помощью печально известных иранских дронов "Shahed" и другой военной технологии, которую Иран поставлял России.
"Ваши лидеры были соучастниками бесконечного горя, которое испытали гражданские украинцы. ... Господин Посол, я не знаком с Вами и не испытываю к Вам личной неприязни. Иногда хорошим дипломатам приходится представлять плохих лидеров и их политику. Но надеюсь, Вы понимаете, что я не буду выражать скорбь по поводу людей, чья смерть у меня скорби не вызывает", - отметил дипломат.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- По данным СМИ, Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи.
а загалом вони це серьозно ?
там же такого понаписують, що паркан проти тієї "скорботи" виявиться Святим Кораном
.
Отак прямо і висловити скурботу?
Ну, як шо іранськи "Шахеди", яки цілодобово та вже п'ятий рік, вбивають українців не назажатиме то я висловля шось про цього упиря.
а чого ж?
тре до цього ******** посольства цього ******** ірану знести уламки усіх шахєдів та іранської балістики, якими кацапські підари фуярили усі ці роки Україну та Українців
най жруть, підари...
цим підарам таке подобається
Бо у слова "попасть" в ізьікє є щонайменше два значення.
За загиблими від ударів іранських ішакєдов цивільними ви у тому ж самому місці скорботи висловлювати, певно, не плануєте.
Сльози скорботи по Хамені заливають клавіатуру, далі писати не можу.
від смальця цих шайтанів корчі б'ють
.
.