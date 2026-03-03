Сонный Байден бесплатно отдал Зеленскому сверхсовременное оружие на сотни миллиардов. Его запасы не соответствуют ожиданиям, - Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что его предшественник Джо Байден бесплатно передал Украине американского оружия на сотни миллиардов долларов.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорит Трамп?

"Сонный Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, ОТДАВАЯ все Ф. Т. Барнуму (Зеленскому!) из Украины - на сотни миллиардов долларов. И хотя он раздал так много сверхсовременного вооружения (БЕСПЛАТНО!), он не смог его заменить", - утверждает президент США.

Из-за этого, по его словам, уровень запасов боеприпасов США хоть пока и на "высшем уровне", однако не соответствует его ожиданиям.

Читайте также: Зеленский заявил о "совершенно разных" разговорах с США

Здесь стоит напомнить, что упомянутый Трампом Финеас Тейлор Барнум был американским предпринимателем, шоуменом и политиком XIX века. Его деятельность и достижения оставили заметный след в бизнесе и развлекательной индустрии того времени.

Что предшествовало?

Как сообщалось, он также уверяет, что США имеют неограниченный запас оружия, а войны можно вести "вечно".

Вице-президент США Джей Ди Венс обвинил администрацию бывшего президента Джо Байдена в отсутствии планов завершить российско-украинскую войну и "накачивании" Украины деньгами.

Читайте также: Байден не смог закончить войну, уверен, что Трамп сможет, - Зеленский