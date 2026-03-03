Сонный Байден бесплатно отдал Зеленскому сверхсовременное оружие на сотни миллиардов. Его запасы не соответствуют ожиданиям, - Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что его предшественник Джо Байден бесплатно передал Украине американского оружия на сотни миллиардов долларов.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорит Трамп?
"Сонный Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, ОТДАВАЯ все Ф. Т. Барнуму (Зеленскому!) из Украины - на сотни миллиардов долларов. И хотя он раздал так много сверхсовременного вооружения (БЕСПЛАТНО!), он не смог его заменить", - утверждает президент США.
Из-за этого, по его словам, уровень запасов боеприпасов США хоть пока и на "высшем уровне", однако не соответствует его ожиданиям.
Здесь стоит напомнить, что упомянутый Трампом Финеас Тейлор Барнум был американским предпринимателем, шоуменом и политиком XIX века. Его деятельность и достижения оставили заметный след в бизнесе и развлекательной индустрии того времени.
Что предшествовало?
Как сообщалось, он также уверяет, что США имеют неограниченный запас оружия, а войны можно вести "вечно".
Вице-президент США Джей Ди Венс обвинил администрацию бывшего президента Джо Байдена в отсутствии планов завершить российско-украинскую войну и "накачивании" Украины деньгами.
А взагалі, вони, тупі нарцисси(додік, ЗЕлупа), просто кончені, бо у них завжди у всіх бідах винен "пАпЄрЄднік", який .... нас*ав їм в штани.
З отриманого ********* від США - хіба Хаймарси, ну і ракети для Петріотів.
невже ***** вже щось тобі наплів?
Ніколи навіть і подумати не міг би, що така макака буде президентом такої поважної країни!
Схоже - настав час для пояснень ?