США "по-дурному" безкоштовно віддали Україні боєприпаси, які міг би купити Близький Схід, - Трамп
Дональд Трамп вважає, що Сполучені Штати "по-дурному" безкоштовно передали Україні значні обсяги боєприпасів, які могли б бути продані іншим країнам, зокрема на Близький Схід.
Про це президент США заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Про Україну
За його словами, США володіють "боєприпасами найвищого класу", однак значну їх частину передали Україні без фінансової компенсації. Трамп зазначив, що за його підходу такі поставки мали б оплачувати союзники, зокрема країни Європейського Союзу.
"У нас є боєприпаси найвищого класу, багато з яких віддали по-дурному, дуже по-дурному, безкоштовно. Я цілком за Україну, але вони віддали дуже багато. Коли я віддаю боєприпаси, за них усі платять. Близький Схід купив би багато, оскільки там є багаті нації. Але це було віддано Україні", - заявив Трамп.
Стан арсеналів США
Водночас Трамп запевнив, що США мають "необмежені запаси" боєприпасів середнього та високого рівня, які зберігаються на базах у різних частинах світу. Він також підкреслив, що під час свого першого президентського терміну працював над посиленням збройних сил і вважає їхній нинішній стан "відмінним".
Американський лідер повторив тезу, що повномасштабна війна Росії проти України "ніколи не сталася б", якби він залишався при владі.
- Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп стверджував, що його попередник Джо Байден безкоштовно передав Україні американської зброї на сотні мільярдів доларів.
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Які навіг кошти, як Україна платить щороку сотнями тисяч життів !!!