Дубайський хаб золота паралізований: авіакомпанії скасували рейси через удари по Ірану

Через скасування авіарейсів на тлі військових ударів США, Ізраїлю та Ірану фізичні поставки золота через торговий хаб у Дубаї суттєво обмежать найближчими днями.

Про це повідомляє Reuters.

Дубайський хаб є ключовим постачальником золота до Швейцарії, Гонконгу та Індії ‒ основних споживачів. Золото транспортують виключно літаком через високе співвідношення вартості до ваги та пов’язані з цим ризики безпеки й страхування.

"Схоже, що більшість, якщо не всі авіакомпанії, скасували рейси, тож протягом кількох днів золото просто не рухатиметься", ‒ повідомив представник металургійної галузі.

Вплив на глобальні постачання залежатиме від тривалості цих перебоїв, зазначили аналітики.

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Спотові ціни на золото в п’ятницю закрилися зростанням на 1,7% ‒ до $5 277за тройську унцію, що стало найвищим рівнем з 30 січня. Багато аналітиків очікують значного припливу коштів у золото як у безпечний актив після відкриття торгів у понеділок. Рекордний максимум становив $5 594,82 29 січня.

Як повідомлялося, 2 березня євро послабшав, швейцарський франк зміцнився, а долар США подорожчав, оскільки інвестори масово переходили в безпечні активи після бомбардувань Ірану силами США та Ізраїлю.

Євро втратив 0,3% і опустився до $1,1784, фунт стерлінгів також знизився на 0,3% ‒ до $1,3451 через ризики перебоїв з постачанням енергоносіїв до Європи. Швейцарський франк зріс на 0,4% до 0,7661 за долар і встановив рекорд щодо євро з 2015 року ‒ 0,9030.