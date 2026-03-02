Запиту щодо залучення українських експертів для збиття іранських дронів не отримував, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що не отримував прямих запитів від партнерів або представників Близького Сходу щодо залучення українських експертів для збиття іранських дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відомо?
"Напряму ніяких запитів я не отримав ні від Британії, ні від жодного з партнерів, а також від представників Близького Сходу. Я ні з ким розмовляв про це, тому нема про що і говорити далі, якщо чесно", - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Велика Британія хоче залучити фахівців з України для збиття іранських дронів у Перській затоці.
Топ коментарі
+7 Yuri I #427530
показати весь коментар02.03.2026 14:02 Відповісти Посилання
+4 Randall Flag #387882
показати весь коментар02.03.2026 13:55 Відповісти Посилання
+3 ПП Уксусов
показати весь коментар02.03.2026 14:03 Відповісти Посилання
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Україну треба захищати!!! Зелена команда експертів по експертам...
А Захід має сьорбати свій новий Перл-Харбор !!! 🙏🙏☃️❤️ Ми молились за це - бо таким "цивілізованим" "демократіям" доходить лише через біль в дупі .
Довбойобина криворагульна, якщо прем'єр великої європейської країни про це говорить - то це не просто так і не тому що його тупорилий як дуб спічрайтер якусь ***** пісдсунув.
Тобі дали інформаційний пас - так підхоплюй, кажи що готові поділитись досвідом, ми вам - ви нам і т.д.
Ні, для ********** макаки це надто складна думка.
Тримають нашого бубасіка за зелену куєту...