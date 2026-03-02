Украина готова помочь сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке в обмен на перемирие с РФ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский предложил отправить лучших экспертов по сбиванию иранских "шахедов" на Ближний Восток, если лидеры этого региона убедят диктатора РФ Путина согласиться на месячное перемирие в войне России против Украины.
Об этом глава государства сказал в телефонном разговоре агентству Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Условие Украины
По его словам, четыре года полномасштабной российской войны позволили Киеву приобрести уникальный опыт в перехвате дронов, многие из которых - иранского производства.
"Я бы предложил следующее: лидеры Ближнего Востока имеют прекрасные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян ввести месячное перемирие. Как только перемирие будет введено, мы отправим наших лучших операторов по перехвату дронов в страны Ближнего Востока", - заявил Зеленский.
Перемирие также может быть объявлено на два месяца или две недели, "чтобы мы могли помочь странам Ближнего Востока защитить гражданское население", добавил президент Украины.
- Заявление Зеленского прозвучало после того, как города Ближнего Востока, включая Дубаи, стали мишенью для иранских дронов и ракетных обстрелов в выходные, когда Тегеран ответил на военные удары США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники.
"Безусловно, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар имеют хорошие отношения, прежде всего экономические, с Путиным. Мы можем помочь Израилю таким же образом", - резюмировал глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Великобритания хочет привлечь специалистов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе.
- Зеленский впоследствии заявил, что Великобритания не делала прямых запросов о привлечении украинских экспертов к сбиванию иранских дронов в Персидском заливе.
господи, скоро замість гішпанського сорому будуть казати
"український сором", або, скорше, "ЗЄльоний сором"
- що буквально означає «чужий сором» або «сором за іншого».
А чому дурні - тому що бідні.
2) Ви вірите в реальне перемир'я з рашкою?
ти їм фламінги дай ..у нас же їх 100500 АНАЛоговнєма ))
О вже не про можливі вибори під час перемир'я, а просто полетим в Емірати. Доречі військовий стан же не обов'язково скасовувати
Курва-маска вимкнула старлінк.
А по-друге: де гарантія, що путлєр дотримається цього "перемир'я", коли дізнається, що фронт оголений? Або інакше: через скільки годин, після того, як він дізнається про це, оте "перемир'я" буде порушене?
Нема важелів впливу у країн близького сходу на московію тим більше після закриття об'єктів та атак на нафтогазовий сектор. Московія зараз може почати на деякий час купатися в нафтогрошах якщо кризис затягнется.
Перемир'я тільки для того, щоб у той період рашка не запускала до нас дрони, оскільки хоче надіслати наших операторів із перехоплення дронів до країн Близького Сходу. Ось такий у нас офіс найпростіших рішень.)