Командование США заявило о полном уничтожении 11 иранских кораблей в Оманском заливе. ВИДЕО

Американские военные уничтожили все иранские корабли в Оманском заливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM), обнародовав видео ударов по иранским военным судам.

В CENTCOM отметили, что еще два дня назад Иран имел 11 кораблей в Оманском заливе, однако сейчас там не осталось ни одного.

Также в командовании США подчеркнули, что десятилетиями судоходство в регионе подвергалось преследованиям и атакам, однако теперь, по их словам, "эти дни закончились".

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