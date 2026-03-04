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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Наступник Хаменеї стане беззаперечною ціллю для ліквідації, - Міноборони Ізраїлю

В Ірані офіційно підтвердили смерть аятолли Хаменеї

Будь-який новий керівник, якого іранська влада призначить замість Алі Хаменеї, стане беззаперечною ціллю для усунення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац написав у соцмережі Х.

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Погрози з боку Ізраїлю

"Будь-який лідер, призначений іранським терористичним режимом для продовження реалізації плану знищення Ізраїлю, погроз США, вільному світу та країнам регіону, а також пригнічення іранського народу, буде однозначною мішенню для ліквідації", - пише Кац.

За його словами, не має значення, як звати нового лідера Ірану і де він ховається.

"Ми продовжимо діяти з повною силою разом з нашими американськими партнерами, щоб знищити можливості режиму і створити умови для іранського народу, щоб він міг його повалити і замінити", - зазначив ізраїльський міністр.

Також читайте: США "по-дурному" безкоштовно віддали Україні боєприпаси, які міг би купити Близький Схід, - Трамп

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США - "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
  • Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці - критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, - світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командування США заявило про повне знищення 11 іранських кораблів в Оманській затоці. ВIДЕО

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Ізраїль (1992) Іран (3478) Хаменеї (51)
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Топ коментарі
+13
***** на росії це вже не фізична особа це скоріш собіратєльний образ. ФСБшніки дійсно можуть підсовувати двіників, поки ***** не стукне 150 років. Зі словамі: "вот відітє какая у нас прєкрасная мєдіцина"
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04.03.2026 12:15 Відповісти
+5
Думаю на Алясці був справжній. Все таки зустріч на найвищому рівні як неяк. Це з умовним Макроном чи Лукашенком можно і двійничка відправить
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04.03.2026 12:22 Відповісти
+4
А якщо лідером ірану ***** призначити?А потім янека?А там і міндича?
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04.03.2026 12:18 Відповісти
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Було ж збіговисько чалмоголових і наче накрили - промашка вийшла?
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04.03.2026 11:56 Відповісти
Вони довбойоби, але не настільки..розсередились..раду плроводили по захищеним каналам.
Тепер їх буде важко ловити
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04.03.2026 12:36 Відповісти
Там будівлю знесли, чи були ті радники всередині невідомо.
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04.03.2026 12:39 Відповісти
З ****** би так, але ж там ядерна збруя. Цікаво шо буде якшо рушнічкам увірвецця терпець у них дійсно будуть ядерні боєголівки. Примінять чи ні? Як думаєте?
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04.03.2026 11:57 Відповісти
***** запрягають у ядерну збрую?
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04.03.2026 12:01 Відповісти
буде так само, як і з ****** - світ, де нас немає - такий світ нам не потрібен...
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04.03.2026 12:06 Відповісти
усе одно ***** здохне
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04.03.2026 12:13 Відповісти
***** на росії це вже не фізична особа це скоріш собіратєльний образ. ФСБшніки дійсно можуть підсовувати двіників, поки ***** не стукне 150 років. Зі словамі: "вот відітє какая у нас прєкрасная мєдіцина"
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04.03.2026 12:15 Відповісти
мені от цікаво, рудий завжди із оригіналом ***** зустрічі має?
чи рудому кацапи дублікатів підсовують?
як гадаєте?
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04.03.2026 12:20 Відповісти
Думаю на Алясці був справжній. Все таки зустріч на найвищому рівні як неяк. Це з умовним Макроном чи Лукашенком можно і двійничка відправить
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04.03.2026 12:22 Відповісти
тобто, оригінал допоки тимчасово живий
відповідно у оригіналу ***** є перспектива здохнути
це добре
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04.03.2026 12:24 Відповісти
Це у разі кого зараз оригіналом вважають.
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04.03.2026 12:32 Відповісти
На Алясці звісно можна і без холодильника обійтися. Але ж воно шевелилося! Кацапи так не вміють.
https://youtu.be/WVKxw72vlmo?is=nFTVHZDYXpc8x5yk Можуть тільки так
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04.03.2026 13:01 Відповісти
Ви насправді вірите, що той паралітик, який тримався тремтячою рукою за стіл і цей грайливий "козлик" одна і та сама особа?
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04.03.2026 15:06 Відповісти
Покойник Хаменеи с такой угрозой до 86 лет дожил. Часть соцпакета, так сказать.
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04.03.2026 11:58 Відповісти
а хто має призначити керівника-наступника, аби він не став ціллю для ліквідації?...
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04.03.2026 12:04 Відповісти
там у них є законно вибраний президент. І він здається не з цих їбанутих фанатиків-рушнічков. От він і нехай і рулить
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04.03.2026 12:18 Відповісти
Верховний лідер Алі Хаменеї та президент Масуд Пезешкіан стали цілями авіаударів США та Ізраїлю - The Times of Israel)))
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04.03.2026 12:32 Відповісти
Викіпедія пише шо живий
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04.03.2026 12:38 Відповісти
я більше про те, що він теж не влаштовує організаторів полювання)
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04.03.2026 12:44 Відповісти
С какого перепугу? Тогда любое племя Амазонии, Австралии, Африки может объявить законной целью продавца из аптеки?
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04.03.2026 12:14 Відповісти
Та в Иране таких фанатиков боюсь что ни один миллион, как бы Израилю на этом деле не обжечься а так будут только порождать новых мучеников и кучу их последователей. Нужно бы что-то новенькое придумать.
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04.03.2026 12:18 Відповісти
А якщо лідером ірану ***** призначити?А потім янека?А там і міндича?
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04.03.2026 12:18 Відповісти
Ізраїль має оголосити що ціллю буде не тільки сам новообраний аятола а й усі його родичі до третьої степені. Щоб вони почали всі сратись та відмовлятись від таких почестей.
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04.03.2026 12:35 Відповісти
Та ви маніяк кровожерливий. Вам би до профільного доктора звернутись, поки біди не натворили.
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04.03.2026 23:49 Відповісти
Ви не з команди Грети Тумберг? Бо враження що ви ВЖЕ під подібним наглядом.
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05.03.2026 11:37 Відповісти
А в мене враження, що ви з команди Поліграфа Поліграфовича Шарікова зав. відділу очистки Мацкви від бродячих тварин.
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05.03.2026 20:47 Відповісти
Ботярам-недоумкам не подаю.
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06.03.2026 00:03 Відповісти
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04.03.2026 13:01 Відповісти
Не такі ж, а кошерні. Вбити з мотиву і вбити під час самозахисту це зовсім інші речі. Навіть Кримінільний кодекс так говорить.
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04.03.2026 13:51 Відповісти
Де ви побачили самозахист в ракетних атаках Ізраїлю на Іран? Вбивство 20 тис дітей (по різних даних від 18 до 20 тис) в секторі Газа самозахист? У вас збочене (не кошерне) уявлення про самозахист, як у кацапів, які напали на Україну, щоб на них НАТО не напало.
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04.03.2026 23:46 Відповісти
Вчи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8E_%D0%B2_%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96 матчасть. І припини застосовувати маніпулятивне порівняння з війною України замість фактів.
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05.03.2026 04:12 Відповісти
А які ще потрібні факти?, щоб знищити кілька терористів заодно розбомбили школу з дітьми. Це ви наведіть факти, що іранці напали на Ізраїль, щоб вживати термін самозахист.
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05.03.2026 22:06 Відповісти
Мо говоримо про Іран, а не сектор Гази. Ти відверто злився, вітаю.
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05.03.2026 04:14 Відповісти
Все до навпаки. Це ти злився, злий палестинець.
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05.03.2026 22:10 Відповісти
Скільки там лідерів Хезболли ліквідовано? Десятки і десятки. І що, розбіглися, самоліквідувалися, чи здались в полон?
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04.03.2026 14:27 Відповісти
Итак: ликвидировали исламо-попа в иране - и это хорошо!
Вопрос: а почему нельзя также избавиться от попов, исламо-попов, раввино-попов в Украине?
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04.03.2026 14:44 Відповісти
Кац вбивця-маніяк?- Всіх уб'ю. А може наступник буде хароший, демократичний і навіть на єврейці жонатий?
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04.03.2026 23:38 Відповісти
 
 