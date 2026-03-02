Украина готова помочь сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке в обмен на перемирие с РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отправить лучших экспертов по сбиванию иранских "шахедов" на Ближний Восток, если лидеры этого региона убедят диктатора РФ Путина согласиться на месячное перемирие в войне России против Украины.

Об этом глава государства сказал в телефонном разговоре агентству Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Условие Украины

По его словам, четыре года полномасштабной российской войны позволили Киеву приобрести уникальный опыт в перехвате дронов, многие из которых - иранского производства.

"Я бы предложил следующее: лидеры Ближнего Востока имеют прекрасные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян ввести месячное перемирие. Как только перемирие будет введено, мы отправим наших лучших операторов по перехвату дронов в страны Ближнего Востока", - заявил Зеленский.

Перемирие также может быть объявлено на два месяца или две недели, "чтобы мы могли помочь странам Ближнего Востока защитить гражданское население", добавил президент Украины.

Заявление Зеленского прозвучало после того, как города Ближнего Востока, включая Дубаи, стали мишенью для иранских дронов и ракетных обстрелов в выходные, когда Тегеран ответил на военные удары США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники.

"Безусловно, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар имеют хорошие отношения, прежде всего экономические, с Путиным. Мы можем помочь Израилю таким же образом", - резюмировал глава государства.

Что предшествовало?