Запроса о привлечении украинских экспертов для сбивания иранских дронов не получал, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что не получал прямых запросов от партнеров или представителей Ближнего Востока о привлечении украинских экспертов для сбивания иранских дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что известно
"Напрямую никаких запросов я не получал ни от Великобритании, ни от кого-либо из партнеров, а также от представителей Ближнего Востока. Я ни с кем не разговаривал об этом, поэтому не о чем и говорить дальше, если честно", - отметил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Великобритания хочет привлечь специалистов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе.
Топ комментарии
+7 Yuri I #427530
показать весь комментарий02.03.2026 14:02 Ответить Ссылка
+4 Randall Flag #387882
показать весь комментарий02.03.2026 13:55 Ответить Ссылка
+2 ПП Уксусов
показать весь комментарий02.03.2026 14:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Україну треба захищати!!! Зелена команда експертів по експертам...
А Захід має сьорбати свій новий Перл-Харбор !!! 🙏🙏☃️❤️ Ми молились за це - бо таким "цивілізованим" "демократіям" доходить лише через біль в дупі .
Довбойобина криворагульна, якщо прем'єр великої європейської країни про це говорить - то це не просто так і не тому що його тупорилий як дуб спічрайтер якусь ***** пісдсунув.
Тобі дали інформаційний пас - так підхоплюй, кажи що готові поділитись досвідом, ми вам - ви нам і т.д.
Ні, для ********** макаки це надто складна думка.
Тримають нашого бубасіка за зелену куєту...