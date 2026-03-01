Країни ОПЕК погодилися збільшити видобуток нафти на тлі війни на Близькому Сході

Вісім держав з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) збільшать її видобуток у квітні через порушення постачання нафти на тлі війни на Близькому Сході.

Про це повідомляється на сайті ОПЕК, інформує Цензор.НЕТ.

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Країни ОПЕК збільшать видобуток

Повідомляється, що вісім країн-учасниць (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) у неділю, 1 березня, провели віртуальну зустріч.

"Вісім країн-учасниць скасували додаткові добровільні обмеження на 1,65 мільйона барелів на день, оголошені у квітні 2023 року, та домовилися про збільшення виробництва на 206 тисяч барелів на день", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що країни продовжать уважно відстежувати і оцінювати ситуацію на ринку.

"У межах постійних зусиль із підтримки стабільності ринку вони підтвердили важливість обережного підходу та збереження гнучкості для продовження призупинення або скасування додаткових добровільних коригувань видобутку, включно з раніше введеними добровільними коригуваннями в розмірі 2,2 млн барелів на добу, оголошеними в листопаді 2023 року", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Іран закрив прохід для суден через Ормузьку протоку.

Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти. Вона з’єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати із Оманською затокою та Аравійським морем.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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