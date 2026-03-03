РУС
Новости Заявления о мире Трамп о войне в Украине
Трамп: Верю в мир в Украине, но между Путиным и Зеленским "огромная ненависть"

зеленский,путин,трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение войны России против Украины остается одним из его приоритетов, однако это сложно сделать из-за "огромной ненависти" между лидерами стран.

Об этом американский лидер заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

О прекращении войны

Трамп вновь заявил, что ненависть между лидерами Украины и России препятствует урегулированию.

"Что касается России и Украины, где это в моем списке приоритетов? Очень высоко. Но царит эта огромная ненависть между Путиным и Зеленским. Огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но думаю, что это — самый высокий уровень. Я верю, что урегулирование произойдет. Иногда я обвиняю одного, иногда — другого. Я думаю, это произойдет. Это является приоритетом в моем списке. Не то чтобы это так сильно влияло на Соединенные Штаты, потому что это очень далеко от нас", — подчеркнул он.

Лидер США добавил, что считал прекращение войны РФ против Украины самой легкой задачей, потому что уже "урегулировал восемь войн, очень больших и важных".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о войне в Украине: Я буду добиваться мира

Зеленский Владимир (10680) путин владимир (16568) Трамп Дональд (4686) война в Украине (7425)
Цего Трампа ідеально демонструвати студентам на лекціях з клінічної психіатрії.
03.03.2026 20:18 Ответить
А між Трампом та аятоллою Хаменеї була одна любов!
03.03.2026 20:20 Ответить
Все може бути ....
03.03.2026 20:30 Ответить
Типу,слуга вийшов з під контролю хазяїна?
Малоймовірно, якщо агенткозирь і далі біля нього.
03.03.2026 20:18 Ответить
Ідіот кончений.
03.03.2026 20:18 Ответить
Не розбирається Трамп у людях, зЄ обожнює парашинського фюрера і бере з нього приклад
03.03.2026 20:19 Ответить
може трамп через це ревнує? Тому недолюблює Зе?
03.03.2026 20:35 Ответить
Немає там ніякої ненависті донні, це всього лише недолуга гра двох "акторів" , двушка на москву йде? Йде ну от і все, в всі оці заклики , відосики в гівномарафоні це для зебілів, а за ширмою гундосий я думаю не один раз дзвонив пукіну потеревенити.
03.03.2026 20:19 Ответить
Если идёт война , то с какого перепуга ЗЕ и ***** должны любить друг друга ???
Фееричный идиот …
03.03.2026 20:30 Ответить
Є стійке враження , що він не розуміє - чому розпочалась ця війна і взагалі - що тут відбувається
03.03.2026 20:31 Ответить
Ну якшо за 4 роки війни не було спроби фізичного знищення один одного то не роби ідіотських висновків
03.03.2026 20:34 Ответить
Тому ти повісив фото з ****** в Білому Домі..
03.03.2026 20:31 Ответить
Ми хочемо жити. Вони хочуть щоб ми померли. Тут мало простору для компромісу.

Кажуть що це сказала Голда Меїр. Навіть якщо вона цього не говорила, фраза нам все одно підходить.
03.03.2026 20:34 Ответить
Вони нагадують змія горинича.
Три голови і один куй.
03.03.2026 20:35 Ответить
Піздєц! - а в тебе з аятолою любов до гробу
03.03.2026 20:36 Ответить
Рижий плутає ішака з народом. Якби не байдужий народ, то це обкурене чмо вже давно би було в обіймах *****.
03.03.2026 20:36 Ответить
Та при чому тут Зе.Для *****@ого Доні не зрозуміло що є народ України.Чмо їдь в своє Маралаго і сиди там.
03.03.2026 20:37 Ответить
Он мне сказал «Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу».https://www.youtube.com/watch?v=EH08QXld3bI
03.03.2026 20:37 Ответить
Ат нєнавісті к любві - двушечка на МаАаскву.
03.03.2026 20:40 Ответить
А між рудим доні і плєшивим кхе-кхе тільки презерватив
03.03.2026 20:40 Ответить
ну это как если бы сказать что он хотел бы помирить маньяка Чикатило с родителями убитой им жертвы, но не может, патамушо между ними огромная ненависть
03.03.2026 20:42 Ответить
Он до сих пор не понял кто на кого напал или просто слабый
03.03.2026 20:43 Ответить
Трамп: Вірю у мир в Україні, але між Путіним і Зеленським "величезна ненависть".

А між Путіним і Трампом любов, дружба, братерство... А між Трампом і тим убієнним в Ірані на букву Ху ?

Коментарі, які виділяються серед інших...

ому ти повісив фото з ****** в Білому Домі.."



"Ми хочемо жити. Вони хочуть щоб ми померли. Тут мало простору для компромісу - кажуть що це сказала Голда Меїр. Навіть якщо вона цього не говорила, фраза нам все одно підходить"

"Враження , що він, Трамп, не розуміє - чому розпочалась ця війна і взагалі - що тут відбувається"
03.03.2026 20:44 Ответить
**** стара, а між українцями і лаптями прям мир, дружба, жвачка?
03.03.2026 20:46 Ответить
Трамп, не кизди! Вони обидва жити не зможуть один без одного - в прямому сенсі слова "жити". Весь час допомагають один одному і залежать один від одного.
03.03.2026 20:47 Ответить
рудий півень знову щось напутав. народ України напевно однаково ненавидить Зелю та )(уйла, а на додачу і заокеанського рудого дебіла.
03.03.2026 20:51 Ответить
Можна подумати, що Чубчик сильно любив хаменеї...
03.03.2026 20:52 Ответить
Ну що тут скажеш цьому старому недоумку? Це виглядає так. Уяви ,що ОТЕ ,що ти називаш своїм другом владіміром ,знищило декілька сотень тисяч американців. А ти продовжуєш любити його. Важко уявити? Ну тоді це не лікується терапією. Тільки ефтаназія.
03.03.2026 20:53 Ответить
А ви аятолу вбили від великої любові.
03.03.2026 20:54 Ответить
знов?
03.03.2026 20:55 Ответить
Доні, ти з дуба впав? яка може бути ненависть між агентом та його куратором?
03.03.2026 20:57 Ответить
Головне, що між Обамою і Усамою бен Ладеном була повна гармонія і любов!
Правда, там хтось когось замочив...
03.03.2026 21:00 Ответить
..ти серйозно, а за що поважати вбивцю? Дебілоїд!!!
03.03.2026 21:06 Ответить
 
 