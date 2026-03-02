Ціни на золото перевищили $5400 за унцію: війна на Близькому Сході змушує інвесторів шукати безпечні активи

Золото дорожчає вже четверту сесію поспіль на тлі загострення війни на Близькому Сході. Спотова ціна металу піднімалася на 2,7% ‒ вище $5400 за унцію ‒ після ударів США та Ізраїлю по Ірану та ракетних атак Тегерана по цілях у кількох країнах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Геополітична напруженість залишається ключовим драйвером багаторічного зростання ціни на золото, яке також підтримується активним скуповуванням металу центральними банками та ширшим відходом інвесторів від суверенних облігацій і валют. З початку року золото подорожчало приблизно на чверть, попри корекцію від рекордного максимуму наприкінці січня.

У лютому ціна на злитки показала сьоме поспіль місячне зростання ‒ найдовшу таку серію з 1973 року. Навіть до початку війни з Іраном президент Дональд Трамп проводив дедалі агресивнішу зовнішню політику: американські війська захопили тодішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні, а адміністрація погрожувала анексувати Гренландію.

Водночас срібло подорожчало на 1,5% ‒ до $95,23. Платина зросла, тоді як паладій дещо подешевшав.

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Як повідомлялося, через скасування авіарейсів на тлі військових ударів США, Ізраїлю та Ірану фізичні поставки золота через торговий хаб Дубая суттєво обмежать найближчими днями.

Дубайський хаб є основним постачальником золота до Швейцарії, Гонконгу та Індії ‒ головних споживачів металу. Золото перевозять виключно літаком через високе співвідношення вартості до ваги, а також через пов’язані з цим ризики безпеки та страхування.