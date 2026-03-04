Наступник Хаменеї стане беззаперечною ціллю для ліквідації, - Міноборони Ізраїлю

Будь-який новий керівник, якого іранська влада призначить замість Алі Хаменеї, стане беззаперечною ціллю для усунення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац написав у соцмережі Х.

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Погрози з боку Ізраїлю

"Будь-який лідер, призначений іранським терористичним режимом для продовження реалізації плану знищення Ізраїлю, погроз США, вільному світу та країнам регіону, а також пригнічення іранського народу, буде однозначною мішенню для ліквідації", - пише Кац.

За його словами, не має значення, як звати нового лідера Ірану і де він ховається.

"Ми продовжимо діяти з повною силою разом з нашими американськими партнерами, щоб знищити можливості режиму і створити умови для іранського народу, щоб він міг його повалити і замінити", - зазначив ізраїльський міністр.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США - "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці - критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, - світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

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