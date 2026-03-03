Трамп: Верю в мир в Украине, но между Путиным и Зеленским "огромная ненависть"
Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение войны России против Украины остается одним из его приоритетов, однако это сложно сделать из-за "огромной ненависти" между лидерами стран.
Об этом американский лидер заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
О прекращении войны
Трамп вновь заявил, что ненависть между лидерами Украины и России препятствует урегулированию.
"Что касается России и Украины, где это в моем списке приоритетов? Очень высоко. Но царит эта огромная ненависть между Путиным и Зеленским. Огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но думаю, что это — самый высокий уровень. Я верю, что урегулирование произойдет. Иногда я обвиняю одного, иногда — другого. Я думаю, это произойдет. Это является приоритетом в моем списке. Не то чтобы это так сильно влияло на Соединенные Штаты, потому что это очень далеко от нас", — подчеркнул он.
Лидер США добавил, что считал прекращение войны РФ против Украины самой легкой задачей, потому что уже "урегулировал восемь войн, очень больших и важных".
Малоймовірно, якщо агенткозирь і далі біля нього.
Фееричный идиот …
Кажуть що це сказала Голда Меїр. Навіть якщо вона цього не говорила, фраза нам все одно підходить.
Три голови і один куй.
А між Путіним і Трампом любов, дружба, братерство... А між Трампом і тим убієнним в Ірані на букву Ху ?
Коментарі, які виділяються серед інших...
"Тому ти повісив фото з ****** в Білому Домі.."
"Ми хочемо жити. Вони хочуть щоб ми померли. Тут мало простору для компромісу - кажуть що це сказала Голда Меїр. Навіть якщо вона цього не говорила, фраза нам все одно підходить"
"Враження , що він, Трамп, не розуміє - чому розпочалась ця війна і взагалі - що тут відбувається"
Правда, там хтось когось замочив...