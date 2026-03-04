Наступник Хаменеї стане беззаперечною ціллю для ліквідації, - Міноборони Ізраїлю
Будь-який новий керівник, якого іранська влада призначить замість Алі Хаменеї, стане беззаперечною ціллю для усунення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац написав у соцмережі Х.
Погрози з боку Ізраїлю
"Будь-який лідер, призначений іранським терористичним режимом для продовження реалізації плану знищення Ізраїлю, погроз США, вільному світу та країнам регіону, а також пригнічення іранського народу, буде однозначною мішенню для ліквідації", - пише Кац.
За його словами, не має значення, як звати нового лідера Ірану і де він ховається.
"Ми продовжимо діяти з повною силою разом з нашими американськими партнерами, щоб знищити можливості режиму і створити умови для іранського народу, щоб він міг його повалити і замінити", - зазначив ізраїльський міністр.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США - "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
- Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці - критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, - світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.
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чи рудому кацапи дублікатів підсовують?
як гадаєте?
відповідно у оригіналу ***** є перспектива здохнути
це добре
https://youtu.be/WVKxw72vlmo?is=nFTVHZDYXpc8x5yk Можуть тільки так
Вопрос: а почему нельзя также избавиться от попов, исламо-попов, раввино-попов в Украине?