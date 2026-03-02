Мир не готов к массированным атакам иранскими дронами. Нужна модернизация систем, - Зеленский

Президент Владимир Зеленскийсчитает, что мир не готов к массированным атакам иранскими дронами. ПВО на Ближнем Востоке уже не выдерживает такой интенсивности атак "шахедами".

Об этом глава государства сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Слабость ПВО

Президент отметил, что на складах стран Ближнего Востока есть ракеты для ПВО, но они постепенно заканчиваются, а страны, которые сталкиваются с атаками, уже не выдерживают их интенсивности.

"Это серьезный вызов, нужно другое оружие, нужно знать, как авиация борется против дронов, опыт, который есть у украинцев. Нужно иметь мобильные огневые группы, нужно иметь дроны-перехватчики, соответствующие системы", - заявил Зеленский.

Он добавил, что украинские системы противодействия иранским дронам меняются каждые полгода, а страны, жившие в мире, очевидно этим не занимались.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова помочь сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке в обмен на перемирие с РФ, - Зеленский

Помощь от Украины

Президент снова повторил, что Киев готов оказать помощь странам Ближнего Востока, если они дадут сигнал России о прекращении огня на месяц или два. Пока официальных запросов от стран Персидского залива не поступало, однако продолжаются контакты на уровне МИД.

"Если к нам будут обращаться партнеры, они могут прийти к нам, и мы готовы обучать. Что касается обмена оружием, у нас есть к этому интерес, у нас есть свои возможности, которые мы производим, и есть дефицит. И у стран Ближнего Востока есть, в принципе, этот дефицит, как его восполнить и решить наши проблемы. Поэтому мы будем готовы к контакту", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозил "большой волной" атак США на Иран: "Мы еще даже не начали"