Ормузька протока паралізована: ціни на нафту різко зросли на тлі конфлікту з Іраном

2 березня ціни на нафту зросли на 13% після того, як судноплавство в ключовій Ормузькій протоці було порушене через іранські атаки у відповідь на початкові бомбардування Ізраїлем та Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили до 82,37$ за барель ‒ найвищого рівня з січня 2025 року, ‒ а потім знизилися на 5,41$, або 7,4%, до 78,28$ станом на 06:05 за Гринвічем.

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Ціна на американську нафту West Texas Intermediate досягла внутрішньоденного максимуму в 75,33$, що на 12% вище за попередній рівень і є найвищим показником з червня. Згодом зростання скоротилося, і котирування піднялися на 4,74$, або 7,1%, до 71,76$.

У звичайний день через Ормузьку протоку проходять судна, які перевозять нафту з Саудівської Аравії, ОАЕ, Іраку, Ірану та Кувейту, ‒ це приблизно п'ята частина світового попиту. Також цим шляхом курсують танкери з дизельним паливом, авіаційним пальним, бензином та іншими продуктами з нафтопереробних заводів до ключових азійських ринків, зокрема Китаю та Індії.

"Ринки усвідомлюють серйозність конфлікту, але водночас сигналізують, що наразі це геополітичний шок, а не системна криза", ‒ зазначила старший аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Тривале фактичне блокування протоки призведе до подальшого зростання цін на нафту та дефіциту поставок для головних імпортерів ‒ Китаю та Індії.

За даними судноплавства, оприлюдненими в неділю, понад 200 суден, включно з нафтовими та газовими танкерами, стали на якір поблизу протоки. Три танкери отримали пошкодження, один моряк загинув унаслідок атак у неділю.

Азіатські економіки оцінюють запаси нафти та можливості забезпечення альтернативних поставок. Південна Корея готова надати нафтопродукти з державних резервів місцевим підприємствам у разі тривалих перебоїв, тоді як Індія вивчає альтернативні маршрути судноплавства.

Аналітики попереджають, що через конфлікт роздрібні ціни на бензин у США ‒ найбільшого у світі споживача пального ‒ можуть перевищити 3$ за галон. Це становить потенційну політичну загрозу для президента Дональда Трампа та Республіканської партії напередодні проміжних виборів у листопаді.

Ф'ючерси на бензин у США підскочили на 9,1% до 2,496$ за галон ‒ найвищого рівня з липня 2024 року, ‒ а останнє значення становило 2,381$ за галон, тобто зростання на 4,2%.

Як повідомлялося, 8 країн ОПЕК вирішили збільшити видобуток нафти з квітня через перебої з постачанням на тлі війни на Близькому Сході. У рамках зусиль зі збереження стабільності на ринку вони наголосили на необхідності обережного підходу та збереження гнучкості.

Це дозволить продовжити призупинення або скасування додаткових добровільних скорочень видобутку, включно з раніше запровадженими добровільними коригуваннями обсягом 2,2 млн барелів на добу, оголошеними в листопаді 2023 року.