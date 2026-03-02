Запроса о привлечении украинских экспертов для сбивания иранских дронов не получал, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что не получал прямых запросов от партнеров или представителей Ближнего Востока о привлечении украинских экспертов для сбивания иранских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Напрямую никаких запросов я не получал ни от Великобритании, ни от кого-либо из партнеров, а также от представителей Ближнего Востока. Я ни с кем не разговаривал об этом, поэтому не о чем и говорить дальше, если честно", - отметил он.

Читайте: Ситуация в Иране пока не влияет на поставки американского оружия Украине, - Зеленский

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Великобритания хочет привлечь специалистов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на золото превысили $5400 за унцию: война на Ближнем Востоке заставляет инвесторов искать безопасные активы