Євро впав, франк злетів, долар зміцнився на тлі збільшення цін на енергоносії через війну в Ірані

2 березня євро ослаб, швейцарський франк зміцнився, а долар США зріс, оскільки інвестори почали скуповувати безпечні активи після бомбардувань Ірану силами США та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

Євро впав на 0,3% до 1,1784$, фунт стерлінгів також знизився на 0,3% до 1,3451$ через загрозу перебоїв з енергопостачанням у Європі.

Швейцарський франк підскочив на 0,4% до 0,7661 за долар і сягнув найвищого рівня з 2015 року щодо євро ‒ 0,9030 .

"Євро перебуває в складному становищі. Сезон поповнення газових сховищ в ЄС ось-ось розпочнеться, а запаси природного газу вже на рекордно низькому рівні, тож Європі доведеться купувати великі обсяги енергоносіїв саме тоді, коли ціни можуть різко зрости", ‒ йдеться в нотатці аналітиків Wells Fargo.

Після початкового рефлекторного зростання єна послабилася на 0,2% до 156,235 за долар, оскільки трейдери оцінювали вплив стрибка цін на енергоносії на імпорт нафти, а також можливі наслідки для монетарної політики.

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Чутливий до ризику австралійський долар втратив до 1,2% на початку торгів, згодом скоротив падіння до 0,3% і востаннє котирувався на рівні 0,7096$. Новозеландський долар знизився на 0,2% до 0,5979$ після того, як раніше втрачав 0,8%.

Офшорний китайський юань ослаб на 0,1% до 6,868 за долар після того, як Народний банк Китаю послабив щоденну фіксовану ставку, щоб стримати подальше зміцнення курсу до долара.

"Ніхто не знає, скільки це триватиме, наскільки сильно зростуть ціни на нафту і як довго Ормузька протока залишатиметься заблокованою. Початкова реакція ‒ це помірне уникнення ризику, і зараз потрібно просто реагувати на кожен день по черзі", ‒ зазначив стратег BNZ Джейсон Вонг.

Валюти країн-експортерів нафти, зокрема канадський та норвезький долари, залишалися відносно стабільними під час ранкових торгів в Азії.

Як повідомлялося, 2 березня ціни на нафту підскочили на 13% після порушення судноплавства в стратегічно важливій Ормузькій протоці через іранські удари у відповідь на попередні бомбардування Ізраїлем та США.

Ф'ючерси на Brent злетіли до 82,37$ за барель ‒ максимуму з січня 2025 року, ‒ після чого скоригувалися на 5,41$, або 7,4%, опустившись до 78,28$ станом на 06:05 за Гринвічем.