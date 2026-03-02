Ситуація в Ірані наразі не впливає на постачання американської зброї Україні, - Зеленський

З боку США та Європи наразі не надходило жодних сигналів, що ситуація навколо Ірану вплине на програму PURL з постачання американської зброї Україні.

Про це повідомив президент Зеленський у коментарі для журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, програма працює, але інтенсивність бойових дій в Ірані впливатиме на кількість ППО для України. Зеленський зазначив, що працює над тим, щоб були транші від європейських партнерів.

Безумовно це питання турбує нас і тому ми на контакті з нашими партнерами, буквально 10 хвилин тому я розмовляв з канцлером Німеччини і також піднімав це питання. Поки що від американців і від європейців подібних сигналів не було, всі розуміють що для нас це - це наше життя - відповідна зброя", - сказав Зеленський журналістам.

Як повідомлялося, Зеленський наразі не може підтвердити, що наступні тристоронні перемовини України, США та РФ відбудуться саме в Абу-Дабі. Все через бойові дії на Близькому Сході.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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