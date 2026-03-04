Преемник Хаменеи станет бесспорной целью для ликвидации, - Минобороны Израиля

Любой новый руководитель, которого иранские власти назначат вместо Али Хаменеи, станет бесспорной целью для устранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Израиля Исраэль Кац написал в соцсети Х.

Угрозы со стороны Израиля

"Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом для продолжения реализации плана уничтожения Израиля, угроз США, свободному миру и странам региона, а также угнетения иранского народа, будет однозначной мишенью для ликвидации", - пишет Кац.

По его словам, не имеет значения, как зовут нового лидера Ирана и где он скрывается.

"Мы продолжим действовать с полной силой вместе с нашими американскими партнерами, чтобы уничтожить возможности режима и создать условия для иранского народа, чтобы он мог его свергнуть и заменить", - отметил израильский министр.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убитутром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.

Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе — критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

