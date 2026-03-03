США "по-дурному" безкоштовно віддали Україні боєприпаси, які міг би купити Близький Схід, - Трамп

Дональд Трамп вважає, що Сполучені Штати "по-дурному" безкоштовно передали Україні значні обсяги боєприпасів, які могли б бути продані іншим країнам, зокрема на Близький Схід.

Про це президент США заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про Україну

За його словами, США володіють "боєприпасами найвищого класу", однак значну їх частину передали Україні без фінансової компенсації. Трамп зазначив, що за його підходу такі поставки мали б оплачувати союзники, зокрема країни Європейського Союзу.

"У нас є боєприпаси найвищого класу, багато з яких віддали по-дурному, дуже по-дурному, безкоштовно. Я цілком за Україну, але вони віддали дуже багато. Коли я віддаю боєприпаси, за них усі платять. Близький Схід купив би багато, оскільки там є багаті нації. Але це було віддано Україні", - заявив Трамп.

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Стан арсеналів США

Водночас Трамп запевнив, що США мають "необмежені запаси" боєприпасів середнього та високого рівня, які зберігаються на базах у різних частинах світу. Він також підкреслив, що під час свого першого президентського терміну працював над посиленням збройних сил і вважає їхній нинішній стан "відмінним".

Американський лідер повторив тезу, що повномасштабна війна Росії проти України "ніколи не сталася б", якби він залишався при владі.

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