Ситуация в Иране пока не влияет на поставки американского оружия Украине, - Зеленский

Мендель: "Война позволила Зеленскому процветать и обрести неограниченную власть".

Со стороны США и Европы пока не поступало никаких сигналов о том, что ситуация вокруг Ирана повлияет на программу PURL по поставкам американского оружия Украине.

Об этом сообщил президент Зеленский в комментарии для журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, программа работает, но интенсивность боевых действий в Иране будет влиять на количество ПВО для Украины. Зеленский отметил, что работает над тем, чтобы были транши от европейских партнеров.

Безусловно, этот вопрос беспокоит нас, и поэтому мы на связи с нашими партнерами, буквально 10 минут назад я разговаривал с канцлером Германии и также поднимал этот вопрос. Пока что от американцев и от европейцев подобных сигналов не было, все понимают, что для нас это - это наша жизнь - соответствующее оружие", - сказал Зеленский журналистам.

Как сообщалось, Зеленский пока не может подтвердить, что следующие трехсторонние переговоры Украины, США и РФ состоятся именно в Абу-Даби. Все из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Читайте также: Иран атаковал ракетами Тель-Авив: один человек погиб, не менее 20 раненых

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: ЦАХАЛ заявил о ликвидации семи иранских военных чиновников

Зеленский Владимир (10660) Иран (820)
Зелю знову під кайфом застали.

показать весь комментарий
02.03.2026 13:26 Ответить
Сьогодні не впливає, завтра впливає...
Ось для чого нам потрібен цей конферансьє, в по сумісництву - гєопалітєг на паличці...
показать весь комментарий
02.03.2026 13:36 Ответить
а пізніше заявить що ппо пусті стояли
показать весь комментарий
02.03.2026 13:21 Ответить
наразі....
показать весь комментарий
02.03.2026 13:22 Ответить
Не впливає тому що те що використовують в Ірані нам не поставляли ніколи. Там нема наземної операції.
показать весь комментарий
02.03.2026 13:26 Ответить
чхнути захотів, в носі засвербіло а свій носовичок как то в офісє, на камінє забув ))
показать весь комментарий
02.03.2026 13:30 Ответить
Піднажми на закупівлі зброї - бо хто зна шо буде завтра
показать весь комментарий
02.03.2026 13:29 Ответить
Сразу вспомнил крылатое: "Хватит дуэлей, на сегодня хватит дуэлей"(Людовик XIII, обращаясь к мушкетерам).
показать весь комментарий
02.03.2026 13:31 Ответить
FT написав що через війну в Ірані ракет Петріот може не залишитися навіть для самих США.
показать весь комментарий
02.03.2026 13:32 Ответить
за два тижні повернешся до цієї промови...
показать весь комментарий
02.03.2026 13:35 Ответить
