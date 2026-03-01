РУС
Новости Смена режима в Иране
1 041 3

Страны ОПЕК согласились увеличить добычу нефти на фоне войны на Ближнем Востоке

ОПЕК увеличивает добычу нефти: что известно

Восемь государств из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличат ее добычу в апреле из-за нарушения поставок нефти на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщается на сайте ОПЕК, информирует Цензор.НЕТ.

Страны ОПЕК увеличат добычу

Сообщается, что восемь стран-участниц (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в воскресенье, 1 марта, провели виртуальную встречу.

"Восемь стран-участниц отменили дополнительные добровольные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в день, объявленные в апреле 2023 года, и договорились об увеличении производства на 206 тысяч баррелей в день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страны продолжат внимательно отслеживать и оценивать ситуацию на рынке. 

"В рамках постоянных усилий по поддержанию стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения гибкости для продолжения приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок добычи, включая ранее введенные добровольные корректировки в размере 2,2 млн баррелей в сутки, объявленными в ноябре 2023 года", - говорится в сообщении. 

  • Ранее сообщалось, что Иран закрыл проход для судов через Ормузский пролив. 
  • Ормузский пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти. Он соединяет крупнейших производителей нефти в Персидском заливе, таких как Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, с Оманским заливом и Аравийским морем.

Читайте также: Страны ОПЕК+ готовят новое увеличение квот на добычу нефти, – Reuters

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: Иран запустил по ОАЭ более 500 беспилотников и 167 ракет: трое погибших, 58 раненых

добыча (6) нефть (433) ОПЕК (5)
Перед тим як дозволяти раші збільшувати видобуток нафти ОПЕК повинна прокосультуватися з Україною.
01.03.2026 19:23
ціль ударів США по Ірану- збільшити ціну на нафту, та рашистські продажі нафти,утилізація великої кількості ракет "томагавк" на які претендувала Україна, поставка систем "ПАТРІОТ" для захисту американських війскових баз від іранських ракет і т.д...Все це незабаром буде донесено і НАТО І ЄС .про недостатню кількість для України...
01.03.2026 19:47
Трамп в Венесуэле накачает, всем кому нефть нужна, А шейхи в простынях будут опять верблюдов по пустыне пасти!
