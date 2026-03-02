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Новини Програма PURL
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Ситуація в Ірані наразі не впливає на постачання американської зброї Україні, - Зеленський

Мендель: "Війна дозволила Зеленському процвітати та здобути необмежену владу".

З боку США та Європи наразі не надходило жодних сигналів, що ситуація навколо Ірану вплине на програму PURL з постачання американської зброї Україні.

Про це повідомив президент Зеленський у коментарі для журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, програма працює, але інтенсивність бойових дій в Ірані впливатиме на кількість ППО для України. Зеленський зазначив, що працює над тим, щоб були транші від європейських партнерів.

Безумовно це питання турбує нас і тому ми на контакті з нашими партнерами, буквально 10 хвилин тому я розмовляв з канцлером Німеччини і також піднімав це питання. Поки що від американців і від європейців подібних сигналів не було, всі розуміють що для нас це - це наше життя - відповідна зброя", - сказав Зеленський журналістам.

Як повідомлялося, Зеленський наразі не може підтвердити, що наступні тристоронні перемовини України, США та РФ відбудуться саме в Абу-Дабі. Все через бойові дії на Близькому Сході.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27951) Іран (3472)
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Топ коментарі
+2
Зелю знову під кайфом застали.

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02.03.2026 13:26 Відповісти
+1
Сьогодні не впливає, завтра впливає...
Ось для чого нам потрібен цей конферансьє, в по сумісництву - гєопалітєг на паличці...
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02.03.2026 13:36 Відповісти
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а пізніше заявить що ппо пусті стояли
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02.03.2026 13:21 Відповісти
наразі....
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02.03.2026 13:22 Відповісти
Не впливає тому що те що використовують в Ірані нам не поставляли ніколи. Там нема наземної операції.
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02.03.2026 13:26 Відповісти
Зелю знову під кайфом застали.

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02.03.2026 13:26 Відповісти
чхнути захотів, в носі засвербіло а свій носовичок как то в офісє, на камінє забув ))
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02.03.2026 13:30 Відповісти
Піднажми на закупівлі зброї - бо хто зна шо буде завтра
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02.03.2026 13:29 Відповісти
Сразу вспомнил крылатое: "Хватит дуэлей, на сегодня хватит дуэлей"(Людовик XIII, обращаясь к мушкетерам).
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02.03.2026 13:31 Відповісти
FT написав що через війну в Ірані ракет Петріот може не залишитися навіть для самих США.
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02.03.2026 13:32 Відповісти
за два тижні повернешся до цієї промови...
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02.03.2026 13:35 Відповісти
Сьогодні не впливає, завтра впливає...
Ось для чого нам потрібен цей конферансьє, в по сумісництву - гєопалітєг на паличці...
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02.03.2026 13:36 Відповісти
 
 