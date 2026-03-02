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Україна готова допомогти збивати іранські дрони на Близькому Сході в обмін на перемир’я з РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував відправити найкращих експертів зі збиття іранських "шахедів" на Близький Схід, якщо лідери цього регіону переконають диктатора РФ Путіна погодитися на місячне перемир'я у війні Росії проти України.

Про це голова держави сказав в телефонній розмові агентству Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Умова України

За його словами, чотири роки повномасштабної російської війни дозволили Києву здобути унікальний досвід у перехопленні дронів, багато з яких –– іранського виробництва.

"Я б запропонував наступне: лідери Близького Сходу мають чудові відносини з росіянами. Вони можуть попросити росіян ввести місячне перемир'я. Як тільки перемир'я буде запроваджено, ми надішлемо наших найкращих операторів із перехоплення дронів до країн Близького Сходу", - заявив Зеленський.

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Перемир'я також може бути оголошене на два місяці або два тижні, "щоб ми могли допомогти країнам Близького Сходу захистити цивільне населення", додав президент України.

  • Заява Зеленського пролунала після того, як міста Близького Сходу, включаючи Дубай, стали мішенню для іранських дронів і ракетних обстрілів у вихідні, коли Тегеран відповів на військові удари США та Ізраїлю, в результаті яких загинув верховний лідер аятолла Алі Хаменеї та інші високопосадовці.

"Безумовно, ОАЕ, Саудівська Аравія та Катар мають хороші відносини, насамперед економічні, з Путіним. Ми можемо допомогти Ізраїлю таким же чином", - резюмував голова держави.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Велика Британія хоче залучити фахівців з України для збиття іранських дронів у Перській затоці.
  • Зеленський згодом заявив, що Британія не робила прямих запитів про залучення українських експертів до збиття іранських дронів у Перській затоці.

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) Іран (3472) Близький Схід (346) перемир’я (1068) Шахед (2252)
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Топ коментарі
+52
Ти своє цивільне населення вже захистив?
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02.03.2026 19:41 Відповісти
+46
Так і кортить йому оголити фронт щоб Оман і далі виконувався
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02.03.2026 19:38 Відповісти
+46
Куди ти, провокаторська ****, влазиш? Хочеш, щоб прямо звідти до нас прилетіли іранські ракети чи ісламісти влаштовували теракти у нас? Мало рашиських обстрілів?
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02.03.2026 19:41 Відповісти
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Так і кортить йому оголити фронт щоб Оман і далі виконувався
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02.03.2026 19:38 Відповісти
Взагалі-то він чітко каже, що може послати українських військових якщо буде перемир'я. У тебе проблеми з розумінням прочитаного?
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02.03.2026 20:31 Відповісти
Перемир'я з ******? То його не буде, бо то ж *****. Сьогодні перемир'я, а завтра в Україну полетять кацапські ракети. Це виглядає якось несерйозно...
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02.03.2026 21:10 Відповісти
Значить, не буде українських військових на Близькому сході.
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02.03.2026 21:35 Відповісти
Розуміти логіку не всім дано, але дякую за уважне прочитання!
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02.03.2026 21:50 Відповісти
У ваших коментах немає логіки. Там нема що розуміти. навіть коментарі переплутали, і написали свою відповідь не під тим коментарем.
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02.03.2026 22:06 Відповісти
Голвне, щоб була у ваших! Не там розмістив відповідь, але під таким самим дописом.
Зелей*бнутим не доведеш, що не може глава країни ляпати що завгодно!
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02.03.2026 22:15 Відповісти
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02.03.2026 22:29 Відповісти
Та ні , просто та маячня , що він несе останнім часом підкреслює, що "кукуха" остаточно поїхала!
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02.03.2026 20:32 Відповісти
У чому "маячня"? Роз'ясни.
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02.03.2026 21:39 Відповісти
Знову коксу єрмак не виділив
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02.03.2026 23:39 Відповісти
що воно несе ????

господи, скоро замість гішпанського сорому будуть казати
"український сором", або, скорше, "ЗЄльоний сором"
- що буквально означає «чужий сором» або «сором за іншого».
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02.03.2026 20:36 Відповісти
А путін надішле своїх операторів в Іран?
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02.03.2026 19:39 Відповісти
Вони вже там.
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02.03.2026 19:40 Відповісти
Так, бо в інеті гуляє іранській відосік де поряд з іранцем якійсь хєр кацапськім язиком шось ляпало.
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02.03.2026 21:13 Відповісти
відео "Мадяра" дивитися на місяць можна буде забути? Чи "К-2"?
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02.03.2026 19:40 Відповісти
Ти своє цивільне населення вже захистив?
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02.03.2026 19:41 Відповісти
Чому ви бідні - тому що дурні.
А чому дурні - тому що бідні.
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02.03.2026 20:54 Відповісти
Куди ти, провокаторська ****, влазиш? Хочеш, щоб прямо звідти до нас прилетіли іранські ракети чи ісламісти влаштовували теракти у нас? Мало рашиських обстрілів?
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02.03.2026 19:41 Відповісти
Але ж якщо буде перемир'я, то це означає, що рашистських обстрілів не буде.
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02.03.2026 20:34 Відповісти
1) Перечитайте уважніше мій допис;
2) Ви вірите в реальне перемир'я з рашкою?
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02.03.2026 20:43 Відповісти
Уважно прочитав ваш допис, і помітив відсутність у ньому логіки. Особисто я в перемир'я не вірю. Отже, не буде перемир'я, не буде і українських військових на Близькому сході.
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02.03.2026 21:42 Відповісти
Над Україною вже шахеди скінчилися?
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02.03.2026 19:42 Відповісти
Тепер FPVішки замість них літають тисячами !
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02.03.2026 19:50 Відповісти
"Який розумний, аж страшно..."
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02.03.2026 19:43 Відповісти
та вони там і так нормально збиваються ..краще ніж у нас

ти їм фламінги дай ..у нас же їх 100500 АНАЛоговнєма ))
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02.03.2026 19:43 Відповісти
ЗеХаменеї коли ти вже підеш кудись
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02.03.2026 19:47 Відповісти
В білих тапках?
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02.03.2026 20:14 Відповісти
Бажано .
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02.03.2026 21:05 Відповісти
Ти закінчи війну в Україні а потім лізь! І так не вистачає людей на фронті а ти ще й відправляти зібрався
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02.03.2026 19:48 Відповісти
Як тільки перемир'я буде запроваджено, ми надішлемо наших найкращих операторів із перехоплення дронів до країн Близького Сходу", - заявив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3603207

О вже не про можливі вибори під час перемир'я, а просто полетим в Емірати. Доречі військовий стан же не обов'язково скасовувати
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02.03.2026 19:48 Відповісти
Atlantic розкрив деталі операції СБУ проти кацапського флоту у 2022-му.
Курва-маска вимкнула старлінк.
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02.03.2026 19:57 Відповісти
Ох же ж і дурень! Таке робиться тишком-нишком і тоді є вірогідність, що спрацює, а стендап-бидло дипломатія відразу ставить хрест на цій ідеї. Це по-перше.
А по-друге: де гарантія, що путлєр дотримається цього "перемир'я", коли дізнається, що фронт оголений? Або інакше: через скільки годин, після того, як він дізнається про це, оте "перемир'я" буде порушене?
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02.03.2026 19:49 Відповісти
Звісно. Ще й накопичать чучхерів та найманців та ракет і кабів всяких..
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02.03.2026 20:12 Відповісти
Знову місячні?
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02.03.2026 19:49 Відповісти
Кто там такой "креативный"? Зегевара до такого не додумался бы.
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02.03.2026 19:57 Відповісти
В нас Президент дебіл? Його просять союзники, а він фігвами малює і якісь умови висуває. Що там з ракетами до "Айріс-ті", у нас вже є виробництво? Ні? А AIM-9M Sidewinder скільки Україна в місяць виробляє? А RIM-7 Sea Sparrow?
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02.03.2026 19:57 Відповісти
Весняне загострення?
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02.03.2026 19:58 Відповісти
Сраний фігляр. Позорище.
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02.03.2026 20:01 Відповісти
Лягаю спати з іспанським соромом і прокидаюся
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02.03.2026 20:03 Відповісти
Що в нього в голові?
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02.03.2026 20:03 Відповісти
Що у вас в голові?
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02.03.2026 20:55 Відповісти
Знову обнюхався.
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02.03.2026 20:04 Відповісти
Клоун в своєму репертуарі ))
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02.03.2026 20:06 Відповісти
Нам тіки ще однієї війни не вистачає. Хай Стармер з своїми побажання про консультантів йде геть. Разом з перемир'ям Зе. В нас що перебір з найкращими операторами? Хай йдуть і збивають он в Києві все, що летить. Ач які розумні.
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02.03.2026 20:11 Відповісти
зеля просрав широмаштабне вторгнення навіть при тому що його місяців попереджали. А тепер як дурень зі ступою бігає той баран
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02.03.2026 20:11 Відповісти
Це дуже не дуже...
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02.03.2026 20:12 Відповісти
А через месяц что? Президенту надо искать солдат контрактников за приделами Украины сохранив нагим и не отдавая территорию во имя сохранения солдат. Проламывать западных дыбилов давать оружие. В этом направлении , Россия ни перестанет воевать
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02.03.2026 20:13 Відповісти
коня кують а жаба ногу підставляє
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02.03.2026 20:16 Відповісти
Відколи ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар союзники України? Союзник США дав 500 млрд: ні ми не будемо допомагати захищати американські бази, Оман да 0 нуль допомоги "Ми готові вступити у бій"!!! Але гарантії безпеки чомусь повинен давати Трамп, я чогось тут не розумію, хто кому союзник? А може Зеленському просити гарантії безпеки теж у Омана?
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02.03.2026 20:17 Відповісти
Ось так Україна і перевіряється як союзник на вшивість
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02.03.2026 20:23 Відповісти
Не Украіна, а зеленскій !
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02.03.2026 20:48 Відповісти
Чоловіче, ти при своєму розумі??!! Ти свою країну думаєш захищати? Кожний день гинуть як воїни так і цивільні, направ тих спеціалістів на прикордоння країни і не понтуйтся, ти не на сцені 95-го Кварталу.
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02.03.2026 20:18 Відповісти
краще воно взагалі б мовчало)))
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02.03.2026 20:29 Відповісти
Ідіот. Давай ще в одну війну з іраном влізь. Потім всі втечуть а Україну залишать напризволяще. Тому що Україна не в НАТО. Хай спочатку Україну в НАТО візьмуть і повернуть ЯЗ.
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02.03.2026 20:33 Відповісти
І нащо це блаблабла яке ніяк не співпадає з реальністю.
Нема важелів впливу у країн близького сходу на московію тим більше після закриття об'єктів та атак на нафтогазовий сектор. Московія зараз може почати на деякий час купатися в нафтогрошах якщо кризис затягнется.
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02.03.2026 20:34 Відповісти
Зе надсилай зараз, не став перед саудитами завдання, які не можна виконати. У них є гроші і вони залюбки вкладуться в масштабування українських підприємств, які випускають перехоплювачі шахедів. Дуже просто і дуже ефективно.
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02.03.2026 20:39 Відповісти
Вже надана послуга нічого не варта.
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02.03.2026 20:56 Відповісти
Хобі Зеленського - язиком як помелом. Його вже давно не можна сприймати серйозно.
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02.03.2026 20:44 Відповісти
Що за фігня--перемир"я на місяць Що це дасть?
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02.03.2026 20:48 Відповісти
Перемир'я також може бути оголошене на два місяці або два тижні, "щоб ми могли допомогти країнам Близького Сходу захистити цивільне населення", додав президент України.
Перемир'я тільки для того, щоб у той період рашка не запускала до нас дрони, оскільки хоче надіслати наших операторів із перехоплення дронів до країн Близького Сходу. Ось такий у нас офіс найпростіших рішень.)
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02.03.2026 21:08 Відповісти
Як тільки буде підтверджено,що українські військові там, то відразу ж на нас полетить 100500 різного кацапського лайна щоденно.
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02.03.2026 22:27 Відповісти
ідіотизм. ********** з іраном через ці 2 тижні тиші??
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03.03.2026 02:42 Відповісти
Це дасть те, що за місяць русня підтягне резерви та влупить так, що наступна зупинка буде вже біля Дніпра.
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02.03.2026 22:41 Відповісти
А ТИ НЕ ХОЧЕШ СЕБЕ ОБМІНЯТИ? хоть на халву, або взагалі за дарма тебе, придурка, віддати
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02.03.2026 20:51 Відповісти
Та він просився вже..xyйло тоді прийняти не захотіло.
https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8 Зеленский просит чтобы Путин забрал Украину за долги!
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02.03.2026 23:02 Відповісти
Тепер хай Трамп крутиться.
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02.03.2026 20:52 Відповісти
Це говорить не політик, в якийсь дешевий маніпулятор.
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02.03.2026 21:17 Відповісти
че він несе. він неадекватний.
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02.03.2026 21:18 Відповісти
Бери Міндіча з дЄрмаком і ****** збивай.
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02.03.2026 21:19 Відповісти
Геть мудака тупорилого! Чмо уже всього "наробило" в Україні, що вистачить на кілька поколінь. Тепер безтолковий ішак "вчить" інших.
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02.03.2026 21:19 Відповісти
Повертайся у квартал 95... тебе пiдсвiлдомо туди тягне!
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02.03.2026 21:20 Відповісти
А квартал в Ізраїль. Євреїв висміювати.
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02.03.2026 21:43 Відповісти
Заявка далека від реальності і той,хто вручив йому читати цей текст, добре про це знає.
По перше,амери мають своїх спеців зі сфери новітніх засобів ппо, головне -потрібна їх достатня кількість.
По друге, пу не піде на поступки, на такі саме умови.
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02.03.2026 21:44 Відповісти
Ах ти ж су* о 🤡зелена , тобі місяц треба на підтасовку виборів ,а людям як жити далі з тобой обдовбишем ,та ще і арабський світ піде на Україну з півдня !!!
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02.03.2026 22:00 Відповісти
тут у нас над головою практично кожну ніч
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02.03.2026 22:35 Відповісти
Нехай летять пташки до юденського племені у гості...
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02.03.2026 22:41 Відповісти
"А ви ніколи не думали про те, що наш нинішній президент - один з найвеличніших лідерів цього світу … (С) Андрій Єрмак. 20.09.2019
------------------
У бубочки ще тоді в дерев'яній голові лаври проросли..от і пхає він свого п'ятака в кожну сраку..не важливо просять його чи ні. А як ще заявити про свою значимість в світовому політикумі?
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02.03.2026 22:55 Відповісти
з якого боку не дивись= абсурд
у ірана з пу є договор про стратегічне партнерство і взаємодопомогу в разі...і чорнила на цьому папірці ще не висохли.
Да, відношення пу к папірцям загально відоме.
Але... погодитися на припинення вогню, щоб укр.мисливці за дронами і ракетами відправились збивати іранськи шахеди... то це вже навіть доя пу стало б перебором і... остаточна втрата залишків посіпак...не тільки хамазу чи хезболи, а і півн.кореї да і прихильності Китаю.
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02.03.2026 23:47 Відповісти
ці регіони з х..йлом нафтою балуються, то тут є раціональне зерно... Якщо союзники з ЄС і трампо не дуже будуть скиглити.. я про ракети ППО
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03.03.2026 04:43 Відповісти
Наркотики - зло!
Наркотично-залежний президент у воюючій країні - Катастрофа і море крові...
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03.03.2026 06:15 Відповісти
 
 