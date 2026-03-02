Командування США заявило про повне знищення 11 іранських кораблів в Оманській затоці. ВIДЕО

Американські військові знищили всі іранські кораблі в Оманській затоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявило Центральне командування США (CENTCOM), оприлюднивши відео ударів по іранських військових суднах.

У CENTCOM зазначили, що ще два дні тому Іран мав 11 кораблів в Оманській затоці, однак нині там не залишилося жодного.

Також у командуванні США наголосили, що десятиліттями судноплавство в регіоні зазнавало переслідувань та атак, однак тепер, за їхніми словами, "ці дні закінчилися".

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