Сонний Байден безкоштовно віддав Зеленському надсучасну зброю на сотні мільярдів. Її запаси не відповідають очікуванням, - Трамп
Президент США Дональд Трамп стверджує, що його попередник Джо Байден безкоштовно передав Україні американської зброї на сотні мільярдів доларів
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже Трамп?
"Сонний Джо Байден витрачав увесь свій час і гроші нашої країни, ВІДДАЮЧИ все Ф. Т. Барнуму (Зеленському!) з України - на сотні мільярдів доларів. І хоча він роздав так багато надсучасного озброєння (БЕЗКОШТОВНО!), він не спромігся його замінити", - стверджує президент США.
Через це, за його словами, рівень запасів боєприпасів США хоч наразі і на "найвищому рівні", втім не відповідає його очікуванням.
Тут варто нагадати, що згаданий Трампом Фінеас Тейлор Барнум був американським підприємцем, шоуменом та політиком XIX століття. Його діяльність і досягнення залишили помітний слід у бізнесі та розважальній індустрії того часу.
Що передувало?
Як повідомлялося, він також запевняє, що США мають необмежений запас зброї, а війни можна вести "вічно".
Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив адміністрацію колишнього президента Джо Байдена у відсутності планів завершити російсько-українську війну та "накачуванні" України грошима.
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І хоча це так воно є і звучить піднесено,та пу,після такої публічної заяви, не піде і не пішов на якісь контакти з Байденом.
Будь Байден ще на один строк- війна би тривала ще один його термін,давати зброю-щоби країна не впала,давав би і не більше.
Трамп зразу заявив,що докладе зусиль,щоб завершити цю війну і цим пояснюється відсутність його словесної перепалки з путіним.
Багато відомих людей не розуміють дій Трампа,в т.ч.ніби й демократ,колиш.міністр зс Огриз.,який публічно, на всю країну заявляв: Трамп остаточно і безповоротно перейшов на бік путіна.
То що зе бикував в його Овальному,отримав відповідь: вимушене зняття свого поплічника і наставника ермака,про якого він публічно заявив: я з ним прийшов,я з ним піду.
Ну не йібанат? Хіба здорова головою людина може майже одночасно зробити такі абсолютно протилежні заяви?!!
То есть если США израсходуют свои запасы в результате ударов по Ирану, виноват в этом Зеленский и Украина, которым никогда не передавали те же "Томагавки", а то, что им передавали, те же 155-е, никогда не использовалось для ударов по Ирану. А те же ракеты для "Пэтриотов" Украине ПРОДАЮТ, а не ПЕРЕДАЮТ.
Не знаю, в глубине души прям хочется, чтобы та же Британия вышла и сказала: прекрати приплетать ко всему Украину, а то закроем наши базы, которые ты используешь для ударов по Ирану. Ну нужно же что-то с этим делать.
Покидьок