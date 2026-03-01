Страны ОПЕК согласились увеличить добычу нефти на фоне войны на Ближнем Востоке

Восемь государств из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличат ее добычу в апреле из-за нарушения поставок нефти на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщается на сайте ОПЕК, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Страны ОПЕК увеличат добычу

Сообщается, что восемь стран-участниц (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в воскресенье, 1 марта, провели виртуальную встречу.

"Восемь стран-участниц отменили дополнительные добровольные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в день, объявленные в апреле 2023 года, и договорились об увеличении производства на 206 тысяч баррелей в день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страны продолжат внимательно отслеживать и оценивать ситуацию на рынке.

"В рамках постоянных усилий по поддержанию стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения гибкости для продолжения приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок добычи, включая ранее введенные добровольные корректировки в размере 2,2 млн баррелей в сутки, объявленными в ноябре 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иран закрыл проход для судов через Ормузский пролив.

Ормузский пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти. Он соединяет крупнейших производителей нефти в Персидском заливе, таких как Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, с Оманским заливом и Аравийским морем.

Читайте также: Страны ОПЕК+ готовят новое увеличение квот на добычу нефти, – Reuters

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: Иран запустил по ОАЭ более 500 беспилотников и 167 ракет: трое погибших, 58 раненых