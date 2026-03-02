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Запиту щодо залучення українських експертів для збиття іранських дронів не отримував, - Зеленський

Чи допомагатимуть українці збивати шахеди на Близькому Сході?

Президент Володимир Зеленський заявив, що не отримував прямих запитів від партнерів або представників Близького Сходу щодо залучення українських експертів для збиття іранських дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо?

"Напряму ніяких запитів я не отримав ні від Британії, ні від жодного з партнерів, а також від представників Близького Сходу. Я ні з ким розмовляв про це, тому нема про що і говорити далі, якщо чесно", - зазначив він.

Читайте: Ситуація в Ірані наразі не впливає на постачання американської зброї Україні, - Зеленський

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на золото перевищили $5400 за унцію: війна на Близькому Сході змушує інвесторів шукати безпечні активи

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) Іран (3472) Близький Схід (346)
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Топ коментарі
+7
"Я ні з ким розмовляв про це, тому нема про що і говорити далі, якщо чесно"

Довбойобина криворагульна, якщо прем'єр великої європейської країни про це говорить - то це не просто так і не тому що його тупорилий як дуб спічрайтер якусь ***** пісдсунув.
Тобі дали інформаційний пас - так підхоплюй, кажи що готові поділитись досвідом, ми вам - ви нам і т.д.
Ні, для ********** макаки це надто складна думка.
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02.03.2026 14:02 Відповісти
+4
Це був би непоганий гешефт: ми їм спеціалістів, а вони нам ліцензії на виробництво крилатих ракет/ракет ППО.
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02.03.2026 13:55 Відповісти
+3
Кляті буржуїни, , не шлють запити...
Тримають нашого бубасіка за зелену куєту...
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02.03.2026 14:03 Відповісти
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Це був би непоганий гешефт: ми їм спеціалістів, а вони нам ліцензії на виробництво крилатих ракет/ракет ППО.
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02.03.2026 13:55 Відповісти
На фірмі міндвча
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02.03.2026 14:40 Відповісти
вешайся гнида-барыга
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02.03.2026 13:57 Відповісти
Ыбать ти Потужний!!
Україну треба захищати!!! Зелена команда експертів по експертам...

А Захід має сьорбати свій новий Перл-Харбор !!! 🙏🙏☃️❤️ Ми молились за це - бо таким "цивілізованим" "демократіям" доходить лише через біль в дупі .
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02.03.2026 13:59 Відповісти
"Я ні з ким розмовляв про це, тому нема про що і говорити далі, якщо чесно"

Довбойобина криворагульна, якщо прем'єр великої європейської країни про це говорить - то це не просто так і не тому що його тупорилий як дуб спічрайтер якусь ***** пісдсунув.
Тобі дали інформаційний пас - так підхоплюй, кажи що готові поділитись досвідом, ми вам - ви нам і т.д.
Ні, для ********** макаки це надто складна думка.
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02.03.2026 14:02 Відповісти
Кляті буржуїни, , не шлють запити...
Тримають нашого бубасіка за зелену куєту...
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02.03.2026 14:03 Відповісти
ТЦК ВЖЕ ПОЇХАЛИ ДО ДУБАЮ,ОБМІН ДОСВІДОМ
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02.03.2026 14:10 Відповісти
Треба роздовбати усі порти на Каспії , що співпрацювали з Іраном і получали санкційні товари
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02.03.2026 14:15 Відповісти
Может ты уже не в том ранге чтобы тебе запит давать). И без тебя порешают. Сунак с Борей сами справятся. Они тут уже керуют полным ходом)
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02.03.2026 14:55 Відповісти
 
 