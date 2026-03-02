РУС
Удары США по Ирану
482 10

Запроса о привлечении украинских экспертов для сбивания иранских дронов не получал, - Зеленский

Будут ли украинцы помогать сбивать шахидов на Ближнем Востоке?

Президент Владимир Зеленский заявил, что не получал прямых запросов от партнеров или представителей Ближнего Востока о привлечении украинских экспертов для сбивания иранских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что известно

"Напрямую никаких запросов я не получал ни от Великобритании, ни от кого-либо из партнеров, а также от представителей Ближнего Востока. Я ни с кем не разговаривал об этом, поэтому не о чем и говорить дальше, если честно", - отметил он.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (10660) Иран (820) Ближний Восток (26)
+7
"Я ні з ким розмовляв про це, тому нема про що і говорити далі, якщо чесно"

Довбойобина криворагульна, якщо прем'єр великої європейської країни про це говорить - то це не просто так і не тому що його тупорилий як дуб спічрайтер якусь ***** пісдсунув.
Тобі дали інформаційний пас - так підхоплюй, кажи що готові поділитись досвідом, ми вам - ви нам і т.д.
Ні, для ********** макаки це надто складна думка.
02.03.2026 14:02 Ответить
+4
Це був би непоганий гешефт: ми їм спеціалістів, а вони нам ліцензії на виробництво крилатих ракет/ракет ППО.
02.03.2026 13:55 Ответить
+2
Кляті буржуїни, , не шлють запити...
Тримають нашого бубасіка за зелену куєту...
02.03.2026 14:03 Ответить
На фірмі міндвча
02.03.2026 14:40 Ответить
вешайся гнида-барыга
02.03.2026 13:57 Ответить
Ыбать ти Потужний!!
Україну треба захищати!!! Зелена команда експертів по експертам...

А Захід має сьорбати свій новий Перл-Харбор !!! 🙏🙏☃️❤️ Ми молились за це - бо таким "цивілізованим" "демократіям" доходить лише через біль в дупі .
02.03.2026 13:59 Ответить
ТЦК ВЖЕ ПОЇХАЛИ ДО ДУБАЮ,ОБМІН ДОСВІДОМ
02.03.2026 14:10 Ответить
Треба роздовбати усі порти на Каспії , що співпрацювали з Іраном і получали санкційні товари
02.03.2026 14:15 Ответить
Может ты уже не в том ранге чтобы тебе запит давать). И без тебя порешают. Сунак с Борей сами справятся. Они тут уже керуют полным ходом)
02.03.2026 14:55 Ответить
 
 