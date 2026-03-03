Сонний Байден безкоштовно віддав Зеленському надсучасну зброю на сотні мільярдів. Її запаси не відповідають очікуванням, - Трамп

Президент США Дональд Трамп стверджує, що його попередник Джо Байден безкоштовно передав Україні американської зброї на сотні мільярдів доларів

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Трамп?

"Сонний Джо Байден витрачав увесь свій час і гроші нашої країни, ВІДДАЮЧИ все Ф. Т. Барнуму (Зеленському!) з України - на сотні мільярдів доларів. І хоча він роздав так багато надсучасного озброєння (БЕЗКОШТОВНО!), він не спромігся його замінити", - стверджує президент США.

Через це, за його словами, рівень запасів боєприпасів США хоч наразі і на "найвищому рівні", втім не відповідає його очікуванням.

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Тут варто нагадати, що згаданий Трампом Фінеас Тейлор Барнум був американським підприємцем, шоуменом та політиком XIX століття. Його діяльність і досягнення залишили помітний слід у бізнесі та розважальній індустрії того часу.

Що передувало?

Як повідомлялося, він також запевняє, що США мають необмежений запас зброї, а війни можна вести "вічно".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив адміністрацію колишнього президента Джо Байдена у відсутності планів завершити російсько-українську війну та "накачуванні" України грошима.

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