Трамп: Вірю у мир в Україні, але між Путіним і Зеленським "величезна ненависть"
Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення війни Росії проти України залишається одним з його пріоритетів, однак це складно зробити через "величезну ненависть" між лідерами країн.
Про це американський лідер заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Про закінчення війни
Трамп знову заявив, що ненависть між лідерами України та Росії перешкоджає врегулюванню.
"Щодо Росії та України, де це у моєму списку пріоритетів? Дуже високо. Але панує ця величезна ненависть між Путіним і Зеленським. Величезна ненависть. Я бачив багато ненависті у своєму житті, але думаю, що це — найвищий рівень. Я вірю, що врегулювання станеться. Іноді я звинувачую одного, іноді — іншого. Я думаю, це станеться. Це є пріоритетом у моєму списку. Не те щоб це так сильно впливало на Сполучені Штати, бо це дуже далеко від нас", - наголосив він.
Лідер США додав, що вважав припинення війни РФ проти України найлегшим завданням, бо вже "врегулював вісім воєн, дуже великих та важливих".
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Малоймовірно, якщо агенткозирь і далі біля нього.
Фееричный идиот …
Кажуть що це сказала Голда Меїр. Навіть якщо вона цього не говорила, фраза нам все одно підходить.
Три голови і один куй.
А між Путіним і Трампом любов, дружба, братерство... А між Трампом і тим убієнним в Ірані на букву Ху ?
Коментарі, які виділяються серед інших...
"Тому ти повісив фото з ****** в Білому Домі.."
"Ми хочемо жити. Вони хочуть щоб ми померли. Тут мало простору для компромісу - кажуть що це сказала Голда Меїр. Навіть якщо вона цього не говорила, фраза нам все одно підходить"
"Враження , що він, Трамп, не розуміє - чому розпочалась ця війна і взагалі - що тут відбувається"
Правда, там хтось когось замочив...