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Новини Збиття шахедів Зміна режиму в Ірані
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Світ не готовий до масованих атак іранськими дронами. Потрібна модернізація систем, - Зеленський

шахед

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ не готовий до масованих атак іранськими дронами. ППО на Близькому Сході вже не витримує такої інтенсивності атак "шахедами".

Про це глава держави сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Слабкість ППО 

Президент зазначив, що на складах країн Близького Сходу є ракети для ППО, але вони поступово завершуються, а країни, які стискаються з атаками, вже не витримують їхньої інтенсивності.

"Це серйозний виклик, потрібна інша зброя, потрібно знати, як авіація бореться проти дронів, досвід, який є українців. Потрібно мати мобільні вогневі групи, потрібно мати дрони-перехоплювачі, відповідні системи", - заявив Зеленський.

Він додав, що українські системи протидії іранським дронам змінюються кожні пів року, а країни, що жили в мирі, очевидно цим не займалися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова допомогти збивати іранські дрони на Близькому Сході в обмін на перемир’я з РФ, - Зеленський

Допомога від України

Президент знову повторив, що Київ готовий надати допомогу країнам Близького Сходу, якщо вони дадуть сигнал Росії про припинення вогню на місяць або два. Наразі офіційних запитів від країн Перської затоки не надходило, проте тривають контакти на рівні МЗС.

"Якщо до нас будуть звертатись партнери, вони можуть прийти до нас, і ми готові навчатися. Щодо обміну зброєю, у нас є до цього інтерес, у нас є свої можливості, які ми виробляємо, і є дефіцит. І у країн Близького Сходу є, в принципі, цей дефіцит, як його заповнити й вирішити наші проблеми. Тому ми будемо готові до контакту", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозив "великою хвилею" атак США на Іран: "Ми ще навіть не почали"

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) Іран (3472) Шахед (2252)
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Топ коментарі
+21
Прорвало зелене по трубам.. дивлячись як зелена шобла "захистила" єнергетику трьома рівнями , то з тебе ще той модернізатор, якби інші країни так модернізували як ви , то їх би вже не існувало..
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02.03.2026 21:04 Відповісти
+15
Це вже діагноз зовсім поганий
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02.03.2026 21:03 Відповісти
+14
Пейсатий зловив тему для потужного піару. Україна йому вже не цікава
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02.03.2026 21:10 Відповісти
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Це вже діагноз зовсім поганий
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02.03.2026 21:03 Відповісти
Прорвало зелене по трубам.. дивлячись як зелена шобла "захистила" єнергетику трьома рівнями , то з тебе ще той модернізатор, якби інші країни так модернізували як ви , то їх би вже не існувало..
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02.03.2026 21:04 Відповісти
Заходу треба вмитися шмарклями, світовий "Перл-Харбор"..
Тоді будуть поспішати!!
Та й проти України меньше шахедів запустять 💪😀
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02.03.2026 21:05 Відповісти
Світ , запускай фламіндічей

фламінга поганого не порадить

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02.03.2026 21:05 Відповісти
Якась небрита фламінга мабуть мутантка з Чорнобильської зони!
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02.03.2026 21:11 Відповісти
Краще б Зе розповів про МінДіча.
Чи все в нього ОК? Чи не влучило в нього яким шахедом чи ракетою (нарешті)?
Чи не хоче МінДічь повернутися з Ізраїля до України (з усіма грошима, зрозуміло)?

А ще дуже цікаво, як там мама-Рима? Чи вже телефонувала, що сказати який дебіл у неї син🤬, який не тільки відіслав її з небезпечної України в ще більш небезпечний Ізраїль🤬, а і не попередив про початок війни там🤬🤬🤬... а мама-Рима вже шашлики замаринувала🍖🍖🍖
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02.03.2026 22:15 Відповісти
Біжить поперд трумпа ...!
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02.03.2026 21:05 Відповісти
Верховний всесвіту.... Прийшов нарешті!
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02.03.2026 21:06 Відповісти
Якщо вони мають далекобійні ракети то хай міняють на українські дрони-перехоплювачі.
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02.03.2026 21:06 Відповісти
Ну от мене дивує, що Цензор публікує "фрази військового експерта" Зєлі. Ви ж самі з паяца робите цара і бога. От він вас і тому гибоо в ...упі і має.
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02.03.2026 21:07 Відповісти
Він президент і верховний головк.Кого обрали,того і слухати мусимо
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02.03.2026 21:19 Відповісти
Ну, шо це безтолкове чмо із себе корчить?! "Генералісімус" сраний...
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02.03.2026 21:08 Відповісти
Розкукурікався, мов у нас з цим добре. Звісно, що ЗСУ робить все що може для їх знищення, але десятками шахеди пролітають всю Україну! Якщо вони летять через якусь область в іншу, то в цій області їх зазвичай не чіпають!
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02.03.2026 21:09 Відповісти
Пейсатий зловив тему для потужного піару. Україна йому вже не цікава
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02.03.2026 21:10 Відповісти
Він вже вважає себе "Головкомандувачем Світу".
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02.03.2026 21:11 Відповісти
Соорі!
"Верховним" .... пропущен попереду
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02.03.2026 21:21 Відповісти
Комік влаштувався до Трамбона у рок-групу на підтанцовку і бек-вокалістом.
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02.03.2026 21:12 Відповісти
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02.03.2026 21:15 Відповісти
Потрібно і потрібно все у нього.
А тут рос.герані літають,як у себе дома.
Нехай їде сам,арабів буде вчити,а тим часом без нього- війну закінчити буде легше.
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02.03.2026 21:18 Відповісти
+ +
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02.03.2026 21:20 Відповісти
Може вирішив замахнутися крутіше, ніж "найвеличніший лідер світу ", а стати майже Месією.)....
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02.03.2026 21:26 Відповісти
Що воно несе
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02.03.2026 21:33 Відповісти
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02.03.2026 21:33 Відповісти
Мда...У 2011 році Іран захопив американський секретний дрон RQ-170 Sentinel, що дозволило створити реактивні моделі (Shahed-171, Shahed-191).Дрон-камікадзе Shahed-129, візуально схожий на американський MQ-1 Predator, здійснив перший політ у 2012 році.
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03.03.2026 02:41 Відповісти
Поц який посрав всю енегетику та півКиєва коаще би помовчав
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02.03.2026 21:40 Відповісти
Знов трубку Сталина дунув.
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02.03.2026 23:41 Відповісти
Це просто наочна демонстрація синдрому Данінга-Крюгера.
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03.03.2026 02:45 Відповісти
Та ты уже Украинцев защитил, мародер зелёный.
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03.03.2026 09:14 Відповісти
 
 