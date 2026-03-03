РУС
Трамп о Байдене
2 116 30

Сонный Байден бесплатно отдал Зеленскому сверхсовременное оружие на сотни миллиардов. Его запасы не соответствуют ожиданиям, - Трамп

Трамп о Байдене

Президент США Дональд Трамп утверждает, что его предшественник Джо Байден бесплатно передал Украине американского оружия на сотни миллиардов долларов.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорит Трамп?

"Сонный Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, ОТДАВАЯ все Ф. Т. Барнуму (Зеленскому!) из Украины - на сотни миллиардов долларов. И хотя он раздал так много сверхсовременного вооружения (БЕСПЛАТНО!), он не смог его заменить", - утверждает президент США.

Из-за этого, по его словам, уровень запасов боеприпасов США хоть пока и на "высшем уровне", однако не соответствует его ожиданиям.

Здесь стоит напомнить, что упомянутый Трампом Финеас Тейлор Барнум был американским предпринимателем, шоуменом и политиком XIX века. Его деятельность и достижения оставили заметный след в бизнесе и развлекательной индустрии того времени.

Что предшествовало?

Как сообщалось, он также уверяет, что США имеют неограниченный запас оружия, а войны можно вести "вечно".

Вице-президент США Джей Ди Венс обвинил администрацию бывшего президента Джо Байдена в отсутствии планов завершить российско-украинскую войну и "накачивании" Украины деньгами.

Топ комментарии
+9
Плешивий Кучма з комунякою Кравчуком безкоштовно віддали ЯЗ на сотні мільярдіа долярів чим дощволили США заощадити сотні мільярдів долярів.
03.03.2026 10:45 Ответить
+8
Донни как обычно жжет не по-детски. Вообще-то большая часть поставок шла именно по программам возмещения. Скажите это ему кто-нибудь.
03.03.2026 10:45 Ответить
+7
«Живчик» Донні раніше казав що в нього зброї повно і можна воювати дуже довго. Знову набрехав.
03.03.2026 10:44 Ответить
«Живчик» Донні раніше казав що в нього зброї повно і можна воювати дуже довго. Знову набрехав.
03.03.2026 10:44 Ответить
Трамп переймається за те що Байден не видурив з Європи гроші за озброєння для України. Який же Трамп гнилий покидьок.
03.03.2026 11:04 Ответить
то вже прогресуюча шизофренія... яку ********** зброю? авіаносці, ф-35, підводні човни? застарілі ф-16 на якому році війни отримали? чи то джавеліни - найвеличніша мегавундервафля?...
03.03.2026 10:44 Ответить
До речіі, ті ж джавеліни передав на сам Додік під час свого першого строку.
А взагалі, вони, тупі нарцисси(додік, ЗЕлупа), просто кончені, бо у них завжди у всіх бідах винен "пАпЄрЄднік", який .... нас*ав їм в штани.
03.03.2026 10:51 Ответить
F16 ми отримали не від США.
З отриманого ********* від США - хіба Хаймарси, ну і ракети для Петріотів.
03.03.2026 10:57 Ответить
Проблема не у Трампі, а у тому, що США завжди рятують Росію. Така традиція. Таке незрозуміле збочення є у Штатів. Байден робив те саме.
03.03.2026 11:02 Ответить
Донни как обычно жжет не по-детски. Вообще-то большая часть поставок шла именно по программам возмещения. Скажите это ему кто-нибудь.
03.03.2026 10:45 Ответить
Мені цікаво - скільки часу Трамп буде пережовувать "перший конверт"?...
03.03.2026 10:48 Ответить
до речі, рудий, а де вже оплачені нам ракети ЕРАМ?!
невже ***** вже щось тобі наплів?
03.03.2026 10:45 Ответить
Плешивий Кучма з комунякою Кравчуком безкоштовно віддали ЯЗ на сотні мільярдіа долярів чим дощволили США заощадити сотні мільярдів долярів.
03.03.2026 10:45 Ответить
Яким чином українська ядерна зброя і багато чого ще, що ми подарували росіі, дозволили США заощадити сотні мільярдів долярів?
03.03.2026 10:52 Ответить
Можливо він вважає що США знадобилося б слідкувати за космосу за яз і мабуть сплачувати якійсь додатковий радар десь у Румунії чи що. Але віддали не безкоштовно, США спонсорувала все це на еквівалент 300 тонн золота на той час. З процентами це б були добрі гроші зараз.
03.03.2026 11:10 Ответить
рудий дегенерат навіть нічого нового згенерувати не в змозі.
03.03.2026 10:46 Ответить
Так це ж вже було в інфі "США мають необмежений запас зброї, війни можна вести "вічно", - Трамп"!
03.03.2026 10:46 Ответить
іншими словами він назвав його шоуменом та підприємцем
03.03.2026 10:48 Ответить
США мають необмежений запас зброї, війни можна вести "вічно", - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3603281 ... зовсiм дiдуган берега поплутав...
03.03.2026 10:51 Ответить
"Миротворець", краще не скажеш
03.03.2026 11:06 Ответить
Говорило-балакало, сіло та й заплакало. Йому вже навіть власніпротранпівські військові пояснили, що в Украхну йшла зброя, призначена для утилізації, щоб здешевити цю саму утилізацію. Ця зброя одразу заміщувалася новітньою, більш потужною і точною, з більшою далекобійністю.
03.03.2026 10:51 Ответить
це вже було. мені щось нагадує наративи про попередників. зроби, як боневтік-наклади санкції на Байдена і стане тобі щастя.
03.03.2026 10:53 Ответить
Рудий Серун невиліковний шизофренік. Аби сонний байден не передав Україні даже той мізер зброї то зараз би по американським посольствам, і базам НАТО били би не десятки дронів і ракет, а по декілька тисяч в день.
03.03.2026 10:53 Ответить
До того ж ті копійки на які Байден дав Україні зброї не зрівняються з сумами які Тромб вже витратив на війну з Іраном, ще не добившись реальних результатів.
03.03.2026 10:59 Ответить
Яке ж воно кончене!
Ніколи навіть і подумати не міг би, що така макака буде президентом такої поважної країни!
03.03.2026 10:54 Ответить
Трамп кінчений йолоп!!! Ти чого розв'язав війну з Іраном, якщо у вас мало зброї!!! Схожий на танцюриста, якому яйця заважають!!!
03.03.2026 10:54 Ответить
ДЕБІЛ!!!! Ти мізинця Байдена не вартуєш!!!
03.03.2026 10:56 Ответить
Навіщо в котре доводити, що ти негідник у стані глибокого маразму?
03.03.2026 11:02 Ответить
Так тут донедавна казав, що війну США може вести вічно. І отакої, тепер в усьому винен Байден) Когось він гагадує Але тут інший цікавий момент, давайте констатувати факти, Іран як країна вистояв. Режим також. Тобто у рижого два варіанти, перший, йти в усі "тяжкіє" і починати наземну операцію. Але це не просто ризиковано, втрат вже на цьому етапі буде багато і не факт, що режим впаде. Другий (більш ймовірний), пупуляти ще за пару тижнів ракетами ну і оголосити переможеньку. І знову, є але, режим не впав і відповідь у вигляді теректів, атак на судна США та союзників ну і пуляння ракетами по Ізраїлю (в плані більше пуляння) це питання часу. Доні може починати писати книгу "Як себе трах...ути і усміхатися при цьому".
03.03.2026 11:05 Ответить
Наземної операції не буде , а без цього - це все втрачає сенс і через тиждень-два закінчиться ...
Схоже - настав час для пояснень ?
03.03.2026 11:11 Ответить
А де полоумни діди які волають що у Америки тисячі і мільйони ракет.
03.03.2026 11:08 Ответить
зейло як завжди язик в жопу. хоча поховати це лайно однією заявою може.
03.03.2026 11:08 Ответить
Да, дела, Байден сонный, Трамп ёпнутый, везёт Штатам в последнее время на президентов и тут хоть Задорнов и был мудаком, но вспоминаются его слова, ну американцы тупые...
03.03.2026 11:11 Ответить
 
 