Ситуация в Иране пока не влияет на поставки американского оружия Украине, - Зеленский

Со стороны США и Европы пока не поступало никаких сигналов о том, что ситуация вокруг Ирана повлияет на программу PURL по поставкам американского оружия Украине.

Об этом сообщил президент Зеленский в комментарии для журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, программа работает, но интенсивность боевых действий в Иране будет влиять на количество ПВО для Украины. Зеленский отметил, что работает над тем, чтобы были транши от европейских партнеров.

Безусловно, этот вопрос беспокоит нас, и поэтому мы на связи с нашими партнерами, буквально 10 минут назад я разговаривал с канцлером Германии и также поднимал этот вопрос. Пока что от американцев и от европейцев подобных сигналов не было, все понимают, что для нас это - это наша жизнь - соответствующее оружие", - сказал Зеленский журналистам.

Как сообщалось, Зеленский пока не может подтвердить, что следующие трехсторонние переговоры Украины, США и РФ состоятся именно в Абу-Даби. Все из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

