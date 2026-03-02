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Новости Видео США Операция США против Ирана
11 182 26

Командование США заявило о полном уничтожении 11 иранских кораблей в Оманском заливе. ВИДЕО

Американские военные уничтожили все иранские корабли в Оманском заливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM), обнародовав видео ударов по иранским военным судам.

В CENTCOM отметили, что еще два дня назад Иран имел 11 кораблей в Оманском заливе, однако сейчас там не осталось ни одного.

Также в командовании США подчеркнули, что десятилетиями судоходство в регионе подвергалось преследованиям и атакам, однако теперь, по их словам, "эти дни закончились".

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Иран (2964) корабль (2074) США (29527) флот (910) уничтожение (9984)
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Топ комментарии
+17
теж знайшли чим здивувати ЗСУ, які голими руками потопили майже половину кацапського ЧФ на чолі із їхнім флагманом

.
.
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02.03.2026 22:17 Ответить
+6
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Помните, как иранцы спускали на воду свой новейший дроноавианосец "Шахид Багери". Ох как некоторые эксперты описывали это событие: новая эра морской войны, конец гегемонии США на море, закат эпохи авианосцев и все такое.

В результате, без особых изысков, по старинке дедовским методом американцы издаля шарахнули его ракетами. Судьба корабля пока неизвестна, то ли поврежден, то ли затонул, в ближайшее время ОСИНТеры напишут, что с ним, но конец эпохи авианосцев временно откладывается до особого распоряжения.

Это то самое корыто, которые они переделали из южнокорейского сухогруза, приварив к нему трамплин
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02.03.2026 22:21 Ответить
+4
11 кораблів пішли на побачення із крейцером "мацква"
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02.03.2026 22:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну от і чим її перекривати?
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02.03.2026 22:10 Ответить
Угу))
Нажаль ракети і шахеди щє є...
Шмаркачі не змогли забути сварки та об'єднано наваляти чалманавтам !!! Це фіаско, тобто великі збитки через не готовність до обстрілів
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02.03.2026 22:12 Ответить
Припустим пара шахедів підійде на висоті декількох метрів до танкера-стотисячника. Шахеди не кораблі, стоять дешево, наклепав їх Іран до фіга. А перекрити гелікоптерами теж не вийде - Іран близько, підліт шахеда до атаки на танкер десь коло 10-15 хвилин
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02.03.2026 23:34 Ответить
За два дні 11 кораблів - лєпота!
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02.03.2026 22:16 Ответить
а в Ормузській протоці? Вони ще у Бендер-Аббасі ховаються. Поки там все не перетоплять, нормального судноплавства там не буде.
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02.03.2026 22:17 Ответить
перетоплять, трохи почекайте...
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02.03.2026 22:33 Ответить
там ще підводних човнів десятка три десь ховаються.
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02.03.2026 22:37 Ответить
до дупи що там ховаєтья. ***** їм найближчим часом...
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02.03.2026 22:39 Ответить
так сильно іранську мразоту любиш?
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02.03.2026 22:41 Ответить
можно поцікавитись - з чого ви робите такі висновки?
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02.03.2026 22:55 Ответить
теж знайшли чим здивувати ЗСУ, які голими руками потопили майже половину кацапського ЧФ на чолі із їхнім флагманом

.
.
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02.03.2026 22:17 Ответить
Нiхто нiкого не дивує, вони роблять свою роботу, у Iрана флоту не буде.
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03.03.2026 00:07 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Помните, как иранцы спускали на воду свой новейший дроноавианосец "Шахид Багери". Ох как некоторые эксперты описывали это событие: новая эра морской войны, конец гегемонии США на море, закат эпохи авианосцев и все такое.

В результате, без особых изысков, по старинке дедовским методом американцы издаля шарахнули его ракетами. Судьба корабля пока неизвестна, то ли поврежден, то ли затонул, в ближайшее время ОСИНТеры напишут, что с ним, но конец эпохи авианосцев временно откладывается до особого распоряжения.

Это то самое корыто, которые они переделали из южнокорейского сухогруза, приварив к нему трамплин
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02.03.2026 22:21 Ответить
Никакой дрон против авианосцев не поможет.

Кто не верит перечитайте советскую доктрину по противостоянию авианосцам НАТО.
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02.03.2026 22:48 Ответить
В радянські часи були дрони тіпа Магура?
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02.03.2026 23:23 Ответить
Твій Магура нічого авіаносці не зробить. По перше, авіаносець що іде на швидкості 30 вузлів, він його не дожене.

По друге, для авіаносців Магура не становить небезпеки.
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03.03.2026 01:38 Ответить
Самое смешное, что это корыто нахлобучили самолеты с авианосца
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03.03.2026 00:08 Ответить
Одним залпом і 11 ворожих кораблів нема.
А тут гоняться за числом через ловлю.
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02.03.2026 22:26 Ответить
11 кораблів пішли на побачення із крейцером "мацква"
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02.03.2026 22:29 Ответить
На спільні навчання.
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03.03.2026 00:09 Ответить
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02.03.2026 22:32 Ответить
Ага! И японский автомобиль)
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02.03.2026 23:05 Ответить
Файно, файно.
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02.03.2026 23:16 Ответить
Так що, потоплені майже всі фрегати і корвети?
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03.03.2026 00:04 Ответить
Це добре..а що з Каспієм? порти функціонують?
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03.03.2026 06:29 Ответить
 
 