Україна готова допомогти збивати іранські дрони на Близькому Сході в обмін на перемир’я з РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував відправити найкращих експертів зі збиття іранських "шахедів" на Близький Схід, якщо лідери цього регіону переконають диктатора РФ Путіна погодитися на місячне перемир'я у війні Росії проти України.

Про це голова держави сказав в телефонній розмові агентству Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Умова України

За його словами, чотири роки повномасштабної російської війни дозволили Києву здобути унікальний досвід у перехопленні дронів, багато з яких –– іранського виробництва.

"Я б запропонував наступне: лідери Близького Сходу мають чудові відносини з росіянами. Вони можуть попросити росіян ввести місячне перемир'я. Як тільки перемир'я буде запроваджено, ми надішлемо наших найкращих операторів із перехоплення дронів до країн Близького Сходу", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення ситуації на Близькому Сході, - Сибіга

Перемир'я також може бути оголошене на два місяці або два тижні, "щоб ми могли допомогти країнам Близького Сходу захистити цивільне населення", додав президент України.

Заява Зеленського пролунала після того, як міста Близького Сходу, включаючи Дубай, стали мішенню для іранських дронів і ракетних обстрілів у вихідні, коли Тегеран відповів на військові удари США та Ізраїлю, в результаті яких загинув верховний лідер аятолла Алі Хаменеї та інші високопосадовці.

"Безумовно, ОАЕ, Саудівська Аравія та Катар мають хороші відносини, насамперед економічні, з Путіним. Ми можемо допомогти Ізраїлю таким же чином", - резюмував голова держави.

Також читайте: Трамп: Операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів

Що передувало?