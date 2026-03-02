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Командование США заявило о полном уничтожении 11 иранских кораблей в Оманском заливе. ВИДЕО
Американские военные уничтожили все иранские корабли в Оманском заливе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM), обнародовав видео ударов по иранским военным судам.
В CENTCOM отметили, что еще два дня назад Иран имел 11 кораблей в Оманском заливе, однако сейчас там не осталось ни одного.
Также в командовании США подчеркнули, что десятилетиями судоходство в регионе подвергалось преследованиям и атакам, однако теперь, по их словам, "эти дни закончились".
Топ комментарии
+17 mg42ua
показать весь комментарий02.03.2026 22:17 Ответить Ссылка
+6 Виталий #548501
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+4 Luk Viktor
показать весь комментарий02.03.2026 22:29 Ответить Ссылка
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Нажаль ракети і шахеди щє є...
Шмаркачі не змогли забути сварки та об'єднано наваляти чалманавтам !!! Це фіаско, тобто великі збитки через не готовність до обстрілів
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Помните, как иранцы спускали на воду свой новейший дроноавианосец "Шахид Багери". Ох как некоторые эксперты описывали это событие: новая эра морской войны, конец гегемонии США на море, закат эпохи авианосцев и все такое.
В результате, без особых изысков, по старинке дедовским методом американцы издаля шарахнули его ракетами. Судьба корабля пока неизвестна, то ли поврежден, то ли затонул, в ближайшее время ОСИНТеры напишут, что с ним, но конец эпохи авианосцев временно откладывается до особого распоряжения.
Это то самое корыто, которые они переделали из южнокорейского сухогруза, приварив к нему трамплин
Кто не верит перечитайте советскую доктрину по противостоянию авианосцам НАТО.
По друге, для авіаносців Магура не становить небезпеки.
А тут гоняться за числом через ловлю.