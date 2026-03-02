11 182 26
Командування США заявило про повне знищення 11 іранських кораблів в Оманській затоці. ВIДЕО
Американські військові знищили всі іранські кораблі в Оманській затоці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявило Центральне командування США (CENTCOM), оприлюднивши відео ударів по іранських військових суднах.
У CENTCOM зазначили, що ще два дні тому Іран мав 11 кораблів в Оманській затоці, однак нині там не залишилося жодного.
Також у командуванні США наголосили, що десятиліттями судноплавство в регіоні зазнавало переслідувань та атак, однак тепер, за їхніми словами, "ці дні закінчилися".
Топ коментарі
+17 mg42ua
показати весь коментар02.03.2026 22:17 Відповісти Посилання
+6 Виталий #548501
показати весь коментар02.03.2026 22:21 Відповісти Посилання
+4 Luk Viktor
показати весь коментар02.03.2026 22:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нажаль ракети і шахеди щє є...
Шмаркачі не змогли забути сварки та об'єднано наваляти чалманавтам !!! Це фіаско, тобто великі збитки через не готовність до обстрілів
.
.
Помните, как иранцы спускали на воду свой новейший дроноавианосец "Шахид Багери". Ох как некоторые эксперты описывали это событие: новая эра морской войны, конец гегемонии США на море, закат эпохи авианосцев и все такое.
В результате, без особых изысков, по старинке дедовским методом американцы издаля шарахнули его ракетами. Судьба корабля пока неизвестна, то ли поврежден, то ли затонул, в ближайшее время ОСИНТеры напишут, что с ним, но конец эпохи авианосцев временно откладывается до особого распоряжения.
Это то самое корыто, которые они переделали из южнокорейского сухогруза, приварив к нему трамплин
Кто не верит перечитайте советскую доктрину по противостоянию авианосцам НАТО.
По друге, для авіаносців Магура не становить небезпеки.
А тут гоняться за числом через ловлю.