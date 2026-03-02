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Новини Операція США проти Ірану
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Ормузька протока паралізована: ціни на нафту різко зросли на тлі конфлікту з Іраном

іран/нафта

2 березня ціни на нафту зросли на 13% після того, як судноплавство в ключовій Ормузькій протоці було порушене через іранські атаки у відповідь на початкові бомбардування Ізраїлем та Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили до 82,37$ за барель ‒ найвищого рівня з січня 2025 року, ‒ а потім знизилися на 5,41$, або 7,4%, до 78,28$ станом на 06:05 за Гринвічем.

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Ціна на американську нафту West Texas Intermediate досягла внутрішньоденного максимуму в 75,33$, що на 12% вище за попередній рівень і є найвищим показником з червня. Згодом зростання скоротилося, і котирування піднялися на 4,74$, або 7,1%, до 71,76$.

У звичайний день через Ормузьку протоку проходять судна, які перевозять нафту з Саудівської Аравії, ОАЕ, Іраку, Ірану та Кувейту, ‒ це приблизно п'ята частина світового попиту. Також цим шляхом курсують танкери з дизельним паливом, авіаційним пальним, бензином та іншими продуктами з нафтопереробних заводів до ключових азійських ринків, зокрема Китаю та Індії.

"Ринки усвідомлюють серйозність конфлікту, але водночас сигналізують, що наразі це геополітичний шок, а не системна криза", ‒ зазначила старший аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Тривале фактичне блокування протоки призведе до подальшого зростання цін на нафту та дефіциту поставок для головних імпортерів ‒ Китаю та Індії.

За даними судноплавства, оприлюдненими в неділю, понад 200 суден, включно з нафтовими та газовими танкерами, стали на якір поблизу протоки. Три танкери отримали пошкодження, один моряк загинув унаслідок атак у неділю.

Азіатські економіки оцінюють запаси нафти та можливості забезпечення альтернативних поставок. Південна Корея готова надати нафтопродукти з державних резервів місцевим підприємствам у разі тривалих перебоїв, тоді як Індія вивчає альтернативні маршрути судноплавства.

Аналітики попереджають, що через конфлікт роздрібні ціни на бензин у США ‒ найбільшого у світі споживача пального ‒ можуть перевищити 3$ за галон. Це становить потенційну політичну загрозу для президента Дональда Трампа та Республіканської партії напередодні проміжних виборів у листопаді.

Ф'ючерси на бензин у США підскочили на 9,1% до 2,496$ за галон ‒ найвищого рівня з липня 2024 року, ‒ а останнє значення становило 2,381$ за галон, тобто зростання на 4,2%.

Як повідомлялося, 8 країн ОПЕК вирішили збільшити видобуток нафти з квітня через перебої з постачанням на тлі війни на Близькому Сході. У рамках зусиль зі збереження стабільності на ринку вони наголосили на необхідності обережного підходу та збереження гнучкості.

Це дозволить продовжити призупинення або скасування додаткових добровільних скорочень видобутку, включно з раніше запровадженими добровільними коригуваннями обсягом 2,2 млн барелів на добу, оголошеними в листопаді 2023 року.

Автор: 

бензин (1232) Іран (717) нафта (5533) США (5623) ціни (4275) танкер (303) судноплавство (126)
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Топ коментарі
+6
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02.03.2026 08:46 Відповісти
+4
Шоб не було паралічу США потрібно і далі херачити по Ірану і топити їх кораблі
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02.03.2026 08:52 Відповісти
+3
Все подорожчає .
Китай і ***** постраждають найбільше, але ***** найліпший друг Нетаньяху і Трампа - цей світ неймовірний
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02.03.2026 09:05 Відповісти
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02.03.2026 08:46 Відповісти
😁 вот тєбє бабка і юрь'єв дєнь.
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02.03.2026 08:50 Відповісти
А упало, Б пропало, кто остался на трубє?
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02.03.2026 08:52 Відповісти
Шоб не було паралічу США потрібно і далі херачити по Ірану і топити їх кораблі
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02.03.2026 08:52 Відповісти
А куди дивляться сусіди Ірану, вирощують ще одного вовку пуціна
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02.03.2026 08:53 Відповісти
Снаряди 155-го калібру подорожчають тепер.
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02.03.2026 08:54 Відповісти
Ось! Тепер таки стало.
Товарішь Сі та бомжара (Other Backward Class) Моді будуть збентежені чи озабочєні?
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02.03.2026 09:01 Відповісти
Орбан і Фіцо теж засмутяться. Путін не сумує.
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02.03.2026 09:07 Відповісти
Орбану і фіцо тільки куйловская нафта підходить. Їм на перську затоку пофіг.
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02.03.2026 09:17 Відповісти
Все у світі взаємопов'язане. У Європі нафта в дефіциті, а природа не любить порожнечі. Знайдуть де дешевше. А якщо не знайдуть, то Мерседес до непристойності подорожчає і Китайці завалять ринок своїми Chery.
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02.03.2026 09:33 Відповісти
Співвідношення Мерс/Чері залежить від ціни нафти не більше ніж від фази Місяця.
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02.03.2026 09:56 Відповісти
А бампери, колеса та інший пластик із чого роблять? А верстати, гальваника, душ слюсаря після роботи за допомогою якої енергії працюють? Будь-який нормальний покупець купить однаковий товар у того продавця, який дешевше продає.
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02.03.2026 11:15 Відповісти
Це нехай Бундестаг і Фрідріх Мерц собі мізки парять. Які закони прийняти і тарифи ввести щоб Чері не були вигідніше ніж Мерси. Ціна нафти волантильний актив. Його коливання не повинні впливати на внутрішній ринок, безробіття та інші питання німецької економіки.
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02.03.2026 11:28 Відповісти
Думаю на тарифи у Пекіні, Мерц ніяк не впливає. А в Берліні з'явився зайвий головний біль.
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02.03.2026 11:38 Відповісти
Тарифи на Чері з Китаю встановлюють в Берліні. А в Пекіні продають Мерси виготовлені в Китаї з запчастин вироблених в Китаї.
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02.03.2026 11:42 Відповісти
А, я говорив, говорю, і говоритиму, що сире молоко, краще кип'яченої води, дешева сировина краще дорогой.
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02.03.2026 13:09 Відповісти
Краще, але то куйня. Сировина мала значення в індустріальному періоді. В постіндустріальному куйня. Майкрософт, Єппл, НВідія, Альфабет, Мєта стоять трильйони - не мають заводів. Сировини довгою палкою не торкаються. У газпрома сировини як гівна, півмільйона гівнарів - коштує 30 мільярдів.
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02.03.2026 14:00 Відповісти
Постіндустріальний період, це коли своя промисловість переїхала до інших країн. Що ми й спостерігаємо. Китай, Індія В'єтнам та інші розвиваються, а промисловість Європи, Японії, США загинається і іржавіє як у Детройті. У світі без індустрії нікуди. За сировину воюють, скидають уряди підпорядковують собі країни та народи, готові на все аби свої верстати не зупинилися, і не важливо, в якій частині світу вони знаходяться.
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02.03.2026 16:19 Відповісти
Накуй ту промисловість. Хай чорні і жовті *******. За 5-10 років їх замінять роботи. Будуть жрати нафту залізними віделками. Розвинені країни виробляють послуги і продукти с високою часткою ******** технологій. На станки і корпуса дрочать совки і кацапи. Бо в нічого іншого не можуть.
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02.03.2026 17:46 Відповісти
Та й справді. Нехай совки та кацапи розвивають свою металургію та роблять соняшникову олію, а у нас працюватимуть одні високооплачувані адвокати, фармацевти, консультанти, біоінженери, маркетологи та дизайнери.
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02.03.2026 19:18 Відповісти
Мабуть я вас здивую. Але наприклад в Україні електроенергію з нафти майже не виробляють. Бенз це більше локальне. Основа це Ядерна - більше 50%, ще багато ВІЕ, вуголь також, хоча останній вже пасе задніх
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02.03.2026 11:37 Відповісти
Все подорожчає .
Китай і ***** постраждають найбільше, але ***** найліпший друг Нетаньяху і Трампа - цей світ неймовірний
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02.03.2026 09:05 Відповісти
Мабуть Доні хоче знову торгувати російською
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02.03.2026 09:20 Відповісти
Україна має посилити удари по рашиських НПЗ щоб рашисти не змогли скористатись ситуацією.
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02.03.2026 09:27 Відповісти
рудий півень і надалі догоджає своєму друзяці )(уйлу, а в зростанні цін на нафту звинуватить Україну, яка валить рашистські НПЗ.
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02.03.2026 09:36 Відповісти
цікаво: як іран збирається експортувати власну нафту і шо про це скаже товариш сци?
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02.03.2026 09:51 Відповісти
А писали, що за наполяганням Китаю іранці розблокували Ормузьку протоку. Бо КНР отримує левову частину нафти саме від країн Перської затоки.
Видно, не такий вже й потужний вплив у товариша Сі на режим аятол, що вони "в носі мають" його вказівки.
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02.03.2026 10:56 Відповісти
І знову Путін все програв. А так весело ж усім було останні пару днів. Жартікі про Хамєнеї, про вінок.... Суцільний 95 квартал.
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02.03.2026 10:58 Відповісти
Багатоходівка тампона - влізти в країну з найбільшими запасами нафти у світі,Венесуелу,а потім атакувати Іран, що прогнозовано призведе до зростання світових цін на нафту, а заодно допоможе своєму дружбану путлеру, адже нафта головна стаття доходів *********.
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02.03.2026 11:27 Відповісти
Трамп вже торгую Венесуельською нафтою. Завтра буде торгувати Іранською. Поки не бачу мінусів
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02.03.2026 12:04 Відповісти
Тобто зростання прибутків від продажу нафти у кацапстані для вас плюс? Іран надто велика країна щоб з нею у трампа вийшло б те що й з Венесуелою,може трішки вдавитись.
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02.03.2026 12:37 Відповісти
не буде
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03.03.2026 03:17 Відповісти

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