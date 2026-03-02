Запиту щодо залучення українських експертів для збиття іранських дронів не отримував, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не отримував прямих запитів від партнерів або представників Близького Сходу щодо залучення українських експертів для збиття іранських дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо?

"Напряму ніяких запитів я не отримав ні від Британії, ні від жодного з партнерів, а також від представників Близького Сходу. Я ні з ким розмовляв про це, тому нема про що і говорити далі, якщо чесно", - зазначив він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Велика Британія хоче залучити фахівців з України для збиття іранських дронів у Перській затоці.

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