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Новини Трамп про Байдена
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Сонний Байден безкоштовно віддав Зеленському надсучасну зброю на сотні мільярдів. Її запаси не відповідають очікуванням, - Трамп

Трамп про Байдена

Президент США Дональд Трамп стверджує, що його попередник Джо Байден безкоштовно передав Україні американської зброї на сотні мільярдів доларів

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Трамп?

"Сонний Джо Байден витрачав увесь свій час і гроші нашої країни, ВІДДАЮЧИ все Ф. Т. Барнуму (Зеленському!) з України - на сотні мільярдів доларів. І хоча він роздав так багато надсучасного озброєння (БЕЗКОШТОВНО!), він не спромігся його замінити", - стверджує президент США.

Через це, за його словами, рівень запасів боєприпасів США хоч наразі і на "найвищому рівні", втім не відповідає його очікуванням.

Також читайте: Зеленський заявив про "абсолютно різні" розмови з США

Тут варто нагадати, що згаданий Трампом Фінеас Тейлор Барнум був американським підприємцем, шоуменом та політиком XIX століття. Його діяльність і досягнення залишили помітний слід у бізнесі та розважальній індустрії того часу.

Що передувало?

Як повідомлялося, він також запевняє, що США мають необмежений запас зброї, а війни можна вести "вічно".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив адміністрацію колишнього президента Джо Байдена у відсутності планів завершити російсько-українську війну та "накачуванні" України грошима.

Також читайте: Байден не зміг закінчити війну, впевнений, що Трамп зможе, - Зеленський

Автор: 

Байден Джо (2832) Зеленський Володимир (27960) Трамп Дональд (8914)
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Топ коментарі
+33
то вже прогресуюча шизофренія... яку ********** зброю? авіаносці, ф-35, підводні човни? застарілі ф-16 на якому році війни отримали? чи то джавеліни - найвеличніша мегавундервафля?...
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03.03.2026 10:44 Відповісти
+25
«Живчик» Донні раніше казав що в нього зброї повно і можна воювати дуже довго. Знову набрехав.
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03.03.2026 10:44 Відповісти
+23
Трамп переймається за те що Байден не видурив з Європи гроші за озброєння для України. Який же Трамп гнилий покидьок.
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03.03.2026 11:04 Відповісти
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переписав не лише її, а й "Українець і москвин", ознайомлюсь, поважаю людей, які особисто брали участь у боротьбі за незалежність України
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03.03.2026 13:24 Відповісти
Байден наперед перекреслив свої можливості в закінченні російсько-української війни, назвавши путіна вбивцею.
І хоча це так воно є і звучить піднесено,та пу,після такої публічної заяви, не піде і не пішов на якісь контакти з Байденом.
Будь Байден ще на один строк- війна би тривала ще один його термін,давати зброю-щоби країна не впала,давав би і не більше.
Трамп зразу заявив,що докладе зусиль,щоб завершити цю війну і цим пояснюється відсутність його словесної перепалки з путіним.
Багато відомих людей не розуміють дій Трампа,в т.ч.ніби й демократ,колиш.міністр зс Огриз.,який публічно, на всю країну заявляв: Трамп остаточно і безповоротно перейшов на бік путіна.
То що зе бикував в його Овальному,отримав відповідь: вимушене зняття свого поплічника і наставника ермака,про якого він публічно заявив: я з ним прийшов,я з ним піду.
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03.03.2026 11:25 Відповісти
Байден віддав зброї на сотні мільярдів? А не сотні трильйонів? Не старого мотлоху з баз зберігання, а самого ************ озброєння! Зірку смерті, аннігілятори лазерні, пригаючі резинові бомби, бластери, ракети на 5000 км, і ще багато чого з уяви рудого блазня.
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03.03.2026 11:28 Відповісти
*******!!! А нічо, що ви, ****** будапештські гаранти, змусили відмовитись від ядерної зброї, що була в більшості направлена на вас, добились надання статусу нейтральної держави. Як ви тішились, коли різали стратегічні бомбардувальники в Полтаві!!! А коли прийшлось виконувати домовленості по тому будапешту, язики до дупи розраховували і тільки вякали про чергову стурбованість. Може хто розкаже великому географу всю правду? Чи він, як великий історик, свято вірить в свою маячню.
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03.03.2026 11:30 Відповісти
Так не вони ж різали, а ми, власними руками. А вони тішились, це правда
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03.03.2026 12:46 Відповісти
Нічого страшного, нижче була новина, що Трамп вихвалявся, що Америка має необмежений запас зброї і може вести війни вічно
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03.03.2026 11:32 Відповісти
знов руда наволоч розповідає свої байки
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03.03.2026 11:33 Відповісти
Трамп він просто в стані суперпозиції.
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03.03.2026 11:37 Відповісти
США мають необмежений запас зброї, війни можна вести "вічно", - Трамп Президент США Дональд Трамп заявив про "фактично необмежений" запас зброї у Штатів

Ну не йібанат? Хіба здорова головою людина може майже одночасно зробити такі абсолютно протилежні заяви?!!
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03.03.2026 11:38 Відповісти
Схоже що санітарів не допускають в Білий дім.
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03.03.2026 12:11 Відповісти
Трамп розділив зброю на "середнє, нижче середнього" і на високотехнологічне (highest end). Сказав першим може воювати вічно, а другого не вистачає.
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03.03.2026 12:18 Відповісти
А можна конкретно про "*************" дискомбобулятором? Сук@, усі ті "абрамси" виявились таким же залізяччам, як і кацапські танки, літака не дали жодного. Хаймерси ніякою ************* зброєю не є аж ніяк, хіба що технологічніші та більш точні за аналоговнєтні. Може, старлінки він мав на увазі? Так і кацапи їх юзали. Яка ***** "************" зброя, про що він?
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03.03.2026 12:43 Відповісти
Бо Байден відчував моральну і політичну відповідальність своєї країни за тиск на Україну щодо позбавлення ядерної зброї. а тобі, руде аморальне чмо, абсолютно пікуй на все це. ти навіть віддав наказ, щоб прибрали навіть згадку про Будапештський меморандум на сайті Білого дому.
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03.03.2026 13:01 Відповісти
Єдиний хто може відчувати моральну відповідальність за тиск на нас тоді, то це Білл Клінтон, про що він власне і казав колись за відсутності будь-якої мотивації окрім як просто по-людськи. Хоча з огляду на рясну присутність його на тих самих файлах, назвем це краще просто відповідальністю))
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04.03.2026 20:45 Відповісти
крім моральної тут є ще політична відповідальність. і тут вже абсолютно неважливо хто сидить сьогодні у Білому домі. на будашстському меморандумі стоїть підпис не Клінтона чи Буша, а підпис президента Сполучених Штатів.
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04.03.2026 22:16 Відповісти
вчора 3.14діло що у нього зброї вдосталь, і може воювати роками
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03.03.2026 13:04 Відповісти
А шо такоє? Рушникоголові починають Рудому по губах водити? Іран за три дні пролітає ?
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03.03.2026 13:27 Відповісти
Всі переконались,наскільки краще бути сонним,але розумним,аніж активним ідіотом...
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03.03.2026 13:35 Відповісти
Тобто поняв, що з персами вляпався в гівно по самі вуха ще й армію США за собою потягнув і шо Європа впрягатись, як то було в Іраку та Афгані, щоб втягнути не збирається, тому - Хто всрався? Папєрєднік.
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03.03.2026 13:37 Відповісти
Єслі чєловєк ідіот (Трамп), то ето надолго.
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03.03.2026 13:38 Відповісти
"**********"
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03.03.2026 13:59 Відповісти
симптоми поступово наростають. Схоже через рік може постати питання імпічменту через психічний стан пацієнта.
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03.03.2026 14:09 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/20067 Быть Или:

То есть если США израсходуют свои запасы в результате ударов по Ирану, виноват в этом Зеленский и Украина, которым никогда не передавали те же "Томагавки", а то, что им передавали, те же 155-е, никогда не использовалось для ударов по Ирану. А те же ракеты для "Пэтриотов" Украине ПРОДАЮТ, а не ПЕРЕДАЮТ.

Не знаю, в глубине души прям хочется, чтобы та же Британия вышла и сказала: прекрати приплетать ко всему Украину, а то закроем наши базы, которые ты используешь для ударов по Ирану. Ну нужно же что-то с этим делать.
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03.03.2026 14:35 Відповісти
Зрозуміло. Якщо Трамп програє в Ірані, винна буде Україна. Бо це їй віддали всю американську зброю.
Покидьок
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03.03.2026 14:58 Відповісти
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