Світ не готовий до масованих атак іранськими дронами. Потрібна модернізація систем, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ не готовий до масованих атак іранськими дронами. ППО на Близькому Сході вже не витримує такої інтенсивності атак "шахедами".

Про це глава держави сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Слабкість ППО

Президент зазначив, що на складах країн Близького Сходу є ракети для ППО, але вони поступово завершуються, а країни, які стискаються з атаками, вже не витримують їхньої інтенсивності.

"Це серйозний виклик, потрібна інша зброя, потрібно знати, як авіація бореться проти дронів, досвід, який є українців. Потрібно мати мобільні вогневі групи, потрібно мати дрони-перехоплювачі, відповідні системи", - заявив Зеленський.

Він додав, що українські системи протидії іранським дронам змінюються кожні пів року, а країни, що жили в мирі, очевидно цим не займалися.

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Допомога від України

Президент знову повторив, що Київ готовий надати допомогу країнам Близького Сходу, якщо вони дадуть сигнал Росії про припинення вогню на місяць або два. Наразі офіційних запитів від країн Перської затоки не надходило, проте тривають контакти на рівні МЗС.

"Якщо до нас будуть звертатись партнери, вони можуть прийти до нас, і ми готові навчатися. Щодо обміну зброєю, у нас є до цього інтерес, у нас є свої можливості, які ми виробляємо, і є дефіцит. І у країн Близького Сходу є, в принципі, цей дефіцит, як його заповнити й вирішити наші проблеми. Тому ми будемо готові до контакту", - додав Зеленський.

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