РУС
1 118 26

Преемник Хаменеи станет бесспорной целью для ликвидации, - Минобороны Израиля

В Иране официально подтвердили смерть аятоллы Хаменеи

Любой новый руководитель, которого иранские власти назначат вместо Али Хаменеи, станет бесспорной целью для устранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Израиля Исраэль Кац написал в соцсети Х.

Угрозы со стороны Израиля

"Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом для продолжения реализации плана уничтожения Израиля, угроз США, свободному миру и странам региона, а также угнетения иранского народа, будет однозначной мишенью для ликвидации", - пишет Кац.

По его словам, не имеет значения, как зовут нового лидера Ирана и где он скрывается.

"Мы продолжим действовать с полной силой вместе с нашими американскими партнерами, чтобы уничтожить возможности режима и создать условия для иранского народа, чтобы он мог его свергнуть и заменить", - отметил израильский министр.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убитутром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.
  • Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе — критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

Топ комментарии
+8
***** на росії це вже не фізична особа це скоріш собіратєльний образ. ФСБшніки дійсно можуть підсовувати двіників, поки ***** не стукне 150 років. Зі словамі: "вот відітє какая у нас прєкрасная мєдіцина"
04.03.2026 12:15 Ответить
+5
Думаю на Алясці був справжній. Все таки зустріч на найвищому рівні як неяк. Це з умовним Макроном чи Лукашенком можно і двійничка відправить
04.03.2026 12:22 Ответить
+4
А якщо лідером ірану ***** призначити?А потім янека?А там і міндича?
04.03.2026 12:18 Ответить
Комментировать
Було ж збіговисько чалмоголових і наче накрили - промашка вийшла?
04.03.2026 11:56 Ответить
Вони довбойоби, але не настільки..розсередились..раду плроводили по захищеним каналам.
Тепер їх буде важко ловити
04.03.2026 12:36 Ответить
Там будівлю знесли, чи були ті радники всередині невідомо.
04.03.2026 12:39 Ответить
З ****** би так, але ж там ядерна збруя. Цікаво шо буде якшо рушнічкам увірвецця терпець у них дійсно будуть ядерні боєголівки. Примінять чи ні? Як думаєте?
04.03.2026 11:57 Ответить
***** запрягають у ядерну збрую?
04.03.2026 12:01 Ответить
буде так само, як і з ****** - світ, де нас немає - такий світ нам не потрібен...
04.03.2026 12:06 Ответить
усе одно ***** здохне
04.03.2026 12:13 Ответить
***** на росії це вже не фізична особа це скоріш собіратєльний образ. ФСБшніки дійсно можуть підсовувати двіників, поки ***** не стукне 150 років. Зі словамі: "вот відітє какая у нас прєкрасная мєдіцина"
04.03.2026 12:15 Ответить
мені от цікаво, рудий завжди із оригіналом ***** зустрічі має?
чи рудому кацапи дублікатів підсовують?
як гадаєте?
04.03.2026 12:20 Ответить
Думаю на Алясці був справжній. Все таки зустріч на найвищому рівні як неяк. Це з умовним Макроном чи Лукашенком можно і двійничка відправить
04.03.2026 12:22 Ответить
тобто, оригінал допоки тимчасово живий
відповідно у оригіналу ***** є перспектива здохнути
це добре
04.03.2026 12:24 Ответить
Це у разі кого зараз оригіналом вважають.
04.03.2026 12:32 Ответить
На Алясці звісно можна і без холодильника обійтися. Але ж воно шевелилося! Кацапи так не вміють.
https://youtu.be/WVKxw72vlmo?is=nFTVHZDYXpc8x5yk Можуть тільки так
04.03.2026 13:01 Ответить
Покойник Хаменеи с такой угрозой до 86 лет дожил. Часть соцпакета, так сказать.
04.03.2026 11:58 Ответить
а хто має призначити керівника-наступника, аби він не став ціллю для ліквідації?...
04.03.2026 12:04 Ответить
там у них є законно вибраний президент. І він здається не з цих їбанутих фанатиків-рушнічков. От він і нехай і рулить
04.03.2026 12:18 Ответить
Верховний лідер Алі Хаменеї та президент Масуд Пезешкіан стали цілями авіаударів США та Ізраїлю - The Times of Israel)))
04.03.2026 12:32 Ответить
Викіпедія пише шо живий
04.03.2026 12:38 Ответить
я більше про те, що він теж не влаштовує організаторів полювання)
04.03.2026 12:44 Ответить
С какого перепугу? Тогда любое племя Амазонии, Австралии, Африки может объявить законной целью продавца из аптеки?
04.03.2026 12:14 Ответить
Та в Иране таких фанатиков боюсь что ни один миллион, как бы Израилю на этом деле не обжечься а так будут только порождать новых мучеников и кучу их последователей. Нужно бы что-то новенькое придумать.
04.03.2026 12:18 Ответить
А якщо лідером ірану ***** призначити?А потім янека?А там і міндича?
04.03.2026 12:18 Ответить
Ізраїль має оголосити що ціллю буде не тільки сам новообраний аятола а й усі його родичі до третьої степені. Щоб вони почали всі сратись та відмовлятись від таких почестей.
04.03.2026 12:35 Ответить
04.03.2026 13:01 Ответить
Израилские власти такие же убийцы , как иранские власти. Слава Украине!
04.03.2026 13:05 Ответить
 
 