Україна готова допомогти збивати іранські дрони на Близькому Сході в обмін на перемир’я з РФ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський запропонував відправити найкращих експертів зі збиття іранських "шахедів" на Близький Схід, якщо лідери цього регіону переконають диктатора РФ Путіна погодитися на місячне перемир'я у війні Росії проти України.
Про це голова держави сказав в телефонній розмові агентству Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Умова України
За його словами, чотири роки повномасштабної російської війни дозволили Києву здобути унікальний досвід у перехопленні дронів, багато з яких –– іранського виробництва.
"Я б запропонував наступне: лідери Близького Сходу мають чудові відносини з росіянами. Вони можуть попросити росіян ввести місячне перемир'я. Як тільки перемир'я буде запроваджено, ми надішлемо наших найкращих операторів із перехоплення дронів до країн Близького Сходу", - заявив Зеленський.
Перемир'я також може бути оголошене на два місяці або два тижні, "щоб ми могли допомогти країнам Близького Сходу захистити цивільне населення", додав президент України.
- Заява Зеленського пролунала після того, як міста Близького Сходу, включаючи Дубай, стали мішенню для іранських дронів і ракетних обстрілів у вихідні, коли Тегеран відповів на військові удари США та Ізраїлю, в результаті яких загинув верховний лідер аятолла Алі Хаменеї та інші високопосадовці.
"Безумовно, ОАЕ, Саудівська Аравія та Катар мають хороші відносини, насамперед економічні, з Путіним. Ми можемо допомогти Ізраїлю таким же чином", - резюмував голова держави.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Велика Британія хоче залучити фахівців з України для збиття іранських дронів у Перській затоці.
- Зеленський згодом заявив, що Британія не робила прямих запитів про залучення українських експертів до збиття іранських дронів у Перській затоці.
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Зелей*бнутим не доведеш, що не може глава країни ляпати що завгодно!
господи, скоро замість гішпанського сорому будуть казати
"український сором", або, скорше, "ЗЄльоний сором"
- що буквально означає «чужий сором» або «сором за іншого».
А чому дурні - тому що бідні.
2) Ви вірите в реальне перемир'я з рашкою?
ти їм фламінги дай ..у нас же їх 100500 АНАЛоговнєма ))
О вже не про можливі вибори під час перемир'я, а просто полетим в Емірати. Доречі військовий стан же не обов'язково скасовувати
Курва-маска вимкнула старлінк.
А по-друге: де гарантія, що путлєр дотримається цього "перемир'я", коли дізнається, що фронт оголений? Або інакше: через скільки годин, після того, як він дізнається про це, оте "перемир'я" буде порушене?
Нема важелів впливу у країн близького сходу на московію тим більше після закриття об'єктів та атак на нафтогазовий сектор. Московія зараз може почати на деякий час купатися в нафтогрошах якщо кризис затягнется.
Перемир'я тільки для того, щоб у той період рашка не запускала до нас дрони, оскільки хоче надіслати наших операторів із перехоплення дронів до країн Близького Сходу. Ось такий у нас офіс найпростіших рішень.)
https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8 Зеленский просит чтобы Путин забрал Украину за долги!
По перше,амери мають своїх спеців зі сфери новітніх засобів ппо, головне -потрібна їх достатня кількість.
По друге, пу не піде на поступки, на такі саме умови.
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У бубочки ще тоді в дерев'яній голові лаври проросли..от і пхає він свого п'ятака в кожну сраку..не важливо просять його чи ні. А як ще заявити про свою значимість в світовому політикумі?
у ірана з пу є договор про стратегічне партнерство і взаємодопомогу в разі...і чорнила на цьому папірці ще не висохли.
Да, відношення пу к папірцям загально відоме.
Але... погодитися на припинення вогню, щоб укр.мисливці за дронами і ракетами відправились збивати іранськи шахеди... то це вже навіть доя пу стало б перебором і... остаточна втрата залишків посіпак...не тільки хамазу чи хезболи, а і півн.кореї да і прихильності Китаю.
Наркотично-залежний президент у воюючій країні - Катастрофа і море крові...