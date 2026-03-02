РУС
Мир не готов к массированным атакам иранскими дронами. Нужна модернизация систем, - Зеленский

шахед

Президент Владимир Зеленскийсчитает, что мир не готов к массированным атакам иранскими дронами. ПВО на Ближнем Востоке уже не выдерживает такой интенсивности атак "шахедами".

Об этом глава государства сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Слабость ПВО 

Президент отметил, что на складах стран Ближнего Востока есть ракеты для ПВО, но они постепенно заканчиваются, а страны, которые сталкиваются с атаками, уже не выдерживают их интенсивности.

"Это серьезный вызов, нужно другое оружие, нужно знать, как авиация борется против дронов, опыт, который есть у украинцев. Нужно иметь мобильные огневые группы, нужно иметь дроны-перехватчики, соответствующие системы", - заявил Зеленский.

Он добавил, что украинские системы противодействия иранским дронам меняются каждые полгода, а страны, жившие в мире, очевидно этим не занимались.

Помощь от Украины

Президент снова повторил, что Киев готов оказать помощь странам Ближнего Востока, если они дадут сигнал России о прекращении огня на месяц или два. Пока официальных запросов от стран Персидского залива не поступало, однако продолжаются контакты на уровне МИД.

"Если к нам будут обращаться партнеры, они могут прийти к нам, и мы готовы обучать. Что касается обмена оружием, у нас есть к этому интерес, у нас есть свои возможности, которые мы производим, и есть дефицит. И у стран Ближнего Востока есть, в принципе, этот дефицит, как его восполнить и решить наши проблемы. Поэтому мы будем готовы к контакту", - добавил Зеленский.

