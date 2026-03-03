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Новини Заяви про мир Трамп про війну в Україні
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Трамп: Вірю у мир в Україні, але між Путіним і Зеленським "величезна ненависть"

зеленський,путін,трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення війни Росії проти України залишається одним з його пріоритетів, однак це складно зробити через "величезну ненависть" між лідерами країн.

Про це американський лідер заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Про закінчення війни

Трамп знову заявив, що ненависть між лідерами України та Росії перешкоджає врегулюванню.

"Щодо Росії та України, де це у моєму списку пріоритетів? Дуже високо. Але панує ця величезна ненависть між Путіним і Зеленським. Величезна ненависть. Я бачив багато ненависті у своєму житті, але думаю, що це — найвищий рівень. Я вірю, що врегулювання станеться. Іноді я звинувачую одного, іноді — іншого. Я думаю, це станеться. Це є пріоритетом у моєму списку. Не те щоб це так сильно впливало на Сполучені Штати, бо це дуже далеко від нас", - наголосив він.

Лідер США додав, що вважав припинення війни РФ проти України найлегшим завданням, бо вже "врегулював вісім воєн, дуже великих та важливих".

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Зеленський Володимир (27960) путін володимир (25468) Трамп Дональд (8914) війна в Україні (8485)
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Топ коментарі
+40
Цего Трампа ідеально демонструвати студентам на лекціях з клінічної психіатрії.
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03.03.2026 20:18 Відповісти
+28
Ідіот кончений.
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03.03.2026 20:18 Відповісти
+21
А між Трампом та аятоллою Хаменеї була одна любов!
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03.03.2026 20:20 Відповісти
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Цего Трампа ідеально демонструвати студентам на лекціях з клінічної психіатрії.
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03.03.2026 20:18 Відповісти
А між Трампом та аятоллою Хаменеї була одна любов!
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03.03.2026 20:20 Відповісти
Все може бути ....
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03.03.2026 20:30 Відповісти
Рідкісний екземпляр Добвойоба Звичайного ( Dovboyobus Vulgaris), там не одну наукову працю по психіатрії можна захистити
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03.03.2026 22:11 Відповісти
Типу,слуга вийшов з під контролю хазяїна?
Малоймовірно, якщо агенткозирь і далі біля нього.
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03.03.2026 20:18 Відповісти
з одного нелоха зробили лоха
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04.03.2026 02:13 Відповісти
Ідіот кончений.
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03.03.2026 20:18 Відповісти
Не розбирається Трамп у людях, зЄ обожнює парашинського фюрера і бере з нього приклад
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03.03.2026 20:19 Відповісти
може трамп через це ревнує? Тому недолюблює Зе?
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03.03.2026 20:35 Відповісти
Немає там ніякої ненависті донні, це всього лише недолуга гра двох "акторів" , двушка на москву йде? Йде ну от і все, в всі оці заклики , відосики в гівномарафоні це для зебілів, а за ширмою гундосий я думаю не один раз дзвонив пукіну потеревенити.
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03.03.2026 20:19 Відповісти
Если идёт война , то с какого перепуга ЗЕ и ***** должны любить друг друга ???
Фееричный идиот …
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03.03.2026 20:30 Відповісти
Є стійке враження , що він не розуміє - чому розпочалась ця війна і взагалі - що тут відбувається
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03.03.2026 20:31 Відповісти
Ну якшо за 4 роки війни не було спроби фізичного знищення один одного то не роби ідіотських висновків
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03.03.2026 20:34 Відповісти
Тому ти повісив фото з ****** в Білому Домі..
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03.03.2026 20:31 Відповісти
Ми хочемо жити. Вони хочуть щоб ми померли. Тут мало простору для компромісу.

Кажуть що це сказала Голда Меїр. Навіть якщо вона цього не говорила, фраза нам все одно підходить.
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03.03.2026 20:34 Відповісти
Вони нагадують змія горинича.
Три голови і один куй.
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03.03.2026 20:35 Відповісти
Піздєц! - а в тебе з аятолою любов до гробу
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03.03.2026 20:36 Відповісти
Рижий плутає ішака з народом. Якби не байдужий народ, то це обкурене чмо вже давно би було в обіймах *****.
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03.03.2026 20:36 Відповісти
Та при чому тут Зе.Для *****@ого Доні не зрозуміло що є народ України.Чмо їдь в своє Маралаго і сиди там.
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03.03.2026 20:37 Відповісти
Он мне сказал «Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу».https://www.youtube.com/watch?v=EH08QXld3bI
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03.03.2026 20:37 Відповісти
Ат нєнавісті к любві - двушечка на МаАаскву.
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03.03.2026 20:40 Відповісти
А між рудим доні і плєшивим кхе-кхе тільки презерватив
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03.03.2026 20:40 Відповісти
ну это как если бы сказать что он хотел бы помирить маньяка Чикатило с родителями убитой им жертвы, но не может, патамушо между ними огромная ненависть
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03.03.2026 20:42 Відповісти
Он до сих пор не понял кто на кого напал или просто слабый
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03.03.2026 20:43 Відповісти
Трамп: Вірю у мир в Україні, але між Путіним і Зеленським "величезна ненависть".

А між Путіним і Трампом любов, дружба, братерство... А між Трампом і тим убієнним в Ірані на букву Ху ?

Коментарі, які виділяються серед інших...

ому ти повісив фото з ****** в Білому Домі.."



"Ми хочемо жити. Вони хочуть щоб ми померли. Тут мало простору для компромісу - кажуть що це сказала Голда Меїр. Навіть якщо вона цього не говорила, фраза нам все одно підходить"

"Враження , що він, Трамп, не розуміє - чому розпочалась ця війна і взагалі - що тут відбувається"
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03.03.2026 20:44 Відповісти
**** стара, а між українцями і лаптями прям мир, дружба, жвачка?
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03.03.2026 20:46 Відповісти
Трамп, не кизди! Вони обидва жити не зможуть один без одного - в прямому сенсі слова "жити". Весь час допомагають один одному і залежать один від одного.
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03.03.2026 20:47 Відповісти
рудий півень знову щось напутав. народ України напевно однаково ненавидить Зелю та )(уйла, а на додачу і заокеанського рудого дебіла.
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03.03.2026 20:51 Відповісти
Можна подумати, що Чубчик сильно любив хаменеї...
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03.03.2026 20:52 Відповісти
Ну що тут скажеш цьому старому недоумку? Це виглядає так. Уяви ,що ОТЕ ,що ти називаш своїм другом владіміром ,знищило декілька сотень тисяч американців. А ти продовжуєш любити його. Важко уявити? Ну тоді це не лікується терапією. Тільки ефтаназія.
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03.03.2026 20:53 Відповісти
А ви аятолу вбили від великої любові.
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03.03.2026 20:54 Відповісти
знов?
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03.03.2026 20:55 Відповісти
Доні, ти з дуба впав? яка може бути ненависть між агентом та його куратором?
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03.03.2026 20:57 Відповісти
Головне, що між Обамою і Усамою бен Ладеном була повна гармонія і любов!
Правда, там хтось когось замочив...
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03.03.2026 21:00 Відповісти
..ти серйозно, а за що поважати вбивцю? Дебілоїд!!!
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03.03.2026 21:06 Відповісти
Це неправда ! Вони ідеологічні партнери !!!
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03.03.2026 21:15 Відповісти
Так треба їх обох прибрати.
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03.03.2026 21:21 Відповісти
Ну і гандон🤪
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03.03.2026 21:24 Відповісти
*****, як хамейні забити і вся любов.
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03.03.2026 21:31 Відповісти
По ходу, Трамп буде здійснювати помилування всіх, хто буде скоювати на нього замахи !?
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03.03.2026 21:33 Відповісти
Дай бог щоб ті вибори поховали і цього конченого, і тих блдських респів
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03.03.2026 21:43 Відповісти
****** котрий ненавидить "зеленого клована" і вилизує задницю куйла .розказує куйню про ненависть між двома "друзями" куйлом і "зе".котрі повязані оманськими жомовленостями....
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03.03.2026 21:50 Відповісти
Какой Мир. У Путина планы на десятилетия по возвращению "исконно русских земель в родную гавань". Есть Путин- есть и война, нет Путина-нет и войны.
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03.03.2026 22:09 Відповісти
Словоблудство криворотого...
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03.03.2026 22:10 Відповісти
Что там, европка на словах за Украину, а когда они нефть-матушку у рашки прекратит покупать, и введет санкции против Китая, как Трамп? А... Никогда... Идиоты конченые - это коментаторы дерьмократы, а не Трамп.
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03.03.2026 22:41 Відповісти
Трампізд ?
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04.03.2026 08:22 Відповісти
Дерьмократ?
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05.03.2026 09:55 Відповісти
Коли пу@ло прийде в твоє маралаго, розграбує його, половину розвалить, згвалтує дружину, вб'є онуків, буде сидіти на твоєму гольфполі і качати свої права, то ти будеш його кохати, чи обожнювати цю паскуду?
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04.03.2026 09:33 Відповісти
Чого б це... ?
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04.03.2026 10:09 Відповісти
 
 