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Новини Відео США Операція США проти Ірану
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Командування США заявило про повне знищення 11 іранських кораблів в Оманській затоці. ВIДЕО

Американські військові знищили всі іранські кораблі в Оманській затоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявило Центральне командування США (CENTCOM), оприлюднивши відео ударів по іранських військових суднах.

У CENTCOM зазначили, що ще два дні тому Іран мав 11 кораблів в Оманській затоці, однак нині там не залишилося жодного.

Також у командуванні США наголосили, що десятиліттями судноплавство в регіоні зазнавало переслідувань та атак, однак тепер, за їхніми словами, "ці дні закінчилися".

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Іран (3472) корабель (1662) США (26704) флот (493) знищення (10301)
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Топ коментарі
+17
теж знайшли чим здивувати ЗСУ, які голими руками потопили майже половину кацапського ЧФ на чолі із їхнім флагманом

.
.
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02.03.2026 22:17 Відповісти
+6
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Помните, как иранцы спускали на воду свой новейший дроноавианосец "Шахид Багери". Ох как некоторые эксперты описывали это событие: новая эра морской войны, конец гегемонии США на море, закат эпохи авианосцев и все такое.

В результате, без особых изысков, по старинке дедовским методом американцы издаля шарахнули его ракетами. Судьба корабля пока неизвестна, то ли поврежден, то ли затонул, в ближайшее время ОСИНТеры напишут, что с ним, но конец эпохи авианосцев временно откладывается до особого распоряжения.

Это то самое корыто, которые они переделали из южнокорейского сухогруза, приварив к нему трамплин
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02.03.2026 22:21 Відповісти
+4
11 кораблів пішли на побачення із крейцером "мацква"
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02.03.2026 22:29 Відповісти
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Ну от і чим її перекривати?
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02.03.2026 22:10 Відповісти
Угу))
Нажаль ракети і шахеди щє є...
Шмаркачі не змогли забути сварки та об'єднано наваляти чалманавтам !!! Це фіаско, тобто великі збитки через не готовність до обстрілів
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02.03.2026 22:12 Відповісти
Припустим пара шахедів підійде на висоті декількох метрів до танкера-стотисячника. Шахеди не кораблі, стоять дешево, наклепав їх Іран до фіга. А перекрити гелікоптерами теж не вийде - Іран близько, підліт шахеда до атаки на танкер десь коло 10-15 хвилин
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02.03.2026 23:34 Відповісти
За два дні 11 кораблів - лєпота!
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02.03.2026 22:16 Відповісти
а в Ормузській протоці? Вони ще у Бендер-Аббасі ховаються. Поки там все не перетоплять, нормального судноплавства там не буде.
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02.03.2026 22:17 Відповісти
перетоплять, трохи почекайте...
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02.03.2026 22:33 Відповісти
там ще підводних човнів десятка три десь ховаються.
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02.03.2026 22:37 Відповісти
до дупи що там ховаєтья. ***** їм найближчим часом...
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02.03.2026 22:39 Відповісти
так сильно іранську мразоту любиш?
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02.03.2026 22:41 Відповісти
можно поцікавитись - з чого ви робите такі висновки?
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02.03.2026 22:55 Відповісти
теж знайшли чим здивувати ЗСУ, які голими руками потопили майже половину кацапського ЧФ на чолі із їхнім флагманом

.
.
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02.03.2026 22:17 Відповісти
Нiхто нiкого не дивує, вони роблять свою роботу, у Iрана флоту не буде.
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03.03.2026 00:07 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Помните, как иранцы спускали на воду свой новейший дроноавианосец "Шахид Багери". Ох как некоторые эксперты описывали это событие: новая эра морской войны, конец гегемонии США на море, закат эпохи авианосцев и все такое.

В результате, без особых изысков, по старинке дедовским методом американцы издаля шарахнули его ракетами. Судьба корабля пока неизвестна, то ли поврежден, то ли затонул, в ближайшее время ОСИНТеры напишут, что с ним, но конец эпохи авианосцев временно откладывается до особого распоряжения.

Это то самое корыто, которые они переделали из южнокорейского сухогруза, приварив к нему трамплин
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02.03.2026 22:21 Відповісти
Никакой дрон против авианосцев не поможет.

Кто не верит перечитайте советскую доктрину по противостоянию авианосцам НАТО.
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02.03.2026 22:48 Відповісти
В радянські часи були дрони тіпа Магура?
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02.03.2026 23:23 Відповісти
Твій Магура нічого авіаносці не зробить. По перше, авіаносець що іде на швидкості 30 вузлів, він його не дожене.

По друге, для авіаносців Магура не становить небезпеки.
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03.03.2026 01:38 Відповісти
Самое смешное, что это корыто нахлобучили самолеты с авианосца
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03.03.2026 00:08 Відповісти
Одним залпом і 11 ворожих кораблів нема.
А тут гоняться за числом через ловлю.
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02.03.2026 22:26 Відповісти
11 кораблів пішли на побачення із крейцером "мацква"
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02.03.2026 22:29 Відповісти
На спільні навчання.
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03.03.2026 00:09 Відповісти
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02.03.2026 22:32 Відповісти
Ага! И японский автомобиль)
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02.03.2026 23:05 Відповісти
Файно, файно.
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02.03.2026 23:16 Відповісти
Так що, потоплені майже всі фрегати і корвети?
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03.03.2026 00:04 Відповісти
Це добре..а що з Каспієм? порти функціонують?
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03.03.2026 06:29 Відповісти
 
 