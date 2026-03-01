Країни ОПЕК погодилися збільшити видобуток нафти на тлі війни на Близькому Сході
Вісім держав з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) збільшать її видобуток у квітні через порушення постачання нафти на тлі війни на Близькому Сході.
Про це повідомляється на сайті ОПЕК, інформує Цензор.НЕТ.
Країни ОПЕК збільшать видобуток
Повідомляється, що вісім країн-учасниць (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) у неділю, 1 березня, провели віртуальну зустріч.
"Вісім країн-учасниць скасували додаткові добровільні обмеження на 1,65 мільйона барелів на день, оголошені у квітні 2023 року, та домовилися про збільшення виробництва на 206 тисяч барелів на день", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що країни продовжать уважно відстежувати і оцінювати ситуацію на ринку.
"У межах постійних зусиль із підтримки стабільності ринку вони підтвердили важливість обережного підходу та збереження гнучкості для продовження призупинення або скасування додаткових добровільних коригувань видобутку, включно з раніше введеними добровільними коригуваннями в розмірі 2,2 млн барелів на добу, оголошеними в листопаді 2023 року", - сказано в повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що Іран закрив прохід для суден через Ормузьку протоку.
- Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти. Вона з’єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати із Оманською затокою та Аравійським морем.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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