3 325 61

Украина готова помочь сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке в обмен на перемирие с РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отправить лучших экспертов по сбиванию иранских "шахедов" на Ближний Восток, если лидеры этого региона убедят диктатора РФ Путина согласиться на месячное перемирие в войне России против Украины.

Об этом глава государства сказал в телефонном разговоре агентству Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Условие Украины

По его словам, четыре года полномасштабной российской войны позволили Киеву приобрести уникальный опыт в перехвате дронов, многие из которых - иранского производства.

"Я бы предложил следующее: лидеры Ближнего Востока имеют прекрасные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян ввести месячное перемирие. Как только перемирие будет введено, мы отправим наших лучших операторов по перехвату дронов в страны Ближнего Востока", - заявил Зеленский.

Перемирие также может быть объявлено на два месяца или две недели, "чтобы мы могли помочь странам Ближнего Востока защитить гражданское население", добавил президент Украины.

  • Заявление Зеленского прозвучало после того, как города Ближнего Востока, включая Дубаи, стали мишенью для иранских дронов и ракетных обстрелов в выходные, когда Тегеран ответил на военные удары США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники.

"Безусловно, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар имеют хорошие отношения, прежде всего экономические, с Путиным. Мы можем помочь Израилю таким же образом", - резюмировал глава государства.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Великобритания хочет привлечь специалистов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе.
  • Зеленский впоследствии заявил, что Великобритания не делала прямых запросов о привлечении украинских экспертов к сбиванию иранских дронов в Персидском заливе.

Топ комментарии
+30
Ти своє цивільне населення вже захистив?
02.03.2026 19:41 Ответить
+27
Куди ти, провокаторська ****, влазиш? Хочеш, щоб прямо звідти до нас прилетіли іранські ракети чи ісламісти влаштовували теракти у нас? Мало рашиських обстрілів?
02.03.2026 19:41 Ответить
+23
Так і кортить йому оголити фронт щоб Оман і далі виконувався
02.03.2026 19:38 Ответить
Так і кортить йому оголити фронт щоб Оман і далі виконувався
02.03.2026 19:38 Ответить
Взагалі-то він чітко каже, що може послати українських військових якщо буде перемир'я. У тебе проблеми з розумінням прочитаного?
02.03.2026 20:31 Ответить
Перемир'я з ******? То його не буде, бо то ж *****. Сьогодні перемир'я, а завтра в Україну полетять кацапські ракети. Це виглядає якось несерйозно...
02.03.2026 21:10 Ответить
Та ні , просто та маячня , що він несе останнім часом підкреслює, що "кукуха" остаточно поїхала!
02.03.2026 20:32 Ответить
що воно несе ????

господи, скоро замість гішпанського сорому будуть казати
"український сором", або, скорше, "ЗЄльоний сором"
- що буквально означає «чужий сором» або «сором за іншого».
02.03.2026 20:36 Ответить
А путін надішле своїх операторів в Іран?
02.03.2026 19:39 Ответить
Вони вже там.
02.03.2026 19:40 Ответить
Так, бо в інеті гуляє іранській відосік де поряд з іранцем якійсь хєр кацапськім язиком шось ляпало.
02.03.2026 21:13 Ответить
відео "Мадяра" дивитися на місяць можна буде забути? Чи "К-2"?
02.03.2026 19:40 Ответить
Ти своє цивільне населення вже захистив?
02.03.2026 19:41 Ответить
Чому ви бідні - тому що дурні.
А чому дурні - тому що бідні.
02.03.2026 20:54 Ответить
Куди ти, провокаторська ****, влазиш? Хочеш, щоб прямо звідти до нас прилетіли іранські ракети чи ісламісти влаштовували теракти у нас? Мало рашиських обстрілів?
02.03.2026 19:41 Ответить
Але ж якщо буде перемир'я, то це означає, що рашистських обстрілів не буде.
показать весь комментарий
1) Перечитайте уважніше мій допис;
2) Ви вірите в реальне перемир'я з рашкою?
02.03.2026 20:43 Ответить
Над Україною вже шахеди скінчилися?
02.03.2026 19:42 Ответить
Тепер FPVішки замість них літають тисячами !
02.03.2026 19:50 Ответить
"Який розумний, аж страшно..."
02.03.2026 19:43 Ответить
та вони там і так нормально збиваються ..краще ніж у нас

ти їм фламінги дай ..у нас же їх 100500 АНАЛоговнєма ))
02.03.2026 19:43 Ответить
ЗеХаменеї коли ти вже підеш кудись
02.03.2026 19:47 Ответить
В білих тапках?
02.03.2026 20:14 Ответить
Бажано .
02.03.2026 21:05 Ответить
Ти закінчи війну в Україні а потім лізь! І так не вистачає людей на фронті а ти ще й відправляти зібрався
02.03.2026 19:48 Ответить
Як тільки перемир'я буде запроваджено, ми надішлемо наших найкращих операторів із перехоплення дронів до країн Близького Сходу", - заявив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3603207

О вже не про можливі вибори під час перемир'я, а просто полетим в Емірати. Доречі військовий стан же не обов'язково скасовувати
02.03.2026 19:48 Ответить
Atlantic розкрив деталі операції СБУ проти кацапського флоту у 2022-му.
Курва-маска вимкнула старлінк.
02.03.2026 19:57 Ответить
Ох же ж і дурень! Таке робиться тишком-нишком і тоді є вірогідність, що спрацює, а стендап-бидло дипломатія відразу ставить хрест на цій ідеї. Це по-перше.
А по-друге: де гарантія, що путлєр дотримається цього "перемир'я", коли дізнається, що фронт оголений? Або інакше: через скільки годин, після того, як він дізнається про це, оте "перемир'я" буде порушене?
02.03.2026 19:49 Ответить
Звісно. Ще й накопичать чучхерів та найманців та ракет і кабів всяких..
02.03.2026 20:12 Ответить
Знову місячні?
02.03.2026 19:49 Ответить
Кто там такой "креативный"? Зегевара до такого не додумался бы.
02.03.2026 19:57 Ответить
В нас Президент дебіл? Його просять союзники, а він фігвами малює і якісь умови висуває. Що там з ракетами до "Айріс-ті", у нас вже є виробництво? Ні? А AIM-9M Sidewinder скільки Україна в місяць виробляє? А RIM-7 Sea Sparrow?
02.03.2026 19:57 Ответить
Весняне загострення?
02.03.2026 19:58 Ответить
Сраний фігляр. Позорище.
02.03.2026 20:01 Ответить
Лягаю спати з іспанським соромом і прокидаюся
02.03.2026 20:03 Ответить
Що в нього в голові?
02.03.2026 20:03 Ответить
Що у вас в голові?
02.03.2026 20:55 Ответить
Знову обнюхався.
02.03.2026 20:04 Ответить
Клоун в своєму репертуарі ))
02.03.2026 20:06 Ответить
Нам тіки ще однієї війни не вистачає. Хай Стармер з своїми побажання про консультантів йде геть. Разом з перемир'ям Зе. В нас що перебір з найкращими операторами? Хай йдуть і збивають он в Києві все, що летить. Ач які розумні.
02.03.2026 20:11 Ответить
зеля просрав широмаштабне вторгнення навіть при тому що його місяців попереджали. А тепер як дурень зі ступою бігає той баран
02.03.2026 20:11 Ответить
Це дуже не дуже...
02.03.2026 20:12 Ответить
А через месяц что? Президенту надо искать солдат контрактников за приделами Украины сохранив нагим и не отдавая территорию во имя сохранения солдат. Проламывать западных дыбилов давать оружие. В этом направлении , Россия ни перестанет воевать
02.03.2026 20:13 Ответить
коня кують а жаба ногу підставляє
02.03.2026 20:16 Ответить
Відколи ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар союзники України? Союзник США дав 500 млрд: ні ми не будемо допомагати захищати американські бази, Оман да 0 нуль допомоги "Ми готові вступити у бій"!!! Але гарантії безпеки чомусь повинен давати Трамп, я чогось тут не розумію, хто кому союзник? А може Зеленському просити гарантії безпеки теж у Омана?
02.03.2026 20:17 Ответить
Ось так Україна і перевіряється як союзник на вшивість
02.03.2026 20:23 Ответить
Не Украіна, а зеленскій !
02.03.2026 20:48 Ответить
Чоловіче, ти при своєму розумі??!! Ти свою країну думаєш захищати? Кожний день гинуть як воїни так і цивільні, направ тих спеціалістів на прикордоння країни і не понтуйтся, ти не на сцені 95-го Кварталу.
02.03.2026 20:18 Ответить
краще воно взагалі б мовчало)))
02.03.2026 20:29 Ответить
Ідіот. Давай ще в одну війну з іраном влізь. Потім всі втечуть а Україну залишать напризволяще. Тому що Україна не в НАТО. Хай спочатку Україну в НАТО візьмуть і повернуть ЯЗ.
02.03.2026 20:33 Ответить
І нащо це блаблабла яке ніяк не співпадає з реальністю.
Нема важелів впливу у країн близького сходу на московію тим більше після закриття об'єктів та атак на нафтогазовий сектор. Московія зараз може почати на деякий час купатися в нафтогрошах якщо кризис затягнется.
02.03.2026 20:34 Ответить
Зе надсилай зараз, не став перед саудитами завдання, які не можна виконати. У них є гроші і вони залюбки вкладуться в масштабування українських підприємств, які випускають перехоплювачі шахедів. Дуже просто і дуже ефективно.
02.03.2026 20:39 Ответить
Вже надана послуга нічого не варта.
02.03.2026 20:56 Ответить
Хобі Зеленського - язиком як помелом. Його вже давно не можна сприймати серйозно.
02.03.2026 20:44 Ответить
Що за фігня--перемир"я на місяць Що це дасть?
02.03.2026 20:48 Ответить
Перемир'я також може бути оголошене на два місяці або два тижні, "щоб ми могли допомогти країнам Близького Сходу захистити цивільне населення", додав президент України.
Перемир'я тільки для того, щоб у той період рашка не запускала до нас дрони, оскільки хоче надіслати наших операторів із перехоплення дронів до країн Близького Сходу. Ось такий у нас офіс найпростіших рішень.)
02.03.2026 21:08 Ответить
А ТИ НЕ ХОЧЕШ СЕБЕ ОБМІНЯТИ? хоть на халву, або взагалі за дарма тебе, придурка, віддати
02.03.2026 20:51 Ответить
Тепер хай Трамп крутиться.
02.03.2026 20:52 Ответить
Це говорить не політик, в якийсь дешевий маніпулятор.
02.03.2026 21:17 Ответить
че він несе. він неадекватний.
02.03.2026 21:18 Ответить
Бери Міндіча з дЄрмаком і ****** збивай.
02.03.2026 21:19 Ответить
Геть мудака тупорилого! Чмо уже всього "наробило" в Україні, що вистачить на кілька поколінь. Тепер безтолковий ішак "вчить" інших.
02.03.2026 21:19 Ответить
Повертайся у квартал 95... тебе пiдсвiлдомо туди тягне!
02.03.2026 21:20 Ответить
 
 