Трамп: Вірю у мир в Україні, але між Путіним і Зеленським "величезна ненависть".

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення війни Росії проти України залишається одним з його пріоритетів, однак це складно зробити через "величезну ненависть" між лідерами країн.

Про це американський лідер заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Про закінчення війни

Трамп знову заявив, що ненависть між лідерами України та Росії перешкоджає врегулюванню.

"Щодо Росії та України, де це у моєму списку пріоритетів? Дуже високо. Але панує ця величезна ненависть між Путіним і Зеленським. Величезна ненависть. Я бачив багато ненависті у своєму житті, але думаю, що це — найвищий рівень. Я вірю, що врегулювання станеться. Іноді я звинувачую одного, іноді — іншого. Я думаю, це станеться. Це є пріоритетом у моєму списку. Не те щоб це так сильно впливало на Сполучені Штати, бо це дуже далеко від нас", - наголосив він.

Лідер США додав, що вважав припинення війни РФ проти України найлегшим завданням, бо вже "врегулював вісім воєн, дуже великих та важливих".

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